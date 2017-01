Anschlag in Istanbul: Kampf gegen Polarisierung

Die türkische Polizei fahndet nach dem Reina-Attentäter und Politiker warnen vor einer Spaltung der Gesellschaft.

ISTANBUL –

Leere Straßen in Szenevierteln, verödete Klubs und Bars – die Partystadt Istanbul hat der schreckliche Terroranschlag in der Silvesternacht schwer getroffen. Die türkische Regierung nimmt ihn zum Anlass, um den Ausnahmezustand im Land bis ins Frühjahr hinein auszudehnen. Eine Verlängerung um weitere 90 Tage werde noch in dieser Woche ins Parlament eingebracht, kündigte Ministerpräsident Binali Yildirim vor der Fraktion der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP am Dienstag in Ankara an. Den Ausnahmezustand hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kurz nach dem Putschversuch von Teilen des Militärs am 15. Juli ausgerufen.

Unterdessen läuft die Fahndung nach dem flüchtigen Attentäter, der in der Silvesternacht in der Istanbuler Nobeldisco Reina 39 Menschen erschoss und 69 teils schwer verletzte, weiter auf Hochtouren. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen: Ein „Soldat des Kalifats“ habe den „berühmten Nachtklub“ attackiert, „wo die Christen ihr ungläubiges Fest feiern“, schrieb sie auf ihrer Webseite „Amak“.

Der flüchtige Attentäter ist inzwischen identifiziert worden. Laut der regierungsnahen Zeitung „Habertürk“ handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Kirgistan, der in Syrien für den IS gekämpft haben soll. Er sei mit seiner Frau und zwei Kindern am 22. November aus Syrien in die Türkei eingereist. Türkische Medien veröffentlichten am Dienstag ein Video, das der Verdächtige offenbar kurz vor der Tat von sich aufgenommen hatte. Es zeigt, wie er sich nahe dem Taksim-Platz im Zentrum Istanbuls durch eine belebte Gegend bewegt.

Trotz Nachrichtensperre haben die Medien zahlreiche Informationen über den Ablauf des Massakers und den vermuteten Hintergrund des Terroristen zusammengetragen. Nachdem er den einzigen Polizisten am Einlass erschossen hatte, war er um 1.20 Uhr in den Nachtklub eingedrungen und hatte mit einer Kalaschnikow wahllos auf die Partygäste gefeuert. Ermittlungen ergaben, dass alle Kugeln aus derselben Waffe stammen. Sechsmal soll der Attentäter sein Magazin gewechselt und über 180 Schüsse abgegeben haben. Die Zeitung „Hürriyet“ zitiert den türkischen Terrorexperten Abdullah Agar, der die Videoaufzeichnungen des Massakers gesehen hatte. Der Attentäter habe keinerlei Skrupel gezeigt und den Eindruck eines „kaltblütigen, professionellen Killers“ gemacht, der militärisches Training genossen habe. „Er hat vermutlich schon in echten Kriegszonen gekämpft. Er zögerte nicht, auf unschuldige Menschen zu schießen. Er ist ein absoluter Killer.“

Der Hauptverdächtige. Foto: AFP

Falls es seine Absicht war, „Ungläubige“ zu töten, so gelang ihm das nicht – fast alle Opfer sind Muslime, 27 waren Ausländer, vornehmlich aus dem Nahen Osten, die in Istanbul Neujahr feiern wollten. Zwei der Opfer kamen aus Deutschland und sind offenbar türkischstämmig.

Laut dem Boulevardblatt „Posta“ sei der Attentäter nach der Bluttat in die Küche des Klubs gegangen und habe sich unter andere Besucher gemischt, die sich dorthin geflüchtet hätten. 13 Minuten habe er in der Küche verbracht, seine Kleidung gewechselt und sei vor dem Eintreffen der Polizei verschwunden.

Mutmaßlicher Attentäter filmte sich selbst

Laut „Posta“ könnte er einen Helfer im Nachtklub gehabt haben, da er sich offenbar sehr gut dort auskannte. So kaltblütig sich der Killer auch verhielt, Fehler beging er dennoch. Er ließ offenbar unter anderem seine Brieftasche mit umgerechnet rund 150 Euro im Reina zurück. Deshalb konnte er das Taxi nicht bezahlen, das er sich auf der Straße rief und musste es nach zwei Minuten wieder verlassen. In dieser Zeit telefonierte er zwölf Mal mit dem Handy des Taxifahrers. Da der Fahrer sich bei der Polizei meldete, konnten die Gesprächspartner identifiziert werden. 14 Personen wurden nach Polizeiangaben bis Dienstag festgenommen, darunter die Frau des mutmaßlichen Terroristen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Neue, erschrockene Nachdenklichkeit

Nach dem Anschlag ist in der Türkei eine neue, erschrockene Nachdenklichkeit eingezogen. Das säkular-linksliberale wie das konservativ-islamische Lager sind sich insofern einig, dass der Attentäter auf den säkularen Teil der türkischen Gesellschaft zielte, als er mit der Disco ein Symbol des hedonistischen, liberalen Lebensstils angriff. „Die Terroristen versuchen, eine Polarisierung zwischen den Menschen verschiedener Lebensstile herbeizuführen“, sagte Vizepremier Numan Kurtulmus. „Aber sie werden niemals siegen.“ Auch Präsident Erdogan reagierte darauf, als er am Montag dazu aufrief, sich nicht spalten zu lassen.

Es waren jedoch AKP-nahe Medien, Politiker und Geistliche, die vor Silvester in immer härterem Ton Stimmung gegen „westliche Bräuche“ wie Weihnachten oder Silvester machten. Die staatliche Religionsbehörde Diyanet hatte Imame im ganzen Land gegen „unislamische“ und „unmoralische“ Neujahrsfeiern predigen lassen. Oppositionspolitiker hatten ihr deshalb vorgeworfen, das geistige Klima für den Anschlag erzeugt zu haben. Immerhin reagierten die Behörden auf Hass-Postings in sozialen Medien, in denen die Opfer verspottet wurden und die Meinung vorherrschte, sie hätten es nicht anders verdient. Gegen 347 Accounts werde ermittelt, weil sie Feindschaft in der Nation säten, sagt Vize-Ministerpräsident Kurtulmus.

Zur Vergeltung für den Anschlag attackierte die türkische Armee den IS in Nordsyrien mit voller Härte. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Dienstag, die Truppen hätten seit dem Vortag mindestens 150 Ziele mit Haubitzen, Raketenwerfern, Mörsern und Panzern beschossen. Die Luftwaffe habe unter anderem in der umkämpften Stadt Al-Bab Stützpunkte der Terrormiliz und ein Waffendepot bombardiert.