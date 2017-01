Türkei: Parlament billigt Verfassungsreform

In der Türkei nimmt der Plan von Präsident Recep Tayyip Erdogan, seine Macht auszuweiten, eine wichtige Hürde: Das Parlament stimmt zu - mit einer größeren Mehrheit als nötig. Nun sind die Bürger gefragt.

Ankara –

Das türkische Parlament hat für die umstrittene Ausweitung der Machtbefugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Die geplante Verfassungsreform wurde in der Nacht zum Samstag in zweiter Lesung mit 339 Stimmen angenommen, das waren neun mehr als die benötigte Mehrheit von drei Fünftel der Abgeordneten.

Damit machte das Parlament den Weg für eine Volksabstimmung über die Reform frei, die im April stattfinden soll.

Mit der Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems sollen das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft und seine Befugnisse auf den Präsidenten übertragen werden. So soll dieser künftig Minister ernennen und entlassen können, ohne dafür die Zustimmung des Parlaments zu benötigen. Der Staatschef soll zudem die Arbeit der Regierung leiten.

In einer Sitzung, die bis spät in die Nacht dauerte, nahm das türkische Parlament schließlich die sieben letzten Artikel der geplanten Verfassungsreform an und stimmte dann noch einmal für die gesamte Reform. Es gab 142 Gegenstimmen. Möglich wurde das Ja-Votum durch eine Allianz der regierenden AKP und der ultrarechten MHP.

Nun muss die Bevölkerung die Verfassungsreform noch billigen, ein Referendum ist im April vorgesehen. Regierungschef Binali Yildirim sagte nach der Parlamentsabstimmung, das Volk habe das "letzte Wort" und treffe die "abschließende Entscheidung". Daran dürfe es keinen Zweifel geben.

Die Opposition von CHP und HDP sieht in der Reform die Festschreibung einer autoritären Ein-Mann-Herrschaft. Zuletzt war es im Parlament wegen des Streits über die Reform auch zu Handgreiflichkeiten unter den Abgeordneten gekommen.

Derzeit ist Umfragen zufolge auch ungewiss, ob die Reform bei dem geplanten Referendum vom Volk gebilligt wird. Für den Fall einer Ablehnung haben AKP und MHP bereits vorgezogene Neuwahlen in Aussicht gestellt. (afp)