„Charlotte Link – Die letzte Spur“ : Eine verschenkte Chance

Eine Bestsellerverfilmung mit Jasmin Gerat in der Hauptrolle und internationaler Besetzung liefert den Jahresauftakt für den Donnerstagskrimi im Ersten. Ein attraktiver Stoff, aber eine Umsetzung mit manchen Schwächen.

Auf dem Flughafen London-Heathrow bricht das Chaos aus. Alle Starts werden abgesagt. Die Ursache ist vergleichsweise harmlos. Kein Anschlag oder dergleichen, nur ein Computerfehler. Der reicht aus, das Leben vieler Menschen gehörig durcheinander zu bringen. Im Getümmel der Fluggäste, die der Situation je nach Temperament auf unterschiedlichste Weise begegnen, verströmt eine unscheinbare rothaarige Frau bittere Tränen. Ein Fremder reicht ihr mitleidig ein Taschentuch. Aufgelöst schildert sie den Grund ihrer Verzweiflung: Sie wurde auserwählt, ihrer Freundin Rosanna Hamilton (Jasmin Gerat), die am nächsten Tag auf Gibraltar heiraten möchte, das Brautkleid zu überbringen. Elaine Dawson (Anna Blomeier) weiß sich keinen Rat, wie es weitergehen soll. Der Anwalt Mark Reeve (Barry Atsma) erklärt seine Bereitschaft, sie für eine Nacht bei sich aufzunehmen. Elaine akzeptiert.

Drei Jahre später kehrt Rosanna Hamilton aus Gibraltar nach Großbritannien zurück. Ihre Ehe ist gescheitert. Vielleicht auch deshalb, weil ihre Freundin Elaine seit dem Tag der Hochzeit nicht mehr gesehen wurde. Mark Reeve, der Anwalt, hat nie geleugnet, dass Elaine die fragliche Nacht bei ihm im Gästezimmer verbrachte. Er war Gegenstand einer polizeilichen Untersuchung, aber es gab keine Hinweise, dass er Elaine etwas angetan haben könnte. Die junge Frau blieb verschwunden.

In Manchester hat sich unterdessen eine Mordserie ereignet. Opfer waren junge Frauen, alle mit markanten roten Haaren. So wie Elaine sie trug. Den Umstand nutzt die Journalistin Rosanna Hamilton, um einen Auftrag bei ihrem früheren Arbeitgeber, dem Magazin „Cover News“, zu ergattern. Ihr alter Chef Nick (Rainer Böck) ist nicht begeistert, lässt sie aber gewähren.

Hamilton sucht Kontakt zu Mark Reeve, dem Anwalt, der Elaine möglicherweise als letzter gesehen hat. Für ihn bedeutete der Vorfall eine tragische Wende. Als Folge der polizeilichen Ermittlungen verlor er seine Anstellung und auch seine Familie. Jetzt hockt er in einem armseligen Büro und versucht sich als selbstständiger Anwalt. Augenscheinlich mit mäßigem Erfolg. Eigentlich möchte er die alte Geschichte nicht wieder aufrühren. Doch er findet Gefallen an Elaine und hilft ihr bei ihren Recherchen. Parallel sucht Manchesters Kriminalpolizei nach dem Mörder der rothaarigen Frauen …

Erneut hat Das Erste die Verfilmung eines Bestsellers von Charlotte Link in Auftrag gegeben. Ein weiteres Beispiel dafür, dass auf dem Krimitermin am Donnerstag mittlerweile eine erfreuliche Vielfalt herrscht. „Die letzte Spur“ ist, obwohl eine solche Inszenierung durchaus möglich gewesen wäre, keiner dieser vorhersehbaren Postkartenkrimis, in denen die landschaftliche Kulisse wichtiger ist als der Plot. Inhaltlich hat dieser Beitrag durchaus einiges zu bieten. Der Umgang mit Menschen wie der blässlichen Elaine, Ressentiments, Ethik und Krise des Journalismus. All das ist beiläufig angelegt in dieser Erzählung und wird in der Umsetzung mal mehr, mal minder überzeugend ausgearbeitet. Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall: Zwar werden, wie so oft, auch hier Frauen Opfer männlicher Gewalt, aber nicht voyeuristisch zur Schau gestellt.

Zubilligen kann man den Autoren Stefan Wild und Benjamin Benedict (auch Produktion), dass sie, getreu der Vorlage, Denkanstöße liefern. Auf der anderen Seite leidet der Film beträchtlich unter handwerklichen Mängeln, auf Seiten des Buches zum Beispiel an der weltfremden Darstellung journalistischer Tätigkeit. Auch an der filmischen Umsetzung gibt es einiges zu monieren. So spricht der Brite Mark Reese, gespielt von Barry Atsma, einem preisgekrönten, international tätigen niederländischen Schauspieler, hörbar mit muttersprachlichem Akzent. Nicht der einzige Patzer: Die deutschen Stimmen der beteiligten britischen Schauspieler sind oftmals nicht lippensynchron.

Ein seltsamer Widerspruch ergibt sich aus der Inszenierung der Schauplätze. Wenn sich die Figuren durch Manchester bewegen, wird die Stadt sehr stimmig erfasst. Das 1961 erbaute, schon für BBC-Produktionen genutzte Hilton House, die engen Seitengassen, die Fahrt in Richtung Riesenrad – Manchester lässt sich wiedererkennen. Aufs Ganze gesehen und insbesondere in Kenntnis der Auflösung aber sorgt die Ortswahl für Verwirrung. Die Handlung pendelt zumindest dem Augenschein nach zwischen London, Manchester und einem kleinen Küstenort nahe Blackpool. Beträchtliche Entfernungen, die von den Protagonisten erstaunlich flott überwunden werden. Es hätte nur einfacher Kniffe bedurft, hier einen glaubwürdigen Zusammenhang zu schaffen.

Lobenswert also der Gedanke der verantwortlichen Degeto, den Donnerstagskrimi mit einer anderen Erzählfarbe und einem Ensemble weniger bekannter Schauspieler zu versehen. Doch in diesem Fall krankt die Produktion an mangelnder Mühewaltung. Eine verschenkte Chance.

„Charlotte Link – Die letzte Spur“, Donnerstag, 5.1.2017, Das Erste, 20:15 Uhr