„Die Biologie des Lachens“, 3sat: Lachende Ratten

Eine 3sat Doku entlarvt das uralte Vorurteil, dass der Mensch sich vom Tier auch dadurch unterscheide, dass er lachen kann.

Der Mann sieht aus wie ein Alt-Hippie oder Roadie einer Rockband. Er verbringt seine Tage schon mal in der Uni-Mensa – nur um Studenten zu beobachten. Seine Berufsbezeichnung ist gleichfalls ungewöhnlich: Robert Provine ist Gelotologe, einer der führenden Wissenschaftler, die sich mit der „Biologie des Lachens“ beschäftigen. So lautet der Titel einer 3sat-Dokumentation, die mit einem uralten Vorurteil aufräumt: Dem seit Aristoteles herrschenden Glauben, das Lachen unterscheide den Menschen vom Tier.

Die Biologie des Lachens Lachen ist ein komplexes neurologisches Programm, bei dem mehrere Hirnregionen beteiligt sind.

Die Autoren Jacques Mitsch, Gabriel Turkieh und Benoit Grison haben in verschiedenen Ecken der Welt Forscher besucht, die das „komplexe neuronale Programm“ (Provine) des Lachens untersuchen. Dem Phänomen haben sich schon Philosophen von Platon über Darwin, Bergson und Freud gewidmet, gleichwohl liegen seine Ursprünge noch immer im Dunkeln. Fest steht: Alle Menschen lachen. Und sie tun es bevorzugt in Gesellschaft.

Eineiige Zwillinge haben dasselbe Lachen; Säuglinge beginnen damit im Alter von etwa vier Monaten; Föten hat man in ihrem siebten Monat lächeln gesehen – das sich wiederum vom Lachen evolutionsgeschichtlich unterscheidet. Der evolutionäre Wert des Lachens bestehe letztlich darin, zu erkennen, was der andere empfinde, weiß die Stuttgarter Psychiaterin Barbara Wild.

Die Wissenschaftler konnten ebenfalls feststellen, dass evolutionsgeschichtlich ein Unterschied nicht existiert, den die Menschheit seit Jahrhunderten als einen Grund ihrer Dominanz gegenüber den Tieren anführt: Die können nämlich doch lachen. Schon Darwin wusste: Wir teilen grundlegende Gefühle mit den Tieren. Neurobiologin Marina Davila-Ross von der Universität im britischen Portsmouth konnte nun mit Hilfe von Sonogrammen nachweisen, dass die Laute beim Lachen von Tieren und Menschen denselben genetischen Ursprung haben.

Zur Sendung Doku: „Die Biologie des Lachens" Sendetermine TV: Donnerstag, 12. Januar, 20.15 Uhr, 3sat

Der niederländische Verhaltensforscher Jan van Hooff hat jahrzehntelang im Zoo in Arnheim das Verhalten von Affen untersucht und dabei auch die unterschiedlichen Gefühlsregungen der Primaten analysiert. Und ihr Lachen letztlich mit einer so einfachen wie üblichen Methode erforscht: mit Kitzeln. Das wendete der estnisch-amerikanische Psychologe Jaak Panksepp von der Universität Ohio bei einer Spezies an, von der man eine solche Reaktion eher nicht erwartet hätte: Er brachte Ratten zum Lachen. Dieses Zirpen ist freilich mit einer Frequenz von 40 Kilohertz für menschliche Ohren nicht zu hören.

Langatmig, aber interessant

Die streckenweise etwas langatmige, wegen ihrer Protagonisten aber interessante Dokumentation kann das Phänomen natürlich nur anreißen, macht aber deutlich, wie wichtig die Erforschung auch des Lachens für unsere Gesellschaft ist. Panksepp weist darauf hin, dass seine Ergebnisse das Verständnis von der Chemie im Hirn fördern und so letztlich für die Behandlung von Depressionen von Bedeutung sein könnten.

Ein natürliches Mittel dagegen, der Volksmund kennt es als „beste Medizin“, ist das Lachen. Dessen physiologisch befreiende Wirkung ist unbestritten. Barbara Wild bietet deshalb „Humor-Seminare“ an. Dort könnten Patienten lernen, sich von Zwängen und Ängsten zu distanzieren. Denn mag mancher auch seinen Humor verloren haben: Das Lachen kann man nicht verlieren.