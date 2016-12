Times mager: Schäden durch „Dinner for One“

Allemal wollen wir uns vor Silvester zur Vorsicht ermahnt fühlen, nicht zuletzt durch die „Dinner for One“-Schadensrechnung der Allianz.

Der heutige Abend ist traditionell mit Schadensbegrenzung verbunden. Es handelt sich um eine außergewöhnliche Art der Schadensbegrenzung, denn Schaden ist zugleich integraler Teil der Veranstaltung, wie jeder wird bestätigen können, der einmal versucht hat, zwischen den Böllern am Frankfurter Opernplatz in Deckung zu gehen. Jenseits des justiziablen Anteils der Gesamtveranstaltung liegt der Mensch im Kampfe mit sich selbst. Soll ich jetzt wirklich auf dem Tisch tanzen und herunterfallen und mir den Fuß verstauchen? Und soll ich jetzt wirklich zur lustigeren und hübscheren Nachbargruppe wechseln und das neue Jahr ohne meinen lieben Freund beginnen? Es ist wie Karneval, aber mit weniger Vorbereitung, da ja eben noch alle „Leise rieselt der Schnee“ sangen und ein Gläschen Portwein tranken. Keine rustikale Kappensitzung hat uns auf so etwas vorbereitet.

Selbst „Dinner for One“, diese harmlose Silvestertradition, die drei Generationen von deutschen Fernsehzuschauern mit Grundkenntnissen im Englischen versorgte, verursacht einen Schaden von 2120 Euro, wie die Allianz jetzt spaßeshalber ausgerechnet hat. Spaßeshalber insofern, als die Versicherung eh keinen Pfennig bezahlt hätte. „Als Angestellter von Miss Sophie sind die Missgeschicke von Butler James als Eigenschäden der Arbeitgeberin anzusehen und damit nicht versichert“, zitiert die dpa eine Allianz-Expertin. Wie meistens klingt das irgendwo unfair, auch wenn tatsächlich eine rücksichtslose Arbeitgeberin ihren Hausangestellten in den Alkoholismus zwingt. Deutlich ramponiert gehe jedenfalls vor allem das Tigerfell aus der Handlung hervor. In Mitleidenschaft gezogen werde aber auch der Teppich, stark verschmutzt zudem das Tischtuch, beides zusammen allerdings nur 120 Euro (Tigerfell: 2000).

Weit höher fielen allerdings, der eine oder andere wird sich erinnern, die Schäden in „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ aus, die die Allianz mit Blick auf die Sachschäden auf 320 Millionen Euro taxierte. Hier schlug vor allem die zerstörte Festung zu Buche. Dazu Schmerzensgeld, Verdienstausfälle, Heilbehandlungskosten auf beiden Seiten. All dies, stellte die Versicherung schon damals klar, wurde natürlich in Kaffeepausen berechnet. Sicher schön, so eine Kaffeepause.

Allemal wollen wir uns jedoch ermahnt fühlen und Böllerking und Donnerschlag und schon gar Thunder Smoke (1-Schuss-Bombenrohr mit extrem lautem Titanium Blitzknall und 4 verschiedenen Rauchfarben, 10 Pack à 4 Stück im Stahlkäfig) nur nach Gebrauchsanweisung einsetzen.