Türkei: Lachen gegen die Angst

Türkische Juristen beklagen die Repressionen im Land und fürchten die Entstehung eines „Sultanats“ unter Erdogan. Aber sie arbeiten weiter - nach dem Prinzip Hoffnung.

ANKARA –

Ayse Acinikli muss lachen, als sie die Frage hört, ob die Türkei eigentlich noch ein Rechtsstaat sei. „Die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit ist nicht mehr gegeben“, sagt die schlanke, kleine Frau, die ihre langen, hennaroten Haare offen trägt. „Es läuft darauf hinaus, dass eine Person über alles bestimmt, auch in der Justiz.“ Zum Lob für den renommierten Menschenrechtspreis der Europäischen Anwaltskammer, den sie kürzlich verliehen bekam, sagt sie: „Leider konnte ich ihn noch nicht abholen.“ Ayse Aciniklis Reisepass ist eingezogen worden, sie darf die Türkei nicht verlassen – so wie Zehntausende andere Menschen seit dem Ausnahmezustand nach dem gescheiterten Putsch vom Juli 2016.

Für einen Moment kehrt Stille ein bei dem Treffen mit deutschen Anwaltskollegen in Ankara. „Wir Anwälte sind immer sehr wachsam, wenn Kollegen strafrechtlich belangt werden“, sagt dann Ulrich Schellenberg, der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, der Vertretung von rund 66 000 Rechtsanwälten in der Bundesrepublik. Auf Einladung des türkischen Anwaltsverbandes ist der 56-jährige Jurist mit drei Vorstandskollegen nach Ankara gereist, um sich über die Lage der Justiz in der Türkei zu informieren.

Der Besuch in der vergangenen Woche fällt in eine dramatische Zeit. Das türkische Parlament ringt um die Einführung eines exekutiven Präsidialsystems, das dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fast uneingeschränkte Macht verleihen würde – und votiert schließlich mit Dreifünftelmehrheit dafür. Anfang April wird dann das Volk in einem Referendum entscheiden.

Nun sitzen die Deutschen zusammen mit der jungen Anwältin, die eine Geschichte erzählt, wie man sie in diesen Tagen oft hören kann in der Türkei. Sie wurde inhaftiert, weil sie Mitglieder des linken Istanbuler Vereins „Solidarität mit Angehörigen Inhaftierter“ verteidigte. „Um fünf Uhr morgens kam die Polizei und nahm mich mit“, sagt sie. Ein Ermittlungsverfahren gegen sie wurde eingeleitet, unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, gemeint war die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, da sie als „Bindeglied“ zwischen den Häftlingen und der PKK fungiert habe.

Tatsächlich sei es darum gegangen, glaubt Acinikli, dass sie und ihr Anwaltskollege Ramazan Demir einen Antrag am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stellen wollten, um Gerechtigkeit für jene rund 130 Menschen zu erlangen, die im Sommer 2015 während der Kämpfe zwischen der PKK und der türkischen Armee in einem Keller der kurdischen Stadt Cizre verbrannten.

Acinikli erhielt Unterstützung aus der ganzen Welt, die Anwaltskammer Paris ernannte sie zum Ehrenmitglied. Fünf Monate war sie in Untersuchungshaft. Schließlich wurde sie im September entlassen und praktiziert inzwischen wieder als Anwältin. „Die Justiz ist in einem schrecklichen Zustand“, sagt sie. Sämtliche freien Anwaltsvereine seien verboten worden. Treffen mit Mandanten im Gefängnis würden mit Kameras aufgezeichnet.

Man kann förmlich zusehen, wie es in den deutschen Gästen arbeitet. „Das Anwaltsgeheimnis ist für eine unabhängige Anwaltschaft konstitutiv“, sagt Ulrich Schellenberg. „Anwälte brauchen eine Umgebung, in der sie selbst angstfrei arbeiten können.“

Das Thema Angst begegnet den deutschen Juristen laufend in Ankara. Auch beim Essen, das der Vorsitzende des Dachverbands aller türkischen Anwaltskammern, Metin Feyzioglu, für seine deutschen Gäste im Bürohaus nahe des Parlaments gibt. Feyzioglu, ein dynamischer Typ und geübter Redner, ist einer der wenigen Prominenten in der Türkei, die Erdogan noch öffentlich kritisieren. Der 47-Jährige ist deshalb selbst in Gefahr. Der gewählte Präsident von 80 000 türkischen Juristen erzählt zunächst vom Schock des 15. Juli, als er und seine Kollegen die Bombenangriffe der Putschisten-Jets auf das Parlament aus den Büros direkt beobachteten. „Die Angst der Menschen kann man nicht beschreiben“, sagt er. „Es ist die Angst vor dem Bürgerkrieg. Deshalb haben sie sich den Panzern entgegengestellt.“

Dann appelliert Feyzioglu an die deutschen Gäste, wenn von Opfern des Ausnahmezustands die Rede sei, nicht immer nur über die PKK oder die Bewegung des Islampredigers Fethullah Gülen zu sprechen, die Erdogan für den Putschversuch verantwortlich mache. „So entsteht der Eindruck, dass Europa die PKK oder die Gülen-Bewegung unterstützt. Aber den Rechtsstaat und die unabhängige Justiz brauchen alle Bürger der Türkei.“

Als die Gäste Fragen stellen, kommt Feyzioglu in Fahrt. 3000 Richter und Staatsanwälte, ein Fünftel des gesamten Personals, seien unter dem Vorwurf der Unterstützung der Putschisten inhaftiert, 4000 suspendiert worden, außerdem säßen 270 Rechtsanwälte im Gefängnis. Die Gülenisten hätten die Justiz zweifellos unterwandert, auch ihn selbst abgehört und attackiert – aber die Art des Umgang mit ihnen entspreche keinem rechtsstaatlichen Vorgehen. „Dadurch wird verhindert, dass die wahren Schuldigen bestraft werden.“ Als Folge sei das Vertrauen in die dritte Gewalt dramatisch gesunken, laut Umfragen glaubten 80 Prozent der Menschen in der Türkei, dass sie keinen fairen Prozess mehr zu erwarten hätten.

Mit Blick auf das anstehende Referendum über das exekutive Präsidialsystem sagt Feyzioglu: „Die Türkei wurde fast 600 Jahre lang mit solch einem System regiert. Wir haben einen Fachbegriff dafür: Sultanat.“ Nach 90 Jahren Parlamentarismus bedeute der Systemwechsel aber nicht die versprochene Herrschaft einer „starken Hand“, sondern im Gegenteil Instabilität und Chaos. „Das ist Selbstmord, und dieses Volk wird keinen Selbstmord begehen.“ Sollte das türkische Volk dennoch für die Verfassungsänderung stimmen, wären dies „die letzten freien Wahlen“, warnt er.

Durch die Verfassungsreform würde Erdogan zugleich Staats- und Regierungschef. Da er Exekutive und Legislative ohnehin schon beherrsche, gehe es jetzt darum, „auch die Justiz gänzlich zu dominieren“. In Zukunft könne Erdogan direkt und indirekt fast alle Mitglieder des Hohen Rats der Richter und Staatsanwälte bestimmen, der wiederum alle Posten in der Justiz besetzt. „Dann beherrscht er alles.“

Die Reise der deutschen Anwälte führt in eine Türkei, die im Innern so angstvoll und so gespalten ist, dass die Gräben fast unüberbrückbar erscheinen. Nichts macht dies deutlicher als der Besuch der deutschen Juristen im türkischen Parlament, wo die Bombenkrater der Putschnacht noch zu sehen sind. Die Gäste werden in einen holzgetäfelten Saal im Abgeordnetengebäude geführt, der mit einem Blumengedeck geschmückt ist. Dort warten zwei Parlamentarier, der Vorsitzende des Justizausschusses, Ahmet Iyimaya, und sein Stellvertreter, Hakki Köylü. Zwei Männer aus der AKP-Fraktion, die zur gleichen Zeit im Parlamentsplenum die historische Abkehr ihres Landes vom Parlamentarismus westlicher Prägung und damit vom Weg des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk beschließt.

Davon sprechen die Gastgeber aber nicht. Von der Dramatik im Parlament ist nichts zu spüren. Ahmet Iyimaya, 66, schlägt einen weiten Bogen von der deutsch-türkischen Freundschaft im Ersten Weltkrieg über seinen deutschen Professor, die Rechtslehre Immanuel Kants zur Gegenwart. Stolz erzählt er, wie er sich aus einfachen Verhältnissen vom Dorf hochgekämpft, Jura studiert und stets als Bester abgeschnitten habe – eine Erfolgsgeschichte, die viel mit der Modernisierung des Landes durch Atatürk zu tun hat. Doch der Name des Republikgründers fällt nicht, und die Moderne schrumpft in Ahmet Iyimayas Rede zusammen auf den Militärputsch vom 15. Juli und die Zeit danach, den Gründungsmythos der „Neuen Türkei“ Erdogans.

„Ich war in der Nacht im Parlament und erlebte mit, wie eine Bombe in der Kuppel des Daches einschlug“, sagt der Abgeordnete. Er hat die Nacht als „Defekt der freien Welt“ wahrgenommen, da die USA, Großbritannien oder Deutschland den Militärputsch nicht sofort verurteilten, sondern erst viele Stunden später, als klar war, wie die Sache ausgehen würde. „Die globalen Demokratien hätten dies als Angriff auf sich selbst sehen müssen, aber sie haben alle geschwiegen.“

Den Hinweis der Deutschen auf die Notwendigkeit einer unabhängigen Justiz nimmt der Vorsitzende mit einem lakonischen Satz an, abgesehen von der „Pathologie“ der Gülen-Bewegung gebe es in der Justiz der Türkei derzeit „keine Probleme“. „Und das Problem haben wir gelöst.“

Dafür sprechen die beiden Parlamentarier umso mehr von der „mangelnden Verfolgung“ von PKK- und Gülen-Leuten in Deutschland. Irgendwann schwebt auch die Frage im Raum, ob wohl der deutsche Staat hundertprozentig rechtsstaatlich auf eine existenzielle Bedrohung reagiert hätte. Letztlich stellen die AKP-Juristen die Staatsräson über das Strafgesetz, während die deutschen Anwälte an Menschenrechtsstandards festhalten. Und deshalb reden die Türken und die Deutschen an diesem Nachmittag so perfekt aneinander vorbei.