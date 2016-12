Prozess gegen Asli Erdogan: Meinungsfreiheit vor Gericht

Mitte August wird Asli Erdogan nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei verhaftet. Nun beginnt in Istanbul der Prozess gegen die Schrifststellerin. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine lebenslange Freiheitsstrafe.

In Istanbul beginnt heute angeblich der Prozess gegen die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan. Tatsächlich aber wird vor Gericht nur ein neuer Akt der zynischen Farce aufgeführt, die im Staat des Recep Tayyip Erdogan schon längst zum Repertoire gehört.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Autorin und acht weiteren Angeklagten unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) vor und verlangt eine lebenslange Freiheitsstrafe. In Wahrheit aber stehen wieder einmal die freie Meinungsäußerung, das Bekenntnis zu Demokratie und Humanität vor einem türkischen Gericht, deren Liquidierung die vom Präsidenten gründlich „gereinigte“ Justiz in seinem Auftrag betreibt.

Asli Erdogan ist nicht nur mit ihren Romanen international bekannt geworden, sondern auch durch ihr Engagement für Minderheiten, gegen Folter und staatliche Repression. Sie saß – obwohl selbst keine Kurdin - im Redaktionsbeirat der pro-kurdischen, inzwischen verbotenen Zeitung „Özgür Gündem“, dessen Mitglieder mit ihr zusammen auf der Anklagebank sitzen. Alleine indem sie ihr Renommee als Romanautorin bei „Özgür Gündem“ einbrachte, habe Asli Erdogan sich der Terrorpropaganda schuldig gemacht, heißt es in der Anklageschrift.

Das Verfahren ist selbst dann eine Farce, wenn es mit einem Freispruch Asli Erdogans enden sollte. Denn das Urteil wird zwar von den Mündern der Richter gesprochen, diktiert aber wird es von Recep Tayyip Erdogan. Diktiert er einen Freispruch, wird er sich als Beschützer des Rechtsstaats preisen. Diktiert er einen Schuldspruch, feiert er sich als Beschützer der Türkei. Ein Diktat ist es in jedem Fall – wie es sich in einer Diktatur gehört.