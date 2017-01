„Maybrit Illner: Schulz macht’s“: Spekulieren über Schulz

Nach der angekündigten Inthronisation von Martin Schulz lädt Maybrit Illner Politiker der Bundestagsparteien plus FDP zum Kaffeesatzlesen.

Es sind noch ziemlich genau acht Monate bis zur Bundestagswahl. Aber es geht schon los, das Räsonieren, Spekulieren, Schwadronieren. Die Ankündigung Sigmar Gabriels, Martin Schulz den Vortritt zu lassen bei der kommenden Wahlniederlage gegen Angela Merkel, löste den ersten Sturm des Jahres im Berliner Wasserglas aus. Und schon tun die Talkshow-Redaktionen mit. Maybrit Illner gab erst am Mittwoch Nachmittag auf ihrer Web-Seite bekannt, was ihr Thema sein werde. Und nun saß da eine veritable Elefantenrunde im Studio, mit erwartbaren Trompetenstößen der Teilnehmer. Positiv immerhin, dass Illner nicht auch noch einen von den Nazifreunden der AfD geladen hatte. Aber die sitzen ja (noch) nicht im Parlament – was ihre Anhänger nicht daran hindert, in den Kommentaren zur Sendung die Teilnahme eines der ihren zu fordern. Überhaupt wäre die Redaktion gut beraten, die Kommentare abzuschaffen, da sie zu gefühlt 99 Prozent von rechten Proleten zu Polemik genutzt werden.

"Schulz macht’s – linke Mehrheit gegen Merkel?" lautete Illners Thema, und schon die Behauptung, die hier gemeinte Mehrheit sei „links“, kann man ja in Frage stellen. So provozierte denn auch Jan Fleischhauer, der im Spiegel mit seiner Kolumne „Der schwarze Kanal“ den Linken-Schreck geben darf, mit dem Satz, dass doch derzeit im Bundestag vier linke Parteien säßen und Angela Merkel sozialdemokratischer sei als Gerhard Schröder. Dass nun jeder mit (fast) jedem koalieren könne, wollten die Gäste einerseits nicht bestreiten, mussten aber andererseits doch ihr Gesicht, sprich eigenständiges Profil, ins rechte Licht rücken.

Maybrit Illners Gäste Spiegel-Kolumnist und Linken-Schreck Jan Fleischhauer provoziert mit dem Satz, dass doch derzeit im Bundestag vier linke Parteien säßen und Angela Merkel sozialdemokratischer sei als Gerhard Schröder - und nennt Martin Schulz den „Guttenberg der SPD".

Das brachte vor allem Thomas Oppermann in die Bredouille, Chef der SPD-Fraktion. Denn er musste einerseits erklären, wieso seine Partei denn in der Großen Koalition geblieben sei, wenn doch sein Ex-Chef Sigmar Gabriel jüngst im Stern-Interview den „Scherbenhaufen“ angeprangert hatte, den Angela Merkel und Wolfgang Schäuble in Europa angeblich hinterlassen hätten. Man werde die Regierung „abwickeln“, formulierte Oppermann daraufhin mehr schlecht als recht. Und selbstverständlich fand er, man habe doch viel erreicht.

Vor allem aber musste er Gutes an einem ehemaligen Vorsitzenden finden, den seine eigenen Genossen laut einer Umfrage weniger schätzten als die Dame von der Konkurrenz. „Was hat Sigmar Gabriel falsch gemacht?“ fragte Maybrit Illner, aber Oppermann wäre kein Politiker, wenn er darauf eine klare Antwort gegeben hätte. Stattdessen lobhudelte er ein wenig über seinen Noch-Vorsitzenden, musste sich aber von Jan Fleischhauer sagen lassen, dass der sich ja wohl „absolut einsam“ in der Partei gefühlt habe. Das sei kein Spezifikum der SPD, konterte Oppermann, womit er nun auch wieder recht hatte.

Doch es sollte ja vor allem um den kommenden Mann an der SPD-Spitze (Fleischhauer: „der Guttenberg der SPD“) gehen, und damit begab sich die Runde ins fröhliche Kaffeesatzlesen. „Was hat er vor?“ fragte Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, und FDP-Chef Christian Lindner, hörbar froh, endlich wieder mitmischen zu dürfen beim Palaver der Großen, hoffte, man werde erfahren, für was Martin Schulz stehe. Aber Lindner wusste immerhin, dass der Sozi „für mehr Schulden in der EU“ eingetreten sei. In die gleiche Kerbe hieb Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU: Schulz wolle, dass „der deutsche Steuerzahler für die Schulden der Griechen und Italiener“ aufkomme. Gleichwohl freue er sich, denn der künftige Kanzlerkandidat der SPD sorge dafür, dass „die Unterscheidbarkeit zunimmt.“

"Große Begeisterung" bei der SPD?

Und dafür wollten denn auch alle in der Runde gleich mal sorgen und verkündeten mehr oder weniger direkt ihre wichtigsten Parolen, der Sozialdemokrat will „soziale Gerechtigkeit“, die Grüne „Klimaschutz“, Katja Kipping, Chefin der Linken, will die Menschen mit mittleren Einkommen entlasten und die Reichen mehr besteuern, Freidemokrat Lindner lieber nicht („reden Sie doch nicht immer über die Ränder!“), und Christdemokrat Linnemann will sparen („Der Staat muss mit dem Geld auskommen“). Und da er aus dem Verlauf der Debatte messerscharf geschlossen hatte, dass die SPD den Lagerwahlkampf wolle, erklärte er auch gleich die FDP zum „natürlichen Partner“ der CDU. Zunächst mal müsse seine Partei aber „rausarbeiten, was 100 Prozent CDU“ sei.

Wieviel Anteil Seehofers CSU dabei haben soll, verriet Linnemann nicht, aber bei den in dieser Sendung schon mal geprobten Koalitionsverhandlungen sah Göring Eckardt in der Person des CSU-Bosses ein Hindernis, wie auch Sarah Wagenknecht bei den Linken für sie als Ausschluss-Kriterium herhalten durfte, und Lindner sich anhören musste, er spiele ja nur „die alte Platte“. Für Oppermann wiederum ist die Haltung der Linken zur Nato ein No-Go.

Maybrit Illner spielte dann eine Statistik ein, nach der weder die Rot-rot-grüne (40 Prozent) noch die schwarz-gelbe (42 Prozent) Koalition derzeit eine regierungsfähige Mehrheit bekämen und fragte Oppermann gemeinerweise, wie denn die angestrebten 30 Prozent plus X erreicht werden sollten. Dem fielen dazu die „große Begeisterung“ der Genossen und die „hochattraktiven Inhalte“ ein. Und es seien in den letzten Tagen 500 Leute in die SPD eingetreten.

Dann steht der absoluten Mehrheit ja nichts mehr im Wege.