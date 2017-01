„Limitless“ : Drogenkarriere beim FBI

Die Verbesserung geistiger Leistung durch chemische Drogen ist keine Science Fiction mehr. Mit frechem Humor und Sinn für die dramatischen Konsequenzen greift die Serie das Thema auf.

Er: angepasst und wohlsituiert. Sie: leichtfertig, womöglich frivol. Diese Konstellation diente zahllosen Autoren von Hintertreppenromanen und frühen Kinostoffen als Basis für Melodramen, später auch für Komödien. Mit der zunehmenden Gleichbereichtigung wurde es überfällig, das Verhältnis umzukehren. Im Bereich der Fernsehserie wurde 1985 „Das Model und der Schnüffler“ stilbildend: Bruce Willis als fröhlicher Leichtfuß, Cybill Sherpherd als elegante, aber eher bieder gesonnene Firmenchefin – ein Hauptspaß. Auch wegen der postmodernen Erzählweise. Da wandten sich die Schauspieler, wie fünf Jahre später Francis Urquhart (Ian Richardson) in „House of Cards“, direkt an das Publikum oder, noch verwegener, sie traten sogar aus den Kulissen heraus.

„Limitless“, eine 2015 gestartete US-Serie, weckt hie und da Erinnerungen an jenen Klassiker, dessen Kenntnis unabdingbar ist für eine angemessene Bewertung des gegenwärtigen Serienschaffens. Die damalige Figurenkonstellation ist heute keine Ausnahme mehr, man findet sie in mehrjährig ausgestrahlten Serien wie „The Mentalist“ und „Castle“ oder auch in „Perception“. Craig Sweeny, Hauptautor und Produzent von „Limitless“, trug bereits mit „Elementary“ zu diesem Subgenre bei.

Plötzlich genial

Bei „Limitless“ nutzte Sweeny den gleichnamigen Spielfilm aus dem Jahr 2011 als Vorlage. Dort spielte Bradley Cooper den Versager Eddie Morra, der sich binnen kurzem auf der gesellschaftlichen Überholspur wiederfindet, als er die neuartige Droge NZT konsumiert. Ein Zündbeschleuniger fürs Hirn, der ihm die Aktivierung noch der verschlafensten Synapsen erlaubt. In diesem Zustand hat er alles parat, was er je gelernt und erfahren hat, seine Auffassungsgabe beschleunigt sich. Er wird zum Genie.

Die Serie ist eine Art Fortsetzung und Bradley Cooper wieder mit von der Partie, als Gaststar und Koproduzent. Von ihm stammte die Anregung, Jake McDorman mit der Hauptrolle zu betrauen. Eddie Morra ist inzwischen ein bekannter und beliebter Politiker und auf bestem Wege, der nächste US-Präsident zu werden. Keine so absurde Vorstellung, wie man seit 2016 weiß. In der Auftaktfolge gerät auch der bis dahin erfolglose Musiker Brian Finch (Jake McDorman) auf den NZT-Trip. Doch die Droge hat mörderische Nachteile. Nach Abflauen der Wirkung grollt ein furchtbarer Kater – sozusagen Jetlag plus Grippe hoch zwölf. Schlimmer noch: Bei regelmäßiger Einnahme verfällt der Körper, die Lebenserwartung sinkt auf maximal ein Jahr.

Und da kommt der undurchsichtige Senator Morra ins Spiel. Er verfügt über ein Mittel, das der Auszehrung entgegenwirkt. Brian Finch soll es bekommen. Wenn er sich dafür dem Senator verpflichtet und über das Abkommen Stillschweigen bewahrt.

Welche Absichten Morra verfolgt, wird nicht auf Anhieb enthüllt. Aber Finch landet dort, wo Morra ihn haben will: Als Berater in der New Yorker Niederlassung des FBI.

Fortan nutzt er die ihm vom NZT verliehene Gabe dazu, Verbrechen aufzuklären. Immer an der Seite der adretten und bislang stets korrekten Ermittlerin Rebecca Harris (Jennifer Carpenter). Harris erkennt nach und nach den echten, integren Brian Finch, der sich hinter dem quirligen Kindskopf und nicht selten extrem nervenden Oberschlauberger verbirgt.

Zu frech fürs Hauptprogramm

Die Serie bietet die Möglichkeit, den ursprünglich auf einen Roman von Alan Glynn zurückgehenden Science-Fiction-Stoff weiter auszuloten. Die Tonart ist zunächst flott und komödiantisch. Wie Regisseur Neil Burger im Kinofilm, machen auch die Serienregisseure gekonnt Gebrauch von den Möglichkeiten moderner Tricktechnik. Bewegte Röntgenbilder, Zeichnungen, Grafiken, Schriften, Zahlen wirbeln über den Bildschirm. Comic-artige Sprechblasen blitzen auf, eine Tricksequenz zeigt Finchs Weg durch New York anhand eines animierten Stadtplans, die Kamera zoomt meilenweit durch die Straßen New Yorks. Oder Finch findet sich in den Kulissen einer einst geliebten Kinderserie wieder. Diese Passagen sind kein selbstzweckhaftes Geprotze, sondern bebildern Finchs synästhetische Wahrnehmung, die Fülle der auf ihn einstürmenden Eindrücke, das Turbotempo seiner Informationsverarbeitung.

Gegenüber der Kinoversion liegt das Surplus darin, dass hier, da kommt die Serie dem Roman näher als der Film, Moral und Ethik angesprochen werden. Finch sieht sich diversen Dilemmata ausgesetzt; die Einnahme der Droge geschieht nicht ausschließlich aus Eigennutz. In der zweiten Hälfte der ersten Staffel schlagen die Autoren denn auch ernstere Töne an, wenn bislang unbescholtene Menschen der Verführung nachgeben und ihrerseits zum NZT greifen. Mit fatalen Folgen.

Im Programm des US-amerikanischen Senderkette CBS war „Limitless“ mit seinen frechen und sogar provokativen Inhalten – Brian Finch gönnt sich regelmäßig ein Pfeifchen Marihuana und das FBI sieht untätig zu – eine absolute Ausnahmeerscheinung in einem konservativen Angebot vorwiegend konventioneller „Procedurals“ – Serien rund um professionelle, zumeist polizeiliche Abläufe mit formelhafter Dramaturgie und abgeschlossener Episodenhandlung wie „Navy CIS“, „Criminal Minds“, „Hawaii Five-O“, die auch in Deutschland überdurchschnittlich erfolgreich sind.

Exzellent besetzt, einfallsreich geschrieben, sorgfältig und mit Blick aufs Detail inszeniert, noch längst keine Ermüdungserscheinungen – es nutzte nichts, für „Limitless“ kam nach zweiundzwanzig Folgen der vorzeitige Abpfiff. Da wäre mehr drin gewesen. Die Fans der Serie hoffen darauf, dass es für Brian Finch und Rebecca Harris noch eine Zukunft bei einem der Web-Anbieter geben wird.

„Limitless“, ab 4.1., 20:15 Uhr, ProSieben, je zwei Folgen