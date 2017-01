„Das Sacher“, ZDF: Was da noch alles kommen möcht’

Der ZDF-Zweiteiler „Das Sacher“ saust durch Jahrzehnte österreichischer Geschichte, und wir sausen mit.

Das ZDF kündigt diesen Film zwar als „Event-Zweiteiler“ an, und reizbare Menschen bekommen sofort Zustände. Aber das Ergebnis ist anders, als vielleicht erwartet: Etwas flüchtiger und mit Mut zur Lücke – hier verbirgt sich ein Zehnteiler, und ich fürchte, ich hätte mir jeden Teil davon angesehen –, und kein Fall für Zuschauer, die keine Lust haben, zwischendurch und hinterher noch das eine oder andere nachzulesen. „Das Sacher – In bester Gesellschaft“ ist ohnehin keine Hotel-Soap und – eine schöne Abwechslung – auch keine Familiengeschichte im engeren Sinne, schon gar keine der Sachers. Noch deutlich weniger, als 2013 das dreiteilige „Adlon“ eine Geschichte der Adlons war.

Anna Sacher, die am Anfang ihren Mann verliert, in der Mitte ihre Kaiserin (Sisi! „Was da noch alles kommen möcht’“) und am Ende wahrlich ihr Kaiserreich, harrt bloß mit Zigarre und Schoßbulldogge im Foyer aus, hat ihre Gäste fest im Blick, schließt unter keinen Umständen auch nur einen Tag. Auch sie hat jene Grundverpflichtung zur Herzensbildung, die kaum einer alleinstehenden Drehbuchhotelchefin über 40 erspart bleibt. Aber Ursula Strauss kommt ihr mit jener herrlichen Geschäftsmäßigkeit nach, die Österreicher an sich selbst nicht wahrhaben wollen. Noch wenn sie einem niedlichen Bubi Sachertortenstücke am laufenden Band servieren lässt, bleibt sie kühl und ansehnlich.

Um sie herum säuselt und rauscht das Leben und keineswegs alle wissen so genau wie sie, was sie damit anfangen sollen. Das Sacher ist für Drehbuchautorin Rodica Doehnert (auch an „Das Adlon“ beteiligt) und Regisseur Robert Dornhelm lediglich die Tür zu einem Blick ins Österreich zwischen 1890 und der frühen Zwischenkriegszeit. Auch führt Doehnert einen anonym bleibenden Hotelangestellten (die Seele des Hotels?) als nicht zwingende, aber vielleicht doch etwas sortierende Erzählerstimme ein.

Anna Sacher, man muss sich keine Sorgen um sie machen, verwindet den Tod des Patrons, beschafft sich die erforderlichen Papiere, um das Hotel eigenständig weiterführen zu können, und macht hinfort alles so, wie sie es für richtig hält. Schon aber trifft ein junges Verlegerpaar aus Berlin ein („Hat er wirklich ,Küss die Hand‘ gesagt?“), er (Florian Stetter) ein Schriftsteller, dem es noch an einem Buch fehlt, sie (Julia Koschitz) die eindeutig Geschäftstüchtigere, aber ein Buch hat sie auch noch nicht. Sie lernt die ebenfalls jungverheiratete, entsetzlich einsame Prinzessin von Traunstein (Josefine Preuß) kennen, die bald unter Pseudonym erfolgreiche Romane schreiben und in Berlin verlegen lassen wird. Ihr Mann (Laurence Rupp) hat politische Ideale und einen erzkonservativen Vater (Peter Simonischek).

Außerdem wird ganz in der Nähe ein kleines Mädchen namens Marie überfallen, gerettet, von ihrem Retter verschleppt und fortan in den Katakomben der Wiener Oper festgehalten. Das ist nun eine abwegige Kombination aus Natascha Kampuschs Geschichte und dem Phantom der Oper, aber sie läuft so mit über die Jahre, dass man sich doch auch dafür interessiert. Als sich einiges aufzuklären beginnt – in „Das Sacher“ steckt auch eine flott absolvierte Krimihandlung, aber ein Kind aus einfachen Verhältnissen wird eben nicht ewig gesucht –, ist aus dem kleinen Mädchen Jasna Fritzi Bauer geworden. Den Satz „Mein Leben ist spitz und scharf, schneiden Sie sich nicht daran“ nimmt man ihr ohne weiteres ab.

Die dramatischen Verwicklungen bis in die höchsten Kreise – in „Das Sacher“ steckt auch mehr als ein Melodram – werden durch diese Schärfe deutlich reizvoller. Auch rollt die politische Geschichte immer mit und immer weiter. Natürlich ist es schon seltsam, dass auch der kaisertreue Ungar ins Bild muss, der national eingestellte Tscheche, ferner der Berliner Jude. Nun liefert aber erstens Jürgen Tarrach (der kaisertreue Ungar) ein solches Kabinettstückchen ab, dass es die Sache bereits wert ist. Zweitens sind die Szenen so geschickt arrangiert, dass der Ablauf zwar sehr zügig, aber nicht verhetzt wirkt.

Die Aussichten sind am Ende düster. Marie legt wie von ungefähr schon mal Liszts „Préludes“ auf, just die Takte, die später für Sondermeldungen des Großdeutschen Rundfunks verwendet wurden. Ausgerechnet Marie, sieh an.

Aus der prominenten Besetzung – noch nicht erwähnt werden konnten etwa Dietmar Bär, Joachim Król, Nina Proll, Robert Stadlober – macht sich „Das Sacher“ fast schon einen Jux. Hier kommt kein Profil in den Blick, dass einem nicht vor Schreck auch noch bekannt vorkommt.