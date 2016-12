„2016 – Das Quiz“, ARD: Die Kapitulation

Von D.J. Frederiksson

Das Jahresquiz 2016 wäre auch 1986 nicht weiter aufgefallen. Auf den ersten Blick war es nur eine altbackene und erschreckend un-aktuelle Unterhaltungssendung, bei näherem Hinsehen ein symbolischer Sargnagel für eine ganze Fernsehkultur.

In zehn Jahren, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine ähnliche Reichweite und kulturelle Relevanz besitzen wird wie derzeit das öffentlich-rechtliche Radio, wird man sich vielleicht endlich Gedanken darüber machen, wie es zu einem solchen Niedergang in die Bedeutungslosigkeit kommen konnte. Die Antwort wird lauten: Wegen Sendungen wie dieser.

Sicher, Promi-Kandidaten, die sich mit Kindergeburtstagsspielchen öffentlich zum Affen machen, sind keine neue Erscheinung. Ebenso wenig überrascht die Strategie, ein hochgradig politisches Jahr auf seine Meldungen aus der „Vermischtes“-Rubrik zu reduzieren. Das macht diese Sendung schlecht, aber noch nicht abgründig. Was ihr letztlich die symbolische Tragik verleiht, ist die Haltung, mit der das geschieht.

Die Bankrotterklärung kommt gleich zu Beginn, und sie ist kein Ausrutscher, sondern Strategie: Frank Plasberg deutet kurz an, wie kontrovers und problematisch dieses Jahr war – nur um dann wie selbstverständlich folgende Lösung vorzuschlagen: „Aber keine Sorge, wenn man lange sucht, findet man auch 2016 die lustigen Momente. Darum wollen wir uns kümmern – versprochen!“ Wenn es jemals eine Inschrift auf dem Grabstein des Bildungsauftrags der öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt, dann hat Plasberg sie formuliert. Willkommen in der Hauptsendezeit der ARD! Keine Sorge, hier darf man wohlig an Gegenwart und Realität vorbeileben – versprochen!

Lange gesucht haben sie tatsächlich – und tief gegraben offenbar auch. Und wo findet man die Feelgood-Filmschnipsel des Jahres 2016? Entweder bei den Boulevard-Magazinen oder im Internet. Selbst als Trump aufkommt, sammelt man nur drollige Anekdoten über ihn, als wäre die Tatsache, daß er einst Verona Feldbusch zur Schönheitskönigin kürte, das Ausmaß seiner Bedeutung. Barbara Schöneberger, die „Pleiten, Pech und Pannen“-Videos auf YouTube guckt, gleicht erschreckend der Familien-Oma, die an Weihnachten mit hilfloser Begeisterung über die Handy-Filmchen der Enkel staunt.

Die bevorzugten Themen sind zum einen Sportler: Tennisspielerin Angelique Kerber, Handballtowart Andreas Wolff, Fußballer Bastian Schweinsteiger, alle kriegen ihre peppigen Einspieler, ebenso wie die Olympioniken und die EM-Fußballmannschaft, natürlich alle nur mit Siegesmeldungen. Noch wichtiger aber als Sportler, und noch unpolitischer: Tiere. In buchstäblich allen Rubriken tummeln sich Delfine, Löwen, Bären, Hunde und vor allem Katzen. Wenn nichts mehr hilft, zeigt man sogar die Paare des Jahres als Katzenfiguren. Straßenverkehr, Urlaub, Polizeieinsätze, Ausland, überall drollige Tierfilmchen. Die Menschheit mag durchdrehen, aber immerhin: Auf die Fauna ist noch Verlass.

Paradoxerweise mag dieser Jahresrückblick einfach nicht in der Gegenwart ankommen, sondern will unbedingt 30 bis 40 Jahre hinterherhinken. Man bauscht den deutschen Schlager auf. Man spielt Varianten von öffentlich-rechtlichen Nostalgieshows wie „Was bin ich?“ und „Dingsda“. Man feiert die Queen. Man erzählt ulkige Begegnungen deutscher Camper im afrikanischen Busch und zeigt eine Frau, die nicht einparken kann. Ach, wie behaglich, das alles. 2016? War da was? Barabara Schönebergers Beschreibung für ihren Pulli passt auch gut auf die Sendung: „Dekorativ, aber doch abwaschbar“

Der eigentliche Unterhaltungswert soll natürlich von den Promis kommen, die sich hier doofe Fragen stellen und durch alberne Spielchen hetzen lassen. Aber damit ist leider auch Fehlanzeige. Schöneberger und Jan-Josef Liefers kehren die Entertainer-Profis raus, ohne irgendetwas außer Plattitüden beizutragen. Günther Jauchs spürbares Desinteresse wirkt anfangs unterhaltsam, aber irgendwann nicht mehr ausreichend. Und Frank Plassberg und seine schrecklich unlustigen Überleitungen sind nur dann erträglich, wenn er seine eigene Oberlehrer-Manier persifliert.

Der Einzige, der an diesem Abend gewinnt (obwohl er weit abgeschlagen verliert), ist ausgerechnet Klaas Heufer-Umlauf, der schon lange als eine „Jugendlösung des deutschen Fernsehens“ gehandelt wurde. Er beginnt die Sendung mit einem spitzen, vergifteten Kompliment: „Ich hab mich mal fein angezogen, denn wenn ich im Öffentlich-Rechtlichen bin, besteht ja Gefahr, dass meine Eltern zuschauen.“ Später, als ein Jugendchor aktuelle Hits nachsingen soll, ruft er entrüstet: „Aber warum zwingt man diese armen Kinder dazu, Andrea-Berg-Songs auswendig zu lernen?“ Sein Beharren auf einer Haltung, einer Meinung, auf irgendeinem Standpunkt, wird von den scheinbar automatisierten Konsensmenschen um ihn herum und von dem ferngesteuerten Applauspublikum niedertoleriert.

Trotzdem setzt er schließlich den letzten Schlag, der die Sendung endgültig zum Kentern bringt. Schöneberger fragt ihn: „Echt, bist Du so jung?“ Und er antwortet sofort: „Nee, nur im Vergleich zu Euch bin ich so jung, ansonsten nicht.“ Autsch. Es war sein erster Einstand bei dieser seit neun Jahren laufenden ARD-Trauerveranstaltung, und man kann sich schlecht vorstellen, dass er noch einmal eingeladen wird – dabei wäre eine solche Show nur mit vier von seiner Sorte, die ständig die Berechtigung und den Sinn der Sendung hinterfragen, ansatzweise erträglich.