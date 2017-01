„Die wunderbare Welt der Kinder – Wir sind 4!“, vox: Big Brother Kindergarten

Von D.J. Frederiksson

Der erste Teil der zweiteiligen Doku über die Entwicklungsschritte von Vorschulkindern menschelte allzusehr und konnte nie so recht die eigene Existenz rechtfertigen.

Ein altes Theatersprichwort lautet: „Kleine Kinder, süße Hunde und Gert Voss können auf der Bühne nichts falsch machen.“ Vielleicht hatten die Redakteure von Vox eine ähnliche Idee, als sie dieses Doku-Format programmierten: Gert Voss ist tot, süße Tierchen gibt es schon zuhauf in den zahlreichen Zoo-Reality-Soaps, also warum nicht mal Kindergartenkinder? Angelehnt an die derzeit beliebten Pseudo-Wissenschaftssendungen, in denen beispielsweise die Sexualmoral der Deutschen anhand von infantilen Spielchen und Situationsübungen festgestellt werden soll? Bloß ohne Sex, dafür mit Entwicklungspsychologie und viel, viel knuffigeren Probanden? „Human Interest“ nennt man das Mißverständnis, eine an sich nicht uninteressante Dokumentarform mit kitschig-dramatischen Momenten zu verwässern. Was genau damit bezweckt werden soll, bleibt auch hier unklar.

Die Frage nach dem Sinn

Nun ergeben sich aus dieser Idee auf Anhieb zwei große Dilemmata. Zum einen ein moralisches: Darf man einen Haufen Vierjährige mit Mikrofonen verkabeln und mit Überwachungskameras umgeben und sie dann experimentellen Situationen aussetzen, in denen sie sich unbeobachtet fühlen? Der wirklich informierte Konsens der Knirpse ist in diesem Moment sehr fragwürdig, der der Eltern wenig lobenswert. Aber wie so oft verschwindet das erste, moralische Problem vor dem zweiten, dringlicheren: Der Frage nach dem Sinn. Für wen wurde diese Sendung überhaupt gedreht? So sehr man sich im deutschen Fernsehen über Programme freut, die nicht um die Zipperlein und Interessen von Rentnern drehen, so eng fokussiert war diese Sendung doch auf die Bedürfnisse von jungen Eltern eines sehr eingeschränkten Alters. Und selbst die haben sich über weite Strecken gelangweilt.

Den Entwicklungspsychologen hörte man noch ganz gerne zu, wenn sie von Rollenspielen fabulierten, von der ersten Angsterfahrung, von Empathie, sozialer Kompetenz und von der Selbstbeherrschung der Kleinen, von der man schon seit längerem weiß, daß sie einen erfolgreichen Lebensweg exakter vorhersagt als die Intelligenz. Soweit wirkt das wie eine schlüssige, aber auch sehr spezielle Aufklärungs-Doku über die Entwicklungsschritte von Vier- und Fünfjährigen. Nervig wird das Ganze durch die teils fürchterlich melodramatischen Musikeinsätze – und vor allem durch die Reaktionen der Eltern, die jeden Schritt ihrer Sprößlinge gefühlig kommentieren dürfen. Die Mischung aus Stolz, Mitleid und Eingriffswillen von Eltern, die ihr Kind heimlich überwachen, gehört nicht zu den Momenten, denen man gerne zuschaut.

Vieles bleibt unklar

Die „spannenden Fragen“, die am Anfang angekündigt werden, konnten dann im Lauf dieser ersten anderthalbstündigen Sitzung leider weder gefragt noch durch „fundierten Tests“ beantwortet werden. Was nun genau vererbt und was anerzogen ist, was nachgeahmt wurde und was aus dem Kind selbst kommt – man durfte sich da fröhlich seine eigenen Schlüsse ziehen. An einigen Stellen mischte sich ein leicht wertender Tonfall ein (Mut bei den Jungs wurde positiv konnotiert, Einzelgängertum problematisiert; längst obsolete Klischees von Sandwich- und Nesthäkchen-Kindern wurden aufgewärmt), aber insgesamt blieb zumindest der wissenschaftliche Tonfall halbwegs nüchtern. Und durch die Portraits der Probanden hatte man zumindest mal einen durchaus diversifizierten Blick auf unterschiedliche Lebensmodelle, von der international verstreuten Patchwork-Familie bis zur stabilen nuklearen Kleinfamilie. Aber wen das genau interessieren soll, ob der kleine Tom mit der kleinen Paulina nun Freundschaft schließt oder sie doch verpetzt, das wurde trotzdem nie so ganz klar.