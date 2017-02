„Arme Reiche“, 3sat: „Im Capitol regieren Millionäre“

Der 3sat-Dokumentarfilm „Arme Reiche“ will den Gutbetuchten nicht zu nahe treten.

Der Titel dieses Films klingt natürlich schön provokant – allein, der Dokumentarfilm von Franca Leyendecker und Daniela Hoyer kann ihm nicht gerecht werden. „Arme Reiche“ lassen sich einfach nicht finden bei den Recherchen, auch wenn einzelne Exemplare wie Unternehmerin Marie Christine Ostermann sich alle Mühe geben, die Last des Reichtums hervorzuheben: „Man muss sehr, sehr viel und hart arbeiten.“ Ob es da dem Stahlkocher oder der Putzfrau anders geht, wenn die ihre Miete und die Kleidung für die Kinder bezahlen wollen? Aber das fragen die Autorinnen nicht, auch nicht, auf welche Weise die Familie Ostermann und so viele andere Millionäre denn zu ihrem Geld gekommen sind. Nur, dass es immer mehr werden, die eine halbe Million anhäufen konnten und damit in den Statistiken als „reich“ geführt werden.

Überhaupt die Statistiken. Sie haben es Leyendecker und Hoyer angetan. Eine Erhebung nach der anderen wird erwähnt, mitunter fällt auch der Satz „Die Wissenschaft sagt“. Die Wissenschaft. Wer ist das bloß? Immerhin sind einige aussagekräftige Zahlen dabei. Die Hälfte der Deutschen verfüge über gerade ein Prozent des gesamten Vermögens, ein Zehntel aber über 70 Prozent. Und auch dank der großen Erbschaften und solch politischer Fürsorge wie der Abschaffung der Vermögenssteuer entfernen sich die Reichen immer weiter vom Rest der Bevölkerung. Das sei „nirgends so extrem wie in Deutschland und Österreich“. Jetzt hätten wir gerne gewusst, warum. Aber das wird nicht erklärt.

Stattdessen darf Unternehmerin Ostermann beteuern, das Geld stecke in der Firma. Und dass sie eine Neiddebatte fürchte. So berichtet Thomas Druyen, Fachmann für „Vermögens-Psychologie“ – so etwas gibt es heute im Speckgürtel Europas – dass manchen Reichen ein schlechtes Gewissen anzumerken sei und mitunter Vermögen als „regelrecht peinlich“ empfunden werde. Die Frage, ob das vielleicht auch mit der Art der Anhäufung der Millionen zu tun habe, wird nicht gestellt. Da hätten die Autorinnen ja vielleicht den einen oder anderen gesellschaftlichen Missstand ansprechen müssen. Worte wie „Ausbeutung“ oder „Gier“ fallen in diesem Film denn auch nicht. Und Reichtum wird, vom Filmbeginn abgesehen, vorzugsweise in Symbolbildern mit Barbiepuppen gezeigt.

Thomas Druyen erforscht die Psychologie des Reichtums. Fernsehsendungen wie „Die Geissens" sieht er als Karikatur, er sagt: Die „echten" Reichen treten sehr unauffällig auf.

Immerhin werden die Statistiken in einen politischen Zusammenhang gebracht, etwa wenn es um das Stiftungswesen geht. Wenn der Vermögende, der sein Geld in eine Stiftung gibt, entscheidet, was damit geschieht, übt er – letztlich für die Gesellschaft relevante – Macht aus. Vor allem in den USA ist die Herrschaft dieser Art von Eliten weit fortgeschritten. So kostet ein Sitz im Senat rund zehn Millionen Dollar, und die Hälfte aller Abgeordneten im Repräsentantenhaus seien Millionäre, wird gesagt. Ein böser Witz, dass ein skrupelloser Milliardär die Präsidentenwahl mit einem behaupteten Feldzug gegen die Eliten gewinnen kann.

„Im Capitol regieren Millionäre“ sagt der Soziologe Martin Gilens.

Was Wunder, dass die Politik fast immer den Wünschen der Wohlhabenden folgt. So wie jetzt die neue US-Bildungsministerin, die fachlich unbedarft, Privatschulen bevorzugen will, obwohl das Bildungssystem der Vereinigten Staaten ohnehin darbt. Dass da ein Teufelskreis wirkt, hat die Verhaltensökonomin Hannah Schildberg-Hörisch erforscht: Kinder betuchter Eltern, erwiesen sich in Tests als geduldiger und großzügiger, absolvierten häufiger Abitur und Studium. Weshalb die Wissenschaftlerin ein Programm entwickelt hat, das benachteiligten Kindern mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen soll: „Balu und Du“.

Auch die – kaum überraschenden – Folgen für die Lebensqualität kann Gesundheitssoziologe Thomas Lampert belegen. Reiche leben gesünder und länger, sie werden allerdings bisweilen „überbehandelt“. Sie sind aber tatsächlich in einem Punkt anfälliger als arme Menschen. Sie leiden häufiger an allergischen Erkrankungen. Vielleicht als Abwehr gegen die Zumutungen der Gesellschaft?

Doch gesellschaftspolitische Analysen finden nicht statt – vielleicht zu viel verlangt von einem 45-minütigen Film. So bleibt hier das Ergebnis der Recherchen im Rahmen dessen, was ohnehin zu erwarten war. Aber gerade deshalb hätte sich ein stärkeres Augenmerk auf die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich angeboten – und nicht bloß ein provokanter Titel.