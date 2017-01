Anschlag in Izmir : Täter trugen schwere Kriegswaffen

Am Tatort in Izmir versorgen Notärzte einen Verletzten. Foto: AFP

Bei einem Anschlag in Izmir und dem anschließenden Schusswechsel sterben vier Menschen, darunter zwei Terroristen. Die Täter waren mit Kalaschnikows und Raketenwerfern bewaffnet.

Die Türkei kommt nicht zur Ruhe. Bei einer Explosion am Donnerstagnachmittag vor dem Justizgebäude in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir sind mindestens vier Menschen getötet worden, darunter offenbar zwei der Angreifer. Ein dritter Verdächtiger konnte fliehen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt. Laut dem Gouverneur von Izmir, Erol Ayyildiz, waren die drei Attentäter mit einem Auto in Richtung des Gebäudes gefahren, von der Verkehrspolizei aber nicht durchgelassen worden. Daraufhin seien sie ausgestiegen, hätten Waffen gezogen und das Auto explodieren lassen, berichtete Ayyildiz. Bei einer anschließenden Schießerei wurden zwei der Angreifer tödlich getroffen, der dritte konnte fliehen.

Bei den getöteten Terroristen seien zwei Kalaschnikows, sieben Raketenwerfer und acht Handgranaten gefunden worden, teilte Ayyildiz mit. Zudem sei ein weiteres Auto, das den Angreifern zugerechnet wurde und in dem eine Bombe vermutet wurde, kontrolliert gesprengt worden. Erste Hinweise deuteten den Behörden zufolge darauf hin, dass die Terrororganisation PKK für den Anschlag verantwortlich ist. Die kurdische PKK und deren Splittergruppe TAK wurden in der Vergangenheit für Attentate auf Sicherheitskräfte und staatliche Einrichtungen verantwortlich gemacht.

Razzien und Urteile Wegen des Verdachts der Verbindung zur Gülen-Bewegung hat die türkische Polizei zwei Manager des mächtigen Dogan-Konzerns festgenommen. Das geschah im Zuge landesweiter Razzien in 35 Städten. In Istanbul wurden 380 Firmenbesitzer festgenommen. Die Regierung wirft der Gülen-Bewegung vor, für den gescheiterten Putschversuch am 15. Juli verantwortlich zu sein. Erstmals seit der Niederschlagung des Putsches in der Türkei Mitte Juli sind zwei hochrangige Militärs der Beteiligung an dem Umsturzversuch schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in der osttürkischen Stadt Erzurum habe die beiden Offiziere am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Angeklagten haben die Vorwürfe gegen sie bestritten. Die türkischen Behörden gehen weiter gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei vor. Gegen neun HDP-Politiker sei wegen „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ Haftbefehl erlassen worden, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. (tim/dpa) « zurück 1 | 1 weiter »

Erst in der Silvesternacht war das Land von einem Angriff auf den beliebten Club Reina in Istanbul erschüttert worden. 39 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Die Terrororganisation des sogenannten „Islamischen Staats“ reklamierte das Attentat für sich. Laut dem türkischen Vize-Ministerpräsidenten Veysi Kaynak wurde die Tat vermutlich von einem Uiguren verübt. „Aber bezüglich seiner Staatsangehörigkeit will ich vorerst nichts sagen“, sagte Kaynak am Donnerstag dem Sender A Haber über den flüchtigen Tatverdächtigen.

Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, konnte Kaynak nicht beantworten. Geheimdienstexperten gehen nach den veröffentlichen Kameraaufnahmen des Clubs von möglicherweise zwei Tätern aus. „Es wurde auch ausgemacht, wo er sich aufhalten könnte. Unsere Sicherheitskräfte fahnden irgendwo in Silivri“, sagte Kaynak. Silivri liegt westlich von Istanbul. Kaynak schloss allerdings auch nicht aus, dass dem Täter die Flucht ins Ausland gelungen sein könnte.

Suche nach Reina-Attentäter

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am Donnerstag, mehrere Uiguren aus der chinesischen Provinz Xinjiang seien in Istanbul von einer Spezialeinheit der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Bereits vor den letzten Razzien waren 36 Verdächtige festgenommen worden. Die Behörden verschärften derweil die Kontrollen an den Landesgrenzen zu Griechenland und Bulgarien.

Der türkische Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus hält einem Medienbericht zufolge eine Verwicklung „ausländischer Nachrichtendienste“ in den Terrorangriff in Istanbul für möglich. „Ich bin der Meinung, dass es für einen Täter nicht möglich ist, einen solchen Angriff ohne jede Unterstützung durchzuführen“, sagte Kurtulmus der Zeitung „Hürriyet Daily News“. „Es wirkt wie eine Geheimdienstsache.“

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Die türkische Regierung hat in der Vergangenheit immer wieder ausländische Geheimdienste bei Attentaten verantwortlich gemacht, ohne jemals Beweise dafür zu liefern. (mit dpa/afp)