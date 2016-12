„Sag mir nichts“, ARD: Liebe als Virus

Von D.J. Frederiksson

Andreas Kleinerts Liebesdrama um die eine verhängnisvolle Affäre zweier Verheirateter ist fokussiert, tiefgehend, erotisch – und ein seltenes Beispiel für zeitloses Fernsehen.

Der Anfang ist ein inszenatorisches Fanal. Direkt zur ARD-Primetime beginnt Andreas Kleinert seinen Film mit einer komplett wortlosen siebenminütigen Eröffnungssequenz. Er filmt darin das Aufeinandertreffen eines Mannes und einer Frau, beide um die 40, irgendwo zwischen Verfolgung und Verführung – und Kleinert inszeniert diese ganze Sequenz wie einen Mord: Eine Frau läuft durch eine verlassene Gegend und schaut sich nervös um; ein Mann steht im Schatten und beobachtet sie; ein atemlose Streicher-Stakkato treibt sie an.

Die Szene entlädt sich in einem weiteren Tabubruch: einer bemerkenswert expliziten Sexszene. Und auch diese ist keineswegs nur inszenatorische Schnörkelei: Dieser Moment muß schon allein deswegen ein so bemerkenswerter, nunja, Höhepunkt werden, weil sich alle Figuren ganzen restlichen Film hinweg wahlweise fragen werden, wie es dazu kommen konnte oder wie man die Magie dieses Augenblicks bewahren kann.

Dabei ist das anonyme Stelldichein der beiden Hauptfiguren keineswegs romantisch. Die Lust, der sie sich so spontan hingeben, wirkt wie ein Virus, der beide überwältigt, wie Untote wühlen sie im Fleisch des anderen, auf der vergeblichen Suche nach einem letzten Rest Leben. Schon nach diesen ersten sieben Minuten ist klar, daß hier keine Liebe stattgefunden hat, sondern eine Art Infektion. Der Rest des Films wird denn auch weniger einer blühenden Romanze gleichen sondern eher einem Krankheitsverlauf.

Beinahe überdeckt von diesem virtuosen Einstieg wird ein kurioses Gefühl: Entgegen allen deutschen TV-Regeln hat „Sag mir nichts“ kein aktuelles politisches oder soziales Thema, das aufgearbeitet werden soll. Nichts, was es im Hier und Jetzt verortet. Es ist und will einfach nur eines sein: Die stille, präzise beobachtete Studie einer Liebe. Man fühlt sich angesichts solcher Freiheit seltsam schwere- und orientierungslos – manchmal wagt sich ein Fernsehfilm in Gefilde, die man nicht sofort erkennt oder einordnen kann. Wie wundervoll!

Ein solcher Drahtseilakt geht natürlich nur gut, wenn man ein starkes Team beisammen hat. Das subtile Drehbuch von Norbert Baumgarten und die elegante Kamera von Johannes Louis liefern die perfekten Rahmenbedingungen – aber letztlich kommt es auf die Qualität der Schauspieler an, ob eine so intime Geschichte ohne jeden äußerlichen Aufhänger auch wirklich trägt. Und auch da kann man nur Gutes berichten: Ursina Lardi und Ronald Zehrfeld liefern fesselnde, komplexe Portraits ab. Und wer selbst in kleinen Nebenrollen noch Darsteller wie Roeland Wiesnekker und Lea van Acken aufbieten kann, dem erschließen sich wundervoll vielschichte Beziehungspanoramen, die nie platt oder vereinfacht wirken.

Sendetermin TV: Mittwoch, 28.12., 20.15 Uhr, Donnerstag, 29.12., 2.50 Uhr, ARD

Wie der Virus sich letztlich mit brutaler Konsequenz seine Bahn bricht, kann man beobachten wie einen Autounfall in Zeitlupe. Sie ist eine empathische Fotographin in der Berufskrise, er ein lässiger Journalist in der Persönlichkeitskrise. Er hat eine überbedürftige Frau, sie einen unterbedürftigen Mann und ein suchendes Kind. Der Rest sind Bruchlinien, die sich wie bei einer angeschlagenen Eisfläche durch die Familien ausbreiten.

Es ist nicht die Schuld, die uns in den Wahnsinn treibt, sondern das Selbstbild, das langsam erodiert. Diese kraftvolle, magische, unerklärliche Leidenschaft der ersten Minuten, die sieht in der Rück- und Außensicht plötzlich nicht mehr so rosig aus. Sie sieht aus wie Betrug, und man selbst wie der Bösewicht der Geschichte. Manche Figuren zerbrechen daran, manche werden bestraft, und manche bestrafen sich selbst. Das Ende ist dann erneut ein Aufeinandertreffen der selben beiden Figuren. Erneut wortlos, erneut virtuos inszeniert. „Sag mir nichts“ ist ein Film, der keine Trends oder Verallgemeinerungen erzählen will, sondern eine ganz kleine, persönliche Geschichte zweier Menschen. Gerade dadurch ist der Film so kraftvoll, und gerade dadurch wirkt er so lange nach.