„Nord Nord Mord: Clüver und die wilde Nacht“ : „Wie, tot?“ „Sehr tot“

Der fünfte Film der Reihe mit Robert Atzorn, Oliver Wnuk und Julia Brendler ist ein äußerst amüsanter Krimi von den Vätern des „Tatorts“ aus Münster.

Streng genommen müsste dieser Film „Feldmann und die wilde Nacht“ heißen. Der von Oliver Wnuk verkörperte Kommissar war auch in den bisherigen vier Episoden unangefochtener Hauptdarsteller der humoristischen Ebene. Das Autorenduo Stefan Cantz und Jan Hinter, von dem auch „Clüvers Geheimnis“ (Nummer drei) stammt, hat sich diesmal eine besonders ausgefallene Begebenheit ausgedacht, deren Dimensionen aber erst nach und nach zutage treten.

Die Handlung beginnt mit einem obskuren Sexunfall: Der Sylter Nachtclubbesitzer Ronny hat sich offenbar während der Selbstbefriedigung aus Gründen der Luststeigerung stranguliert und ist anschließend die Treppe runtergestürzt. Die Nachstellung der vermeintlichen One-Man-Show ergibt jedoch, dass er zuvor mit beiden Handgelenken an einen Handlauf gefesselt war; Masturbieren ist auf diese Weise zumindest schwierig. Außerdem sind ihm K.o.-Tropfen verabreicht worden. Clüver (Robert Atzorn) und sein Team müssen also einen Mörder suchen, und jetzt wird der Fall interessant, denn der Hauptkommissar und sein Mitarbeiter Feldmann dürften im Grunde gar nicht ermitteln.

Das Drehbuch der beiden als Schöpfer des „Tatort“-Duos aus Münster bekannten und beliebten Autoren folgt nun zwar dem üblichen Krimimuster, weil sich die Ermittler mit einer Menge Verdächtiger rumplagen müssen, aber viel wichtiger sind die personellen Konstellationen. Als erstes besuchen Clüver und Ina Behrendsen (Julia Brendler) vier junge Frauen, die in der Nacht gemeinsam mit dem Opfer Junggesellinnenabschied gefeiert haben. Überraschenderweise taucht aus dem Keller des Ferienhauses auch Feldmann auf, jedoch nicht als Ermittler, sondern als Beteiligter: Er war ebenfalls dabei, hat aber einen kompletten Filmriss und kann sich genauso wie die Frauen an nichts mehr erinnern, was die Damen dennoch nicht von dem Verdacht befreit, irgendwas mit dem Mord zu tun zu haben. Zu Clüvers Bedauern gibt es eine weitere Person mit konkretem Motiv: Jamila (Carolina Vera) kommt aus Aleppo, wartet auf ihre Anerkennung als Flüchtling, hat illegal bei Ronny geputzt und musste sich seiner zunehmenden Zudringlichkeit erwehren.

Trotz dieser durchaus interessanten Gemengelage wäre die Geschichte allein kein Grund, diese fünfte Episode aus der Reihe „Nord Nord Mord“ als besonders gelungene Krimikomödie zu empfinden. Richtig reizvoll wird der Film erst durch die Kleinodien, die gerade Wnuk immer wieder scheinbar aus dem Ärmel schüttet. Natürlich ist auch nicht zu übersehen, dass seiner Kollegin die vermeintliche Orgie gar nicht gefällt; und das keineswegs aus Gründen der Tugendhaftigkeit. Die Besetzung der Gastrollen wiederum trägt ihren Teil dazu bei, dass lange offen bleibt, wer die Tat denn nun begangen hat. Ganz oben auf der Liste steht ein Stalker; die angehende Braut ist seine Ex-Freundin.

Der Mann wird von Nikolai Kinski verkörpert, der ähnlich wie sein Vater meistens Schurken spielen muss. Jamila wiederum ist eine derart liebenswerte Frau, dass sie schon allein deshalb verdächtig sein muss. Cantz und Hinter nutzen die Figur, um ein typisches Flüchtlingsschicksal zu erzählen, und plötzlich hält die Wirklichkeit Einzug in den unterhaltsamen Krimiabend: Mann, Sohn und Tochter sind bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen; geblieben ist ihr nur ein zweiter Sohn. Clüver, der die Syrerin im Flüchtlingsheim besucht, einen fröhlichen Abend mit den Menschen dort verbringt und selbstredend darüber hinwegsieht, dass die Frau gar nicht arbeiten darf, muss sie und ihren Sohn zu seinem großen Bedauern ebenfalls in den Reigen der Verdächtigen aufnehmen.

Es ist zwar keineswegs so, dass der Mordfall bloß Vorwand für die vielen kleinen Zwischenmenschlichkeiten wäre, aber sie sind auch mehr als bloß die Würze dieses Films. Gerade die Animositäten von Behrendsen sorgen dafür, dass es in den Szenen mit Feldmann kräftig knistert. Ungewöhnlich für einen vermeintlichen Familienkrimi ist auch der unverkrampfte Umgang mit dem Subthema Sex. Entsprechende Devotionalien spielen eine nicht unwichtige Rolle, von der Rekonstruktion der Tatumstände ganz zu schweigen. Der Pornofilm im TV, den die Kamera im Haus des Opfers zu Beginn beiläufig erfasst, liefert einen kleinen Vorgeschmack.

Diese Eröffnungsfahrt dauert über eine Minute und ist ein kleines Kunstwerk: Moritz Anton beginnt die Fahrt vor dem Haus, dann schraubt sich die Kamera bis auf Höhe des zweiten Stocks, gleitet durch ein Fenster, registriert die Spuren des vermeintlich erotischen Arrangements und endet bei dem tot am Fuß der Treppe liegenden Ronny. Auch im weiteren Verlauf des Films beeindruckt Anton durch eine Kameraarbeit, die zwar agil ist, sich aber nie wichtiger als die Handlung nimmt. Das Schönste sind trotzdem die Dialoge („Wie, tot?“ „Sehr tot“). Die Auflösung wirkt ein wenig wie aus dem Hut gezaubert, aber Cantz und Hinter sind versiert genug und haben das Kaninchen beizeiten im Zylinder deponiert.