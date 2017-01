„Maybrit Illner“. ZDF: „Wo bleibt der 10-Punkte-Plan für Prävention?“

„Terror mit Ansage – was tun mit den Gefährdern?“, will Maybrit Illner wissen. Die Antwort darauf ist so eindeutig wie bekannt – ohne dass es Konsequenzen aus der Erkenntnis gibt.

Zu Beginn die Behauptung eines Verfassungsschützers: Wenn in Deutschland einer einen Anschlag begehen sollte, „werden wir ihn gekannt haben“. Man kann das als Selbstbewusstsein lesen, aber im Licht des Berliner Attentats und der danach bekannt gewordenen Pannen verrät der Satz doch eher Überheblichkeit. Bei Maybrit Illners erster Talkshow im neuen Jahr – Thema war „Terror mit Ansage – was tun mit den Gefährdern?“ – bestätigte Justizminister Heiko Maas jetzt, dass sich das „Gemeinsame Terrorismus-Abwehrzentrum“ sieben Mal mit Anis Amri beschäftigt habe, und 40, in Worten: vierzig Behörden waren an der Überwachung Amris beteiligt – mit bekanntem Ergebnis.

Es seien Fehler gemacht worden im Terrorismus-Abwehrzentrum, so Maas. Und die Konsequenz: Statt schonungsloser Selbstkritik der Beteiligten ein „Zehn Punkte-Plan“ mit Verschärfungen von Gesetzen. Sicher ist die Beseitigung von Hürden bei der Abschiebehaft eine gewisse Verbesserung, aber schon die Fußfessel für „Gefährder“ ist doch eher „weiße Salbe“, wie „Welt“-Chef Stefan Aust anmerkte. Die bestehenden Gesetze reichten doch, wandte Netzaktivistin Katharina Nocun ein, schließlich hätten die Behörden Fehler gemacht. Und wer sei überhaupt ein „Gefährder“?

Die Gäste bei Maybrit Illner Katharina Nocun, Bürgerrechts- und Netzaktivistin.

Schon die Definition dieses Typus ist problematisch: Ist so einer bloß verdächtig, ist es schon ein Täter, und wenn ja, wie viele? Die offizielle Zählung lautet „knapp 600“ – aber so Aust, das sind nur die, die man kenne. Es gebe Tausende, die Polizei und Geheimdienste „nicht unter Wind haben“. Und die, so der ehemalige „Spiegel“-Chef, könnten die Behörden doch unmöglich alle überwachen.

Bei den als „Gefährder“ angesehenen Personen seien aber 100 Deutsche, 80 im Gefängnis, so rechnete ZDF-Terrorismus-Experte Elmar Theveßen vor, und gerade einmal 62 ausreisepflichtig. Für die Absicherung gegen solche Leute hätte „das bestehende Instrumentarium“ genügt.

Oder ein ganz anderes. Das machte die Salafismus-Forscherin Nina Käsehage unmissverständlich klar. Sie hat mit Anhängern des Salafismus gesprochen und über ihre Biografien und Motive geforscht. Oft sind es der Mangel an beruflichen Perspektiven oder auch sexueller Missbrauch (bei Frauen), die junge Menschen in den Fanatismus abgleiten lassen. Und die Religionswissenschaftlerin rückte auch noch einmal das Zerrbild von der angeblichen Bedrohung durch den Islam zurecht. Von den etwa viereinhalb Millionen Muslimen in Deutschland seien gerade einmal 0,04 Prozent den Salafisten zuzurechnen, und von denen lediglich zwei Siebtel als gewaltbereit einzuschätzen.

Scheuers billige Parteipolitik

Das demaskiert auch den Populismus eines Andreas Scheuer. Der CSU-Generalsekretär fiel hier wieder durch Polemik und billige Parteipolitik auf. Vor allem aber nutzt er stets den Trick, sich kurz gegen „Generalverdacht“ auszusprechen, um dann fast ausschließlich und langatmig die Gefahr durch die Einwanderer zu beschwören und etwa zu verlangen, dass man nicht bloß die Fingerabdrücke abnimmt, sondern auch noch die Iriserkennung anwendet.

Käsehage, die offenbar auch Erfahrungen mit dem „Egoismus der Behörden“ gemacht hat, wandte sich entschieden gegen Aktionismus; sinnvolle Maßnahmen seien dagegen oft an der Eitelkeit der zuständigen Beamten gescheitert. Es fehle, so bestätigte sie eine Frage Illners, an Prävention. Und sagte den Satz des Abends: „Wir betonen die Differenz untereinander und nicht das Miteinander.“ So mache man die Repression größer, und im Sinne unseres humanistischen Menschenbildes gelte es eben, Prävention und Bildung zu fördern.

Elmar Theveßen nannte Beispiele aus dem belgischen Mechelen und Aarhus in Dänemark, wo das Zusammenwirken von Strafverfolgern, Ermittlern, Kommunen und Wirtschaft erreicht habe, dass die jungen Männer sich nicht radikalisierten. Und Stefan Aust erinnerte daran, dass es zur Zeit des RAF-Terrors beim BKA „Familienbullen“ gegeben habe, die die Verwandten der Terroristen aufgesucht hätten.

Die Lösung für viele Probleme im Zusammenhang mit Terrorismus (Nocun wies zu Recht auf den Rechtsextremismus und die mehr als 1000 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte hin) ist also bekannt und nicht nur einmal in solchen Talkshows erörtert worden. Heiko Maas aber sang das alte Lied des Politikers: Man tue doch schon so viel. Die Regierung habe 100 Millionen an Extremismus-Prävention bereitgestellt. Er musste sich aber von Katharina Nocun fragen lassen: „Und wo bleibt der Zehn-Punkte-Plan Prävention?“

Und was ist nun ein Gefährder? Offenbar einer, um den man sich nicht genügend gekümmert hat.