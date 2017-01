Silvesternacht: Attentäter von Istanbul gefasst

39 Menschen starben in der Silvesternacht im Club "Reina" in Istanbul. Jetzt hat die türkische Polizei den mutmaßlichen Angreifer festgenommen.

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub ist der Attentäter laut einem Medienbericht gefasst. Die türkische Polizei habe den Mann am Montagabend in einer Wohnung im Istanbuler Stadtteil Esenyurt festgenommen, berichtete der staatliche Fernsehsender TRT. Dort habe er sich gemeinsam mit seinem vier Jahre alten Sohn aufgehalten.

Dem Fernsehbericht zufolge wurde der Attentäter bei einem gemeinsamen Einsatz der Polizei und des türkischen Geheimdienstes MIT gefasst. Ein von der Nachrichtenagentur Dogan veröffentlichtes Foto zeigte den Festgenommenen mit Blut auf Gesicht und T-Shirt, wie er von einem Polizisten am Hals festgehalten wird.

Die regierungsnahe Zeitung "Sabah" berichtete in der Nacht zu Dienstag, bei dem festgenommenen Hauptverdächtigen handele es sich um einen Usbeken. Das Blatt hatte am vorvergangenen Sonntag berichtet, bei dem Angreifer handele es sich um einen kirgisischen Staatsbürger, der aber ursprünglich aus Usbekistan stamme. Er sei von den türkischen Behörden als Abdulkadir M. identifiziert worden.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei der Festnahme seien neben Abdulkadir M. vier weitere Verdächtige festgenommen worden. Darunter seien ein Mann kirgisischer Abstammung sowie drei Frauen, zu denen keine näheren Angaben gemacht wurden. Operationen gegen weitere potenzielle Terrorzellen dauerten in der Nacht an.

"Sabah" veröffentlichte auf Twitter Fotos "des Terroristen und seines kirgisischen Freundes" von der Festnahme. Darauf ist der Hauptverdächtige mit Blut im Gesicht zu sehen. Der zweite Verdächtige liegt mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf dem Boden. Ein auf dem Bild nicht zu erkennender Mann scheint den Kopf des Verdächtigen mit seinem Stiefel auf den Boden zu drücken.

Fahndungsfoto der türkischen Polizei. Foto: AFP

Bei dem Anschlag auf den Nachtclub "Reina" hatte ein Angreifer in der Silvesternacht 39 Menschen erschossen, darunter 27 ausländische Partygäste. Dutzende weitere Menschen waren verletzt worden. Dem Mann war anschließend die Flucht gelungen. Zu dem Anschlag hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Die türkischen Behörden hatten Fahndungsfotos von dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Türkische Medien hatten in den vergangenen Tagen berichtet, bei dem Verdächtigen handele es sich nach Überzeugung der Ermittler um einen 34-jährigen Usbeken, der einer zentralasiatischen IS-Zelle angehöre. (afp/dpa)