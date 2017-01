Anschlag in Istanbul: Keine Infos über deutsche Opfer

39 Menschen sterben bei dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul. Ob auch Deutsche unter den Opfern sind, ist noch unklar.

Nach dem Anschlag auf einen Club in Istanbul gibt es noch keine Informationen über mögliche deutsche Opfer. "Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, ob auch Deutsche betroffen sind", hieß es am Neujahrsmorgen aus dem Auswärtigen Amt. Das Ministerium bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu in engem Kontakt mit den türkischen Behörden.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte: "Wir stehen in diesen schweren Stunden an der Seite der Türkei." Er sprach von einem "feigen Anschlag" auf Menschen, "die einfach nur wie Millionen andere überall auf der Welt zum Jahreswechsel eine gute und unbeschwerte Zeit miteinander verbringen wollten".

Nach türkischen Regierungsangaben konnten bislang 20 von 39 Todesopfern identifiziert werden. Unter ihnen sollen mindestens 15 Ausländer sein. Nach einem Bericht sollen darunter Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten sein. Saudis, Marokkaner, Libanesen und Libyer seien unter den Toten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Nach Angaben von israelischen Medien wurde außerdem eine junge Israelin Opfer des Angriffs.(dpa)