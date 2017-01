Anschlag in Istanbul: „Angriff auf unseren Lebensstil“

Vor dem Anschlag auf die Nobeldiskothek „Reina“ in Istanbul mit mindestens 39 Toten gab es offenbar Warnungen. Das türkische Kabinett kommt zur Krisensitzung zusammen.

Wieder Dutzende Tote, wieder grauenhafte Bilder, wieder verzweifelte Angehörige – und wieder hilflose Politiker, die formelhaft vom Kampf gegen den Terror sprechen. Das ist die Türkei am Neujahrstag 2017, nachdem einer oder mehrere Attentäter in der Nobeldisco Reina am Bosporus-Ufer im Stadtteil Ortaköy ein Blutbad anrichteten. Dabei wurden mindestens 39 Menschen getötet und 65 teils schwer verletzt. Mit einer Großfahndung suchte die Polizei am Sonntag nach flüchtigen Terroristen.

Trauer in Istanbul Nach dem Anschlag auf den Nachtclub in Istanbul mit mindestens 39 Toten trauern die Menschen in der Türkei. Hier legt ein Mann Blumen vor dem Lokal in der Innenstadt ab.

Innenminister Süleyman Soylu teilte mit, dass unter den bislang identifizierten Toten 15 oder 16 Ausländer seien. Es handelt sich demnach um Bürger Saudi-Arabiens, Frankreichs, des Libanons, Israels, Marokkos, Indiens und Libyens. Ob es deutsche Opfer gibt, war zunächst unklar. Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sprach am Anschlagsort von einem „Terrorangriff“. Die Regierung erließ, wie nach Terroranschlägen inzwischen üblich, eine Nachrichtensperre. Ministerpräsident Binali Yildirim rief das Kabinett zu einer Krisensitzung zusammen.

Nur drei Wochen sind seit dem letzten schweren Terroranschlag vergangen, bei dem Terroristen einer Splittergruppe der kurdischen Arbeiterpartei PKK 44 Menschen am Besiktas-Stadion im Zentrum Istanbuls ermordeten. Der Silvesteranschlag, zu dem sich zunächst niemand bekannte, deutet dagegen eher auf die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“. Während die PKK in der Regel Sicherheitskräfte attackiert, hat der IS bei Anschlägen in den vergangenen zwei Jahre vor allem Kurden, Linke und Ausländer in der Türkei ermordet. Nach dem türkischen Einmarsch im August in Syrien hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen.

Reaktionen auf den Anschlag Papst Franziskus gedachte nach seiner Neujahrsmesse der Opfer. "Leider hat die Gewalt auch wieder in dieser Nacht der Wünsche und der Hoffnung zugeschlagen", sagte der Pontifex beim traditionellen Angelusgebet vor rund 50 000 Gläubigen.



Der Ort des Silvesteranschlags liegt auf der europäischen Stadtseite direkt am Bosporus. In der Open-Air-Disco Reina, dem wohl berühmtesten und teuersten Nachtklub der Türkei, Treffpunkt der Prominenten, Schönen und Reichen, waren nach Medienberichten rund 700 bis 800 Türken und Ausländer zusammengekommen, als sich ein Angreifer um 1.15 Uhr Zugang verschaffte, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschoss. Er benutzte offenbar ein automatisches Sturmgewehr, sagte Gouverneur Sahin: „Leider gab der Täter die Schüsse auf sehr grausame und unbarmherzige Art und Weise auf unschuldige Menschen ab, die das neue Jahr feiern und Spaß haben wollten.“

Der britische Sender BBC veröffentlichte ein Video, in dem man einen Mann in dunkler Kleidung sieht, der um sich schießend über die Straße läuft und im Club verschwindet. Er schoss offenbar zunächst auf Wachmänner, dann auf Gäste des Clubs, erzählten Augenzeugen. Andere sagten, es habe sich nicht um einen, sondern um zwei oder mehrere Täter gehandelt, die Arabisch gesprochen hätten.

Neujahrsanschlag auf Nachtclub in Istanbul

Der oder die Angreifer sollen zunächst als Weihnachtsmann kostümiert gewesen sein. Dagegen dementierten Sahin und Innenminister Soylu das Weihnachtsmann-Outfit. Es habe nur einen Täter gegeben. Manche Besucher seien in den eiskalten Bosporus gesprungen, um vor dem Angriff zu fliehen.

Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen aus dem Innern des Clubs. „Gerade als wir uns am Eingang hingesetzt hatten, gab es plötzlich Schüsse. Alles war voller Staub und Rauch“, sagte der Profifußballer Sefa Boydas vom Istanbuler Club Beylerbeyi. Mehrere Frauen seien in Ohnmacht gefallen, auch eine seiner Begleiterinnen. „Ich habe sie auf den Rücken genommen und bin sofort gerannt.“ Während Frauen in Cocktailkleidern und Männer mit Papphüten vom Anschlagsort flohen, rasten Polizeiautos und Krankenwagen heran. Die Polizei sei schnell eingetroffen, doch habe sie nicht gewusst, wer der Schütze sei, sagt Boydas. „Sie verdächtigten uns alle.“

Terroranschlag in Istanbul Ein bewaffneter Polizist wacht nach dem Terroranschlag vor dem Istanbuler Nachtclub. Ein oder zwei verkleidete Attentäter hatten sich in der Silvesternacht Zugang zu dem beliebten Lokal verschafft.

Es hatte Warnungen gegeben. Aus Angst vor Anschlägen waren in der Silvesternacht Medienberichten zufolge 17 000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. Die Zeitung „Hürriyet“ zitierte den Clubbesitzer Mehmet Kocarslan, US- Geheimdienste hätten eine Woche vor Silvester vor einem Angriff gewarnt. Der Club, der als Ikone des westlichen, säkularen Lebensstils gilt, habe deshalb Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Polizei sei im Stadtteil rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Die Küstenwache habe von See her zusätzlich Wache geschoben. „Trotz all dieser Vorkehrungen ist leider dieses schmerzhafte Ereignis eingetreten“, sagte er. „Uns fehlen die Worte.“

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich tief erschüttert. „Sie versuchen, für Chaos zu sorgen, unser Volk zu entmutigen und unser Land zu destabilisieren“, doch die Nation werde die Ruhe bewahren und näher zusammenrücken, sagte er am Sonntag. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu warf der Regierung Versagen vor. Die Regierung der islamisch-konservativen AKP sei nicht in der Lage, Terroranschläge zu verhindern, schrieb Kilicdaroglu auf der Website der Mitte-Links-Partei CHP.

„Der Grund für diese Situation ist, dass es der Regierung an einer rationalen, wissenschaftlichen, nachhaltigen und nationalen Anti-Terror-Politik fehlt“, so Kilicdaroglu. Der Anschlag sei ein Angriff auf den Lebensstil der Türken.

In sozialen Netzwerken entspann sich zudem eine heftige Debatte über eine kürzliche Kampagne regierungsnaher islamisch-konservativer Kreise und Zeitungen gegen „untürkische“ Silvesterfeiern und den Weihnachtsmann, die den Anschlag motiviert haben könnten. Die staatliche Religionsbehörde Diyanet ließ am Freitag in allen türkischen Moscheen predigen, dass solche Feiern „illegitim“ seien, weil sie „zu anderen Kulturen gehören“.

Die berühmte, im Ausland lebende Schriftstellerin Elif Shafak twitterte, sie verdamme den Anschlag „und die Fanatiker, die Hassreden gegen Neujahrsfeiern verbreitet haben“. Diyanet-Chef Mehmet Görmez veruteilte den Anschlag am Sonntag und erklärte, es gebe keinen Unterschied bei Angriffen auf Unterhaltungslokale oder Gotteshäuser. „Kein Terrorangriff ist akzeptabel.“

Das Auswärtige Amt riet allen deutschen Touristen in Istanbul, ihre Unterkünfte vorerst nicht zu verlassen. (mit dpa/afp)