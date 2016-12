„Kommissar Maigret: Die Falle“: Maigret hat schlechte Laune

Oh, ein Kleinkind: Maigret, (Atkinson, vorn), in der Familie eines Opfers Foto: ARD Degeto/Peket CoProduction Ltd.

Rowan Atkinson ist eine Fehlbesetzung in einer neuen Serie nach den Romanen Simenons.

So schmächtig hat man sich Commissaire Maigret nie vorgestellt, aber das muss keineswegs gegen Rowan Atkinson in dieser Rolle sprechen, den englischen Komödianten, der als schusseliger, glubschäugiger, grimassierender Mr. Bean ziemlich lustig war und weltberühmt wurde. Nun lässt ihn der britische Privatsender ITV in Neuverfilmungen einiger der Romane Georges Simenons als Jules Maigret antreten – und damit man von der ersten Minute an optisch orientiert ist, wird gleich zu Beginn und dann immer und immer wieder ein Pfeife rauchender Atkinson gezeigt. Im Folgenden spricht aber dann ziemlich viel gegen den Schauspieler als einen der allerberühmtesten Mordermittler der Weltliteratur.

Jean Gabin spielte ihn schon

Jules Maigret mit dem Büro am Pariser Quai des Orfèvres – dort residiert auch heute noch die Direktion der Kriminalpolizei – war Hauptfigur in 75 Romanen und 28 Erzählungen des Belgiers Simenon und wurde unter anderem von Jean Gabin, Gino Cervi, Michael Gambon gespielt. Von Rowan Atkinson muss man sich den Werbeeffekt der überraschenden Entscheidung versprochen haben, auch war ja nicht ausgeschlossen, dass er einen leicht knurrigen, aber auch einfühlsam-hellsichtigen Kommissar bravourös darstellen würde.

Doch nach Ansicht der ersten beiden Folgen, die die ARD nun am Sonntag nach dem Tatort beziehungsweise Polizeiruf zeigt, stellt man verblüfft fest, dass ein nicht blödelnder Rowan Atkinson hier nur über einen einzigen Gesichtsausdruck verfügt: ein leicht mürrisches, ansonsten leeres Pokerface. Dieser Maigret ist ein Stoffel, wirkt weder scharfsinnig noch -äugig. Nicht mal der Ermittlertypus des melancholischen Grüblers wird einem hier angeboten. Seine Untergebenen scheinen ihn für ein Genie zu halten – aber wie kommen sie bloß darauf?

Im März startete die ITV-Reihe in Großbritannien mit stolzen 120 Minuten nach dem Roman „Maigret stellt eine Falle“ (ARD: „Kommissar Maigret. Die Falle“); sie wurden auf anderthalb Stunden gekürzt. Schwer zu sagen, ob dabei differenziertes Mienenspiel Atkinsons weggeschnitten wurde, aber dem Kritiker des „Guardian“ kamen die zwei Stunden wie vier vor. Dringeblieben ist jedenfalls ein Hinweis, dass die Zeit der deutschen Besatzung noch nicht lange zurückliegt.

Der Band „Maigret stellt eine Falle“ erschien 1955, der dann mit Atkinson verfilmte, „Maigret und sein Toter“, 1948. Die britische TV-Serie bleibt ganz im Nachkriegs-Zeitkolorit, mit schwarzen Tischtelefonen, Zivilermittlern in Anzug, Weste, Hut, mit Zigarettenqualm überall und braven Hausfrauen, die zu Hause auf den noch schnell im Bistro Halt machenden Gatten warten. Bei der Pariser Polizei scheint es keine weiblichen Beamten zu geben, jedenfalls nicht im Umkreis Maigrets; doch plötzlich – die Falle für den Serienmörder wird aufgebaut – findet sich wie von Zauberhand ein ganzes Dutzend junger, großer dunkelhaariger Frauen, die alle in Selbstverteidigung geschult sind. „Natürlich melden sie sich für dich freiwillig“, sagt Maigrets Vorgesetzter zu ihm, als hätte dieser Kommissar auch nur einen Funken Charisma. (Nebenbei: nie im Leben hätte man sich damals in Frankreich am Arbeitsplatz geduzt.)

Eine Krimi-Reihe mit Patina, einigen Klischees und einigen schönen Parisbildern. Im Zentrum hätte sie einfach einen faszinierenden Ermittler gebraucht.

„Kommissar Maigret: Die Falle“, ARD, So., 21.45 Uhr.