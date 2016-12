„Kalkofes Jahresrückblick  – Fresse 2016“, Tele5: Ein Mann gegen den Wahnsinn

Von David Segler

Oliver Kalkofe parodiert mit „Kalkofes Mattscheibe“ seit Jahren das deutsche Fernsehen. Jetzt gibt es seinen Jahresrückblick auf Tele5.

Sendungen, die das Fernsehprogramm parodieren, gibt es wohl fast so lange, wie es das Fernsehen gibt. In Deutschland hatten sie Anfang der 2000er Konjunktur. „Switch Reloaded“ zum Beispiel, die ganze Fernsehformate aufwendig nachspielten, oder „Walulis sieht fern“, der humoristisch hinter die Machart von Sendungen blickte. Beide gibt es nicht mehr. Seit mehr als 20 Jahren überlebt hat hingegen Oliver Kalkofe mit „Kalkofes Mattscheibe“.

In unnachahmlicher Weise nimmt Kalkofe in dieser One-Man-Show das deutsche Fernsehprogramm auseinander. Er begann mit kurzen Radiobeiträgen, dann sendete er bei Premiere und Pro7; inzwischen ist er seit vier Jahren bei Tele5 heimisch geworden. Kalkofe zeigt immer erst einen Ausschnitt der Original-Sendung und spielt diesen dann nach. In originalgetreuen Kostümen und Requisiten. Das sieht bisweilen grotesk aus – wenn der durchaus korpulente Kalkofe etwa Heidi Klum verkörpert – gibt dem Sketch aber schon optisch die Absurdität, auf die Kalkofe ohnehin inhaltlich aufmerksam machen möchte.

Nun hat er einen Jahresrückblick mit dem Titel „Fresse 2016“ gedreht, eine Mischung aus Clips der vergangenen Staffel und neuem Material. An diesem Rückblick wird deutlich, mit welchem Problem Kalkofe zusehends zu kämpfen hat. Vor zehn Jahren parodierte er auf Pro7 das Dschungelcamp, schräge Interviews bei Viva mit irgendwelchen Möchtegern-Rappern oder den Musikantenstadl in der ARD: Alles durchaus ernst gemeinte Sendungen, die dadurch viel Angriffsfläche boten.

Doch das TV-Programm hat sich seitdem gewandelt. Es ist vor allem bei den Privaten extremer und absurder geworden. So ist unter anderem das „Scripted Reality“-Format entstanden, das die Privatsender im Nachmittagsprogramm regelrecht dominierte. Diese Formate sind an sich so absurd, unglaubwürdig und überzogen, dass es schwer fällt, hier noch mit Satire zu arbeiten. Sie parodieren sich quasi selbst.

Kalkofe hat auf diese Entwicklung reagiert und etwas in sein Repertoire aufgenommen, das – vor allem bei den Jüngeren – ohnehin das konventionelle Fernsehen abgelöst hat: YouTube. Das sieht man auch im Jahresrückblick. Unter der Rubrik „KalkTube“ nimmt er sich YouTube-Videos zur Brust. Eine kluge Entscheidung, schließlich ist das Google-Unternehmen längst nicht mehr die kleine sympathische Videoplattform für jedermann, sondern eine Gelddruckmaschine, die heute Stars wie LeFloid oder die Lochis schaffen kann. So nimmt sich Kalkofe dann auch Dagi Bee vor, nach Bianca Heinecke der größte deutsche weibliche YouTube Star, und zeigt, wie sie funktionieren. Sie täuschen eine naive Weltsicht vor, wirken aber als Werbeträger. Sie bieten eine Projektionsfläche für alles mögliche, blenden aber problematische Themen aus. Bei diesen Parodien ist Kalkofe am stärksten.

Die beste Szene in diesem Rückblick ist der Besuch einer NDR-Reporterin auf dem Landesparteitag der AfD. Sie befragt drei Männer unabhängig voneinander, die ihren Schwachsinn zur Flüchtlingsthematik, Grenzpolitik und auch Homosexualität loswerden. Kalkofe spielt diese Typen nach und lässt in seiner Parodie die drei miteinander kommunizieren, sich bestärken und in Rage reden, was die Unlogik ihrer Aussagen auf den Punkt bringt. Dazu blendet er das verfälschte Logo der AfD mit dem Schriftzug „Alte Naive“ ein. Treffender kann Satire kaum sein.