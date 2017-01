Türkei : Putschisten zu lebenslanger Haft verurteilt

Ein türkisches Gericht verhängt die ersten Urteile gegen Beteiligte des versuchten Staatsstreichs Mitte Juli. Unterdessen geht die Jagd auf Gülen-Sympathisanten weiter.

In der Türkei sind die ersten Urteile gegen Beteiligte des versuchten Staatsstreichs Mitte Juli gesprochen worden. Ein Gericht im osttürkischen Erzurum verurteilte am Donnerstag nach Medienberichten zwei Offiziere zu lebenslanger Haft. In ihrem Kampf gegen die Gülen-Bewegung, die von der Regierung als treibende Kraft hinter dem Umsturzversuch gesehen wird, geht die Justiz unterdessen weiter gegen Firmen und Geschäftsleute vor. Die Staatsanwaltschaft erließ allein am Donnerstag Haftbefehle gegen fast 400 Unternehmer, denen Verbindungen zum Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen werden.

Das Gericht in Erzurum befand die Angeklagten, einen Oberst und einen Major, der Verschwörung für schuldig. Sie hätten nach einer erfolgreichen Entmachtung von Präsident Recep Tayyip Erdogan als Provinzkommandeure die Macht der Putschisten absichern sollen, argumentierte die Anklage. Das Gericht sah sie als Teil eines Netzwerkes, in dem der in den USA lebende Gülen die Strippen gezogen habe. Gülen hatte den Putsch verurteilt und weist jede Verwicklung darin zurück.

Seit dem Putschversuch geht die Regierung hart gegen Verdächtige vor. Mehr als 120.000 Beschäftigte wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Betroffen sind alle Bereiche der Gesellschaft von Schulen und Universitäten über Medienhäuser bis hin zu Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten. Einige Tausend Entlassene sind in ihre Jobs zurückgekehrt.

Am Donnerstag ergingen nach Medienberichten Haftbefehle gegen 380 Geschäftsleute wegen Finanzierung von Gülen-Einrichtungen. Auch der Chefjustiziar und ein früherer Vorstandschef des Medienkonzerns Dogan wurden unter dem Vorwurf der Unterstützung Gülens festgenommen. Zur Dogan-Gruppe gehören die Tageszeitung "Hürriyet" und der Fernsehsender CNN Türk. Die Gruppe des als säkular bekannten Firmengründers Aydin Dogan umfasst zudem Beteiligungen an zahlreichen Finanz-, Energie- und Tourismusunternehmen. Der Dogan-Aktienkurs brach zu Handelsbeginn um rund zehn Prozent ein. (rtr)