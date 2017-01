„Maybrit Illner“, ZDF: Ein Präsident mit Wissenslücken

Zum Amtsantritt von Donald Trump fragte auch Maybrit Illner nach dem künftigen Verhältnis der USA zu Europa.

Die alten Griechen haben es gewusst. Sie haben einen Privatmann, einen, der sich um seine eigenen Dinge kümmert und nicht um die Politik, die res publica, die öffentlichen Angelegenheiten also, so einen haben sie „idiotes“ (ἰδιώτης) genannt. Und so einer hat jetzt die Führung der Vereinigten Staaten von Amerika inne, ein schwerreicher Immobilienhai, der dem Wahlvolk suggeriert hat, er werde gegen das „Establishment“ angehen. Und die Leute haben ihm diese Lüge offenbar geglaubt, wie auch seine Wahlkampf-Losung: „Make America great again“ – als ob das Land jemals klein gewesen sei. Die Unbedarftheit seiner Wähler war denn auch ein Faktor seines Erfolgs; die anderen beiden waren: sein Reichtum und seine Skrupellosigkeit.

„Der unberechenbare Präsident – Stellt Trump die Welt auf den Kopf?“, fragte Maybrit Illner in ihrer Talkshow, eine Antwort mussten die Gäste allein schon deshalb schuldig bleiben, weil ja der erste Teil des Sendungstitels zutrifft: Eine Konstante im Auftreten des Donald Trump ist seine Widersprüchlichkeit. So hatte er etwa jüngst im Interview mit der Londoner Times und der deutschen Bild die Nato einerseits für obsolet, andererseits für wichtig erklärt. Roger Johnson, Republikaner und Ex-Soldat, versicherte, dass Trumps designierter Verteidigungsminister James N. Mattis ein „starker Unterstützer“ der Nato sei. Das Militärbündnis brauche nach Trumps Ansicht wohl so etwas wie einen Ölwechsel...

Das künftige Verhältnis der USA zu Europa und Russland und das Wirken der Geheimdienste waren die Hauptthemen des Abends, und neben der Unsicherheit, wie sich Trump verhalten und ob er auf seine Berater hören werde, war die Skepsis über seine Fähigkeiten vorherrschend. Politikwissenschaftlerin Constanze Stelzenmüller hob darauf ab, dass Trump die Werteordnung außer Acht lasse. Er habe wohl „gigantische Wissenslücken“, angesichts der anstehenden Besetzungen von 4000 politischen Posten ein Problem. Es werde Friktionen und Chaos geben, prophezeite Stelzenmüller.

Ähnlich konstatierte Norbert Röttgen (CDU), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, dass die Nachkriegsarchitektur für den neuen Mann im Weißen Haus wohl keine Rolle spiele. Er konzentriere sich eher auf die USA und ihre „kurzfristigen pekuniären Interessen“.

Geheimdienstlicher Giftmüll

Weniger feinsinnig formulierte Roger Johnson, Trump sei eben ein Geschäftsmann. Und als solcher will er darauf dringen, dass die anderen Nato-Mitgliedsstaaten mehr zahlen. Was Röttgen verständlich findet: „Wir müssen für unsere eigene Sicherheit mehr tun.“ Warum, sagte er nicht. Aber er malte das alte CDU-Feindbild Russland in schillerndsten Farben und las Ivan Rodionov, Putin-Propagandist und Chefredakteur des russischen Nachrichtenkanals RT Deutsch, so richtig die Leviten wegen der Annexion der Krim, der Aktivitäten im Dombass und vor allem der Bombardierung von Zivilisten in Aleppo. Da hatte er so unrecht nicht, auch wenn Rodionov sich mit einem Hinweis auf die „Echokammern“ des Westens zu wehren versuchte.

Dabei war er sich mit Röttgen einig über die „tektonischen Bewegungen“ nach dem Ende der 25 Jahre andauernden „Nach-Kaltem-Krieg“-Ära. Aber selbstredend musste er die Bedenken zerstreuen, ob Trump eine Marionette Putins sei – hatte der Ami doch den Russen mit Angela Merkel beziehungsmäßig auf eine Stufe gestellt. Trumps Russenfreundlichkeit sei doch eine PR-Strategie seiner Gegner gewesen. Die Begeisterung in Moskau halte sich in Grenzen. Dass sich die Russen in den US-Wahlkampf eingemischt haben, fanden Röttgen und Stelzenmüller belegt, während Johnson „keine Beweise“ sah.

Die wird es wohl auch in der Hotel-Affäre so schnell nicht geben; Trump soll ja in Moskau bei Sex mit Prostituierten gefilmt worden sein. Während Rodionov von „geheimdienstlichem Giftmüll“ sprach, hielt Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eenboom den CIA-Bericht darüber für „sehr plausibel“, die Quelle, ein ehemaliger britischer Agent, sei seriös. Schmidt-Eenboom vermutet in dem Vorgang einen „Warnschuss“ der CIA gegen Trump, weil der die Geheimdienste entmachten wolle, die sich von ihm ohnehin verunglimpft fühlten.

Stelzenmüller warnte davor, die Dienste als Monolith zu sehen; sie empfand die Beschäftigung damit ohnehin als Zeitverschwendung. Schließlich gehe es um die Diskreditierung der Werteordnung der westlichen Welt. Die sei nach 1989 in einen Triumphalismus verfallen und habe unterschätzt, wie hart der Systemwechsel für die betroffenen Länder gewesen sei. Und nun erlebten wir eine Phase der Vermischung von Plausiblem und Unplausiblem. Trump aber werde eine „gewaltige Lernkurve“ haben. Bleibt zu hoffen, dass er rasch vom egoistischen Privatmann zum Politiker wird und seinen Status des Idioten bald ablegt.

„Maybrit Illner“, ZDF, von Donnerstag, 19. Januar, 22.15 Uhr. Im Netz: ZDF Mediathek.