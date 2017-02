Türkei-Referendum: Bedingungslose Ja-Rufer in Oberhausen

Von Barbara A. Cepielik

9500 Deutsch-Türken feierten am Samstag in der Arena ein Regime, das komplett auf Staatschef Erdogan zugeschnitten werden soll. Proteste zeigten keine Wirkung.

Hayir“ steht auf den Plakaten der Demonstranten draußen vor der Arena in Oberhausen. „Nein“ bedeutet das auf Türkisch – und ist hier ein Nein zu den Plänen des türkischen Präsidenten Recep Erdogan, ein autoritäres Präsidialsystem einzuführen. Und: „Nein, wir werden uns nicht daran gewöhnen, dass in der Türkei viele Tausend Menschen im Gefängnis sitzen, nur weil sie eine andere Meinung haben als die Regierung.“

Drinnen in der Arena scheint es dagegen nur ein Wort zu geben: „Evet“. Es heißt „Ja“. Und die 9500 Deutsch-Türken dort hält es nicht auf den Sitzen, wenn sie es rufen, am liebsten dreimal hintereinander. Ja für das Referendum, Ja zu Erdogan. Ja, sie sind bereit. Damit die Türkei groß und stark und einflussreich wird und bleibt und sich nicht mehr von den europäischen Ländern herumschubsen lässt. „1000 Stimmen aus Bielefeld“ verkündet ein Transparent, das an den Oberrängen hängt; vorne im Parkett liest man „Freiburg stimmt mit Ja“, die Erdogan-Anhänger halten die Buchstabenreihe geduldig und lange in die Höhe. Türken aus allen Teilen Deutschlands – viele mit Bussen – sind nach Oberhausen gekommen, um sich und die AKP zu feiern – und ihren Ministerpräsidenten Binali Yildirim.

Der ist direkt von der Münchener Sicherheitskonferenz hierher gekommen, um die für das Ergebnis so wichtigen 1,4 Millionen Auslandstürken in Deutschland einzuschwören auf den weiteren Umbau der Türkei zu einem autokratischen Staat. Dass sein Amt selbst verschwindet, wenn (wie erwartet) am 16. April eine Mehrheit der Türken die Verfassungsänderung bestätigen – das erwähnt Yildirim in seiner zweistündigen Rede nicht. Dafür rühmt er die Regierung, die das deutsche Abitur nun für türkischen Universitäten anerkenne, lässt sich dafür beklatschen, dass die bisher empfindlich hohen Gebühren für Pässe deutlich reduziert wurden. Als Yildirim die Bühne betritt, hat die Veranstaltungsdramaturgie schon Großes geleistet: Ohne Türkeiflagge ist kaum einer in die Halle gekommen. Weder die Religiösen, die streng getrennt nach Frauen und Männern sitzen, noch die säkularen Türken, junge Männer in schicken Anzügen, junge Frauen, zurechtgemacht wie für ein Date, auch die Familien mit Kindern und die Rentner. Die Bässe wummern, der Song „Natürlich Ja“ – „natürlich“ für das Referendum – geht ins Ohr und in den Kopf. Schon die Männer, die vor Yildirim gesprochen, ja in den Saal gebrüllt haben, dass man vom Zuhören schier heiser wurde, ernten zustimmende Sprechchöre. Wer die rote Flagge nicht hochhält, schwenkt das Handy mit aktivierter Taschenlampe: Die Glühbirne ist das Symbol der AKP, sie bringt Licht, sie ist weiß – und rein. Nationalhymne, Lichtermeer, Fahnenmeer. Mehr Emotion geht nicht.

Yildirim überbringt 80 Millionen Grüße aus der Türkei – und die von Erdogan. Der Saal jubelt frenetisch. Die ganze Türkei, so fährt er fort, steht hinter jenen, die in Deutschland leben, auch jenen der dritten Generation. Es baue sie auf, sagen vor allem die jüngeren, hier geborenen AKP-Anhänger, wenn sie „Wertschätzung, Stolz und Zukunftswillen“ erleben, dafür reisen sie auch von weither an. Notstandsdekrete, Verhaftungen, die massenhaften Entlassungen von Juristen und Lehrern in der Türkei? Für sie kein Thema. Dass deutsche Politiker fast jeder Couleur es kritisch sehen, wenn der türkische Wahlkampf so in Deutschland geführt wird, während in der Türkei die Meinungsfreiheit brutal unterdrückt wird – seit Dienstag ist gar der Welt-Korrespondent Denis Yücel im Polizeigewahrsam? Kein Wort davon in der Halle.

Deniz Yücel, Türkei-Korrespondent der "Welt", besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist. Foto: dpa

Dort werden vielmehr die Putschisten vom 15. Juli ausgebuht. Von den Rängen ruft einer unwidersprochen „man sollte sie alle erhängen“. „Evet“, „evet“ ruft die Menge, als der Ministerpräsident versichert, alle Gegner, alle Putschisten, alle Terroristen „würden ihre gerechte Strafen bekommen“, überall in der Welt. Das neue Präsidialsystem garantiere, dass das Volk wisse, „wen es zur Verantwortung ziehen müsse“.

Zum Schluss steigt eine junge Frau mit Kleinkind auf dem Arm auf die Bühne – ihr Ehemann kam während des Putsches ums Leben. Yildirim ehrt die Mutter, herzt das Kind, nimmt einen Blumenstrauß entgegen. Die Show ist vorbei, selig wie nach einer spirituellen Offenbarung strömen die Zuhörer nach draußen.

Da ist die berittene Polizei schon abgezogen, die ersten Beamten ziehen ihre dicken Westen aus. 2000 Beamte hatten die Arena und die Gegendemonstrationen gesichert, jetzt steht niemand mehr draußen und ruft „Hayir“. Die Demonstranten wirkten am Ende leicht frustriert. Sie fragen sich: Wie können Deutsch-Türken, die ihr Herkunftsland nur aus dem Urlaub kennen, der zweifelhaften Politik dort zustimmen?