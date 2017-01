Türkei: Attentäter von Istanbul identifiziert

Nach Angaben des türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu ist die Identität des Attentäters von Istanbul geklärt. Nach dem Angreifer wird weiter gesucht.

Die türkischen Behörden haben nach Angaben von Außenminister Mevlüt Cavusoglu den Attentäter aus der Silvesternacht identifiziert. Die Identität des Angreifers auf den Nachtclub "Reina" in Istanbul sei den Behörden bekannt, sagte Cavusoglu der Nachrichtenagentur Anadolu in einem am Mittwoch im Fernsehen übertragenen Interview. Der Angreifer war weiterhin flüchtig, nach ihm wurde gefahndet.

Zu Einzelheiten über den Attentäter, der in der Silvesternacht 39 feiernde Menschen getötet und dutzende weitere verletzt hatte, machte Cavusoglu keine Angaben. Zu der Bluttat hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Demnach war der Angriff eine Vergeltungsaktion für den türkischen Militäreinsatz in Syrien.

Schon am Dienstag hatten türkische Medien berichtet, die Behörden hätten den Angreifer identifiziert. Demnach kämpfte er in der Vergangenheit für den IS in Syrien. In Sicherheitskreisen hatte es geheißen, er verfüge über Kampferfahrung und sei möglicherweise in Syrien ausgebildet worden.

In Zusammenhang mit dem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub nahm die Polizei in Izmir der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge fünf mutmaßliche Mitglieder der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) fest. Bereits am Dienstag waren der Agentur zufolge 14 Verdächtige in Gewahrsam genommen worden. Der Sender NTV berichtete von zwei am Istanbuler Flughafen festgenommenen Ausländern. Das türkische Parlament hatte zuvor am Dienstag dafür gestimmt, den nach dem gescheiterten Putsch im Juli verhängten Ausnahmezustand um weitere drei Monate bis Mitte April zu verlängern. (das/rtr/afp)