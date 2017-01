„Gauck: Der Präsident“, ARD: Differenzierter Blick auf Gauck

Die ARD porträtiert den einflussreichen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der in wenigen Wochen sein Amt abgibt.

Joachim Gauck weiß noch nicht so recht, was er mit der vielen freien Zeit anfangen soll, die er nach dem 18. März haben wird. Nach fünf Jahren als Bundespräsident, in denen fast jeder Tag, fast jede Stunde durchgetaktet waren. „Muss ich das schon wissen?“, fragt er am Ende des Films „Gauck. Der Präsident“, den die ARD am 10. Januar zeigt.

Sein wahrscheinlicher Nachfolger Frank-Walter Steinmeier reist schon auf Vorstellungstour durchs Land, doch noch ist Joachim Gauck im Amt, noch bestimmt das Protokoll den Rhythmus, gerade sind die Neujahrsempfänge zu absolvieren. Für Wehmut bleibe ihm bei dem Betrieb gar keine Zeit, sagt er, aber sicher: Das Wissen, sehr vieles nun zum letzten Mal als Präsident zu tun, das begleite ihn schon.

Joachim Gauck und das Amt, das war wohl eine schwierigere Annäherung, als viele das vor fünf Jahren mitbekommen haben. Er habe sich anfangs ständig selbst beobachtet, erzählt er im Interview den Autoren des Porträts, Matthias Deiß, Robin Lautenbach und Eva Lodde. Er habe auf keinen Fall in Konkurrenz zur Kanzlerin oder zum Bundestag geraten wollen und sich immer gesagt: Du musst dich zurückhalten.

„Es war ein Lehrjahr in Demut“, stellt er fest. Aber dann, nach einem Jahr „haben sich das Amt und ich miteinander wohlgefühlt“. Die Autoren lassen wichtige Stationen der fünf Jahre noch einmal Revue passieren. Seine Rede vor der Münchener Sicherheitskonferenz 2014, als er größeres internationales Engagement Deutschlands forderte, notfalls auch militärisch. Oder sein Besuch in der Türkei wenig später, als er in einer Rede die Einschränkung demokratischer Rechte durch die türkische Regierung kritisierte und dafür von Präsident Erdogan noch während des Besuchs öffentlich gerügt wurde.

Der Film zeigt einen sehr politischen Präsidenten, dessen Interventionen manches Mal auch die Tagespolitik beeinflusst haben, mehr als bei vielen seiner Vorgänger. Das gilt nicht nur für seine Münchener Rede, auch seine Verurteilung des Völkermords an den Armeniern, mit der er sich gegen die Bundesregierung stellte, gehört dazu.

Es ist durchaus pikant, wie die Autoren ihn mit der damaligen Reaktion des Außenministers Frank-Walter Steinmeier konfrontieren. Der hatte Gauck indirekt davor gewarnt, die Verbrechen des Holocaust mit solchen Erklärungen zu relativieren. Das sei doch ein argumentativ recht dünnes Eis, merkt Gauck da über seinen Nachfolger an. „Man spürt die Absicht und ist verstimmt.“

In den letzten Jahren seiner Amtszeit hat die Flüchtlingsfrage selbstverständlich auch den Präsidenten zunehmend beschäftigt. Mit seinem Satz über das ausländerfeindliche „Dunkeldeutschland“ im Osten, aber auch mit der Feststellung: „Unsere Herzen sind weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt“ hat er hier die tagespolitische Debatte mitbestimmt. Der Protest der Pegida-Anhänger hat auch ihn bei Besuchen getroffen. Er ist empört über diese Verachtung des demokratischen Staates und seiner Politiker und analysiert im Interview, dass manche Ostdeutsche den Lernprozess hin zu mündigen Staatsbürgern offenbar verpasst hätten.

Die Autoren enthalten sich weitgehend einer eigenen Wertung dieses Präsidenten. Sie lassen Kritiker sprechen, zum Beispiel aus dem Pegida-Umfeld. Eine Frau hält ihm vor, mit seinen Äußerungen über ein helles und ein dunkles Deutschland das Land nicht zu versöhnen, wie es seine Aufgabe wäre, sondern zu spalten. Sahra Wagenknecht kritisiert ihn von links: Er rühme die Errungenschaften der Freiheit im wiedervereinten Deutschland und vergesse darüber die Gerechtigkeit.

Das Maß an Chancenungleichheit sei aber auch ein Motiv der Demonstranten in Ostdeutschland. Man kann den Eindruck gewinnen, dass Gaucks Zuversicht, alles werde sich gut entwickeln, in den letzten Monaten ein wenig abgenommen hat – dabei war der Film bereits vor dem Berliner Anschlag vom 19. Dezember fertiggestellt. Deutschland durchlebe eine Phase innerer Unruhe, sagt Gauck, noch in Unkenntnis dieses Ereignisses. Vieles werde, anders als vor fünf oder zehn Jahren, in Frage gestellt.

Und er gibt auch zu erkennen: Wenn er jünger, zum Beispiel noch im Alter der Kanzlerin wäre, hätte er sich wohl für eine zweiten Amtszeit entschieden. „Aber nicht in diesem Alter.“ Gauck ist 76 Jahre alt. Nun will er erst einmal genießen, dass er künftig nicht mehr auf jedes Wort achten müsse, „und ob ich falsch gucke“. Und dann? Man wird sehen. Erst einmal gewährt dieser Film noch einmal einen differenzierten Blick auf einen Präsidenten, der dem Land etwas zu sagen hatte.