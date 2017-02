USA und Türkei : Es herrscht ein neuer Ton

Türkische Panzer an der Grenze zu Syrien: Ende Februar soll Trumps Plan für das Bürgerkriegsland vorgelegt werden – und die Türkei erwartet, dass Washington ihr in einem entscheidenden Punkt entgegenkommt. Foto: AFP

Die türkische Regierung setzt auf einen Neuanfang in den gespannten Beziehungen zu den USA, erwartet aber mehr Zugeständnisse als bisher.

ISTANBUL –

Alle Hoffnungen ruhen auf Donald Trump: Die türkische Regierung setzt auf einen Neuanfang in den gespannten Beziehungen zu den USA. Am Dienstagabend telefonierte der US Präsident erstmals mit dem türkischen Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan, tags darauf Vizepräsident Mike Pence mit Ministerpräsident Binali Yildirim. Am Donnerstag besuchte dann der neue CIA-Direktor Mike Pompeo Ankara als erstes Ziel seiner ersten Auslandsreise. Die Türkei versucht, mit der neuen Regierung in Washington die alten Probleme in den Griff zu bekommen: die schwierige militärische Lage in Syrien sowie die Auslieferung des in den USA lebenden Islampredigers Fathullah Gülen, den sie für den gescheiterten Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres verantwortlich macht.

Die syrische Frage stand laut türkischen Medien im Vordergrund beim Besuch des CIA-Direktors. Das Problem drängt, denn der Feldzug der Türkei im Nachbarland gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erweist sich zunehmend als Sackgasse. Seit Wochen kämpfen die zweitgrößte Nato-Armee und ihre Verbündeten der „Freien Syrischen Armee“ mit erheblichen Verlusten um die IS-Hochburg Al-Bab, ohne wesentliche Fortschritte zu machen. Am Mittwoch starben bei einem IS-Angriff wieder fünf türkische Soldaten, und am Donnerstag kamen durch einen russischen Kampfjet drei Türken ums Leben – versehentlich, wie es zunächst hieß. Doch inzwischen beschuldigte der Kreml die Türkei, falsche Koordinaten für den Angriff geliefert zu haben.

Trump muss erneut Niederlage wegstecken

Der Vorfall, der noch letztes Jahr einen nationalen Aufschrei der Empörung in der Türkei hervorgerufen hätte, wurde von der Regierung und den regierungsnahen Medien heruntergespielt. Denn Russland und die Türkei haben sich im vergangenen Jahr wieder angenähert, auch wenn Russland sich im syrischen Theater ambivalent verhält. Einerseits ließ der Kreml nach den Friedensgesprächen in Astana durchsickern, dass man in Syrien eine Autonomie der Kurden befürworte, andererseits gewährt Russland der türkischen Armee die Luftunterstützung, die sie von der Anti-IS Koalition nicht bekommt.

Weniger antiamerikanische Rhetorik

Während der Geheimdienst CIA bis vor kurzem in der Türkei noch beschuldigt wurde, den Putschversuch gelenkt zu haben, ist seit dem Wahlsieg Donald Trumps ein neuer Ton eingezogen. Die antiamerikanische Rhetorik wurde gemäßigt, Trump gilt als „Macher“ wie Erdogan, und von ihm wird anders als von Obama keine Kritik am autoritären Führungsstil des türkischen Präsidenten erwartet. Obwohl Trump keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Muslime macht, wurde sein gegen muslimische Länder gerichteter Einreisebann in Ankara nur verhalten kritisiert.

Mehr dazu

Zwar versetzte Trump den hohen Erwartungen einen Dämpfer, weil er Erdogan erst am vergangenen Dienstag anrief, lange nach anderen Staatslenkern, darunter dem in Ankara verhassten ägyptischen Militärherrscher Abdel Fattah Al-Sissi. Doch das 45-Minuten-Gespräch verlief angeblich in einer „ausgesprochen positiven und aufrichtigen Atmosphäre“. „Hürriyet“ zitierte Erdogan laut einem seiner Berater mit den Worten: „Wir werden mit Trump klarkommen“. Trumps Vize Mike Pence soll tags darauf gesagt haben, dass für die türkisch-amerikanischen Beziehungen „ein neuer Tag“ beginne. Allgemein herrscht in Ankara die Meinung vor, dass die US-amerikanische Regierung die Spannungen der Obama-Zeit beilegen werde. Auch der neue CIA-Direktor Pompeo, der die Türkei noch am Tag nach dem gescheiterten Militärputsch als „totalitäre islamistische Diktatur“ wie den Iran bezeichnet hatte, gab sich bei seinem Besuch als Freund der türkischen Regierung.

Ende Februar soll nun Trumps Syrien-Plan vorgelegt werden – und die Türkei erwartet, dass Washington ihr in einem entscheidenden Punkt entgegenkommt. Ankara fordert Washington seit langem auf, die Unterstützung der syrischen Kurdenmiliz YPG einzustellen, die als Terrorgruppe betrachtet wird, weil sie enge Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei besitzt. Erdogan schlug Pompeo zudem erneut vor, dass die türkische Armee den Angriff auf die IS-Hauptstadt Rakka vortragen und die von Trump geplante „Sicherheitszone“ die von der Türkei eroberten Gebiete umfassen solle.

Doch ausgerechnet die Kurdenmiliz ist der effektivste Verbündete der USA gegen den IS in Syrien. Anders als die türkische Armee stehen die YPG-Kämpfer bereits kurz vor Rakka und wurden vom Pentagon gerade mit 200 gepanzerten Fahrzeugen ausgestattet. Daher ist es durchaus nicht ausgemacht, dass das Kalkül der türkischen Führung aufgeht. Beurteilt man die US-Politik in Syrien pragmatisch, dann hat sich bislang an Washingtons Position nichts effektiv geändert.