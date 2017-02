Türkei: Türkischer Wahlkampf in NRW

Von Timur Tinç, Peter Berger und Markus Decker

Ministerpräsident Binali Yildirim (rechts) macht alles, was Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will. Foto: AFP

Der Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen lässt sich nicht verbieten. Er wirbt für das umstrittene Präsidialsystem. Erdogan-Kritiker hatten für ein Auftrittsverbot plädiert.

Auf der Facebook-Seite der UETD-Zentrale freut man sich auf Samstag. „15 000 treffen sich zur Ja-Versammlung“, heißt es dort. Gemeint ist der Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in der Oberhausener Multifunktionsarena. Dort wird er für die umstrittene Verfassungsänderung werben. Die „Union Europäisch-Türkischer Demokraten“, kurz UETD, der europäische Ableger der türkischen Partei AKP, ist ganz auf Linie der islamisch konservativen Regierung, die das parlamentarische System durch ein Präsidialsystem ersetzen will. Sollte das Referendum darüber am 16. April durchgehen, würde Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan weitreichende Machtbefugnisse erhalten. Die Auslandstürken könnten bei der Abstimmung das Zünglein an der Waage werden.

Für die Verfassungsänderung macht sich außer Erdogan vor allem Regierungschef Yildirim stark, obwohl er dabei jegliche Macht verlieren würde. Doch Yildirim ist Erdogan treu ergeben – und nicht weniger populistisch als jener. „Wir sagen ,Ja‘, weil die PKK ,Nein‘ sagt. Wir sagen ,Ja‘, weil Fetö ,Nein‘ sagt“, wiederholt der Ministerpräsident bei jeder Wahlkampfrede. Fetö ist die Abkürzung für Fethullahistische Terrororganisation. So bezeichnet die Regierung mittlerweile die Gülen-Bewegung, die sie für den Putschversuch am 15. Juli 2016 verantwortlich macht. So rückt Yildirim alle Wähler, die nicht wollen, dass Erdogan Legislative, Exekutive und Judikative kontrolliert, in die Nähe von Terroristen.

Kritik auch von Grünen-Chef

Erdogan-Kritiker in Deutschland rufen nach einem Auftrittsverbot für den Regierungschef. Doch wie schon bei ähnlichen Veranstaltungen mit Erdogan zuvor haben die Behörden dagegen keine rechtliche Handhabe. Private Veranstalter wie SMG Entertainment, weltweit einer der größten Betreiber von Arenen und Kongresszentren, sind bei der Auswahl ihrer Kunden frei. Sie können wie im vorliegenden Fall den türkischen Ministerpräsidenten als Mieter akzeptieren, auch wenn der bei seinen Landsleuten für eine aus deutscher Sicht problematische Verfassungsänderung in der Türkei werben will. Das im Grundgesetz verankerte Parteienprivileg, von dem Yildirims Veranstaltung nicht geschützt wäre, gilt nur für öffentliche Veranstaltungsorte. Für die Sicherheit bei Großveranstaltungen – egal ob in öffentlichen oder privaten Hallen – muss grundsätzlich die Polizei sorgen. Nur bei einer begründeten Gefährdungslage, die nicht beherrschbar scheint, wäre ein Verbot möglich.

Der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde, Ali Ertan Toprak, erklärte am Donnerstag in Gießen, es sei „nicht nachvollziehbar, warum in einem demokratischen Land für eine Diktatur in einem anderen Land geworben werden darf“. Toprak kritisierte auch Regierungssprecher Steffen Seibert wegen dessen Äußerung, die Bundesregierung gehe selbstverständlich davon aus, dass innertürkische Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen würden. Dies zu glauben, sei nicht nur „naiv“, sondern für die innere Sicherheit auch „brandgefährlich“, erklärte Toprak.

Grünen-Chef Cem Özdemir erklärte im Gespräch mit der FR: „Die Vokabel ,Verfassungsreform‘ ist ziemlich beschönigend. In Wahrheit geht es darum, dass die wohl letzte halbwegs demokratische Abstimmung in der Türkei stattfinden soll – mit dem Ziel, die Demokratie abzuschaffen.“ Er finde es jedenfalls geradezu skurril, dass der türkische Ministerpräsident keinerlei Skrupel hat, „von unserer Demokratie zu profitieren, während er und seine Schergen im eigenen Land Oppositionelle hinter Gittern verschwinden lassen“.

Özdemir forderte die Freilassung von Selahattin Demirtas, Co-Vorsitzender der prokurdischen HDP, damit dieser in den Wahlkampf eingreifen könne. „Die Wahl selbst ist de facto eine Farce, weil sich die Opposition nicht artikulieren kann. Die harschen Maßnahmen der AKP-Regierung sprechen für ein hohes Maß an Nervosität“ so der Grünen-Chef. mit afp