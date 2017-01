„Die Diva, Thailand und wir!“, ARD: Sie kann nicht so mit Kindern

Hannelore Elsner als herzerfrischende Zicke in einem überraschungslosen ARD-Film.

Notgedrungen begibt sich die Diva (Filmtitel: „Die Diva, Thailand und wir!“) in den Rachen ihrer Familie –, aber es ist keineswegs so, dass sie nicht auch die Zähne zeigen könnte. Gern greift man in solchen Dingen zum Sprichwort von Hund und Katz’, aber die ehemalige Opernsängerin (kettenrauchend, distinguiert, dominant und Pelz tragend) und ihre Tochter (unfrisiert! Lehrerin! Kontrollfreak!) sind im Grunde von gleicher Art: Sie haben gern das Sagen. Doch die Sängerin hat einst, man kann es sich denken, ihre Karriere halt mehr gepflegt als ihre Tochter. Die Tochter nimmt ihr das immer noch sehr übel.

Dies ist der Ausgangspunkt für eine Tragikomödie in der ARD, die gar nicht der Rede wert wäre, wenn nicht Hannelore Elsner die Diva und Anneke Kim Sarnau (auch „Polizeiruf“-Ermittlerin in Rostock) die Tochter spielen würden. Beide kühl, schneidig, auch differenziert und einigermaßen pathosfrei, bis sie zuletzt den Kitsch-Klauen des Drehbuchs (Aglef Püschel, Franziska An der Gassen) nicht mehr ganz entkommen. Denn natürlich steht am Ende die große Versöhnung, wie sollte es anders sein. Mutter und Tochter gehen zusammen abtanzen, Drogen einwerfen, shoppen.

Doch zum zweiten und dritten Bestandteil des Filmtitels: „Wir“, das ist die Familie Neuendorff, Vater, Mutter (Sarnau), Tochter, Sohn. Die Weihnachtsferien wollen sie in Thailand verbringen, alles ist längst gebucht. Da storniert man doch nicht, auch wenn die (Groß-)Mutter betreut oder jedenfalls: nicht alleingelassen werden soll. Ein leichter Schlaganfall, sagt die Diva. Ein Hirntumor in Wahrheit, aber das erfährt die Tochter vorerst nicht. Die versucht noch schnell, ihre Mutter in ein Heim abzuschieben. Wartezeit: ein halbes Jahr.

Die Diva schläft also unter dem spektakulären Dino-Maul-Baldachin ihres Enkels, raucht, trinkt („Na, zeigt mir schon, wo der Schnaps steht“) und zickt. Und zickt. Ein paar harte Sätze fallen, von beiden Seiten.

Zur Sendung

Komödie: „Die Diva, Thailand und wir!"

Sendetermin TV: Mittwoch, 11. Januar, 20.15 Uhr, ARD

Im Netz: Vorschau

Aber schon kommt man auch in Thailand an und schon werden kathartische Konflikte zu neuer Friedfertigkeit und einem Happy End führen. „Ich hab’s halt nicht so mit Kindern“, sagt die Diva noch. Da hat sie es aber doch schon mit den Kindern, darf der Enkel mit ihr zum Kickboxen, darf die Enkelin mit ihr auf die Vollmondparty.

Thailand schließlich ist in der Regie Franziska Buchs ein Land voll netter, entspannter Menschen, die mit ihren Gästen auch mal entspannt-ausgelassene Partys feiern. Ein Land voll paradiesischer Urlaubsresorts und Alten-Verwahranstalten, die fast wie Luxushotels wirken. Bei uns, sagt der Leiter eines solchen Pflegeheims, sind die Angestellten geehrt, sich um alte Leute kümmern zu dürfen. Das ist noch ein kleiner gesellschaftskritischer Hieb in Richtung Deutschland.

Wohin aber handlungsmäßig der Hase läuft, daran kann nie ein Zweifel bestehen. Immerhin schaut man Hannelore Elsner und Anneke Kim Sarnau dennoch gern beim Offensichtlichen zu.