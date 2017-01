„Wunschkinder“, ARD: Erfüllte Träume

Von D.J. Frederiksson

Mit einem erstaunlichen Cast und Team vor und hinter der Kamera gelingt Emily Atef ein tief berührendes, ehrliches Drama und einer der besten Fernsehfilme des noch jungen Jahres.

In den letzten zehn Jahren wurden weniger als 15 Prozent der Regieaufträge im deutschen Fernsehen an Frauen vergeben. Als Antwort auf diese schockierende Statistik bildeten sich Initiativen wie „Pro Quote Regie“, die eine stärkere Einbindung kreativer Frauen in den Filmbereich forderten. Emily Atef ist ebenfalls in dieser Bewegung aktiv – und „Wunschkinder“ sollte ganz vorne auf ihrer argumentativen Beispielliste landen.

Und zwar nicht, weil Atef, spätestens seit „Molly's Way“ und „Das Fremde in mir“ eine der spannendsten deutschen Nachwuchsfilmemacherinnen, eine distinkt weibliche Perspektive zeigen würde. Nein, ebenso wie das Drehbuch von Dorotheee Schön nach dem autobiographischen Roman von Marion Gaedicke ist das hier keine Angelegenheit „von Frauen für Frauen“. Sondern eine innovative und frische Erzählstimme, die einem alten Genre neue Impulse und kluge Wendungen gibt. Und davon braucht es tatsächlich dringend mehr im deutschen Fernsehen.

Die Geschichte um das glück- und kinderlose Paar, das an den zahlreichen künstlichen Befruchtungen scheitert und schließlich ein kompliziertes Adoptionsverfahren in Russland anstrebt, hätte leicht im Melodram versumpfen können. Stattdessen injizieren Gaedicke, Schön und Atef eine emotionale Ehrlichkeit, die streckenweise schwer verdaulich, aber umso berührender ist. Da dürfen zwei Figuren mal eine Minute lang hemmungslos miteinander weinen, ohne daß uns Streichermusik drübergeklatscht wird und der Film gleich wegschneidet. Und man darf auch mal in Ruhe einem Raum voller russischer Waisenkinder zuschauen, wie sie abgelenkt spielen, greinen, rumsitzen oder sich verwirrt umschauen. Solche rohen ungeschnittenen Momente helfen nicht nur, das Trauma einer Fehlgeburt wirklich emotional begreifbar zu machen, sondern umgekehrt auch, die Begegnung mit einem sechsmonatigen, brabbelnden Baby als den magischen Moment zu zeigen, der er eben sein kann.

Dabei ist „Wunschkinder“ keineswegs behäbig erzählt. Im Gegenteil geht es hier eher zügig voran, wie das bei guten Romanverfilmungen häufiger geschieht, wenn man den reichhaltigen Hintergrund des weggelassenen Materials im Hintergrund noch spürt. In weniger als zehn Minuten sind die emotionalen und dramaturgischen Grundzüge gelegt, ohne dass dafür ungeschickte Exposition betrieben werden müßte. Stattdessen wirkt der Film angenehm direkt, ohne die sonst üblichen Schnörkel fürs Publikum – hier wird niemand an die Hand genommen, und vor allem niemand geschont.

An dieser Stelle sollte auch ein längst überfälliges Lob an Christoph Kaiser und Julian Maas gehen, die mit ihrer gemeinsamen Musik seit nun schon über zehn Jahren einige der besten deutschen Kino- und Fernsehfilme untermalen. Sie liefern hier eine echte Meisterleistung aus ganz, ganz leiser, niemals aufdringlicher Emotionsführung. Genau wie die subtilen Schauspieler (allen voran Victoria Mayer und Godehard Giese) erfinden sie nicht das Rad neu und lenken vor allem keine übermäßige Aufmerksamkeit auf ihr Handwerk. Statt dessen treffen sie einfach kluge, wirkungsvolle Entscheidungen und erzielen damit eine erstaunliche Wirkung. „Wunschkinder“ könnte der berührendste Film des Jahres werden.

Der Film schafft es, eine ganze Reihe schwieriger Prüfungen im Leben dieser beiden Möchtegern-Eltern gleichzeitig, glaubhaft und mit echter emotionaler Wucht zu erzählen: den Druck aus dem Beruf, aus der eigenen Beziehung, aus der internationalen Bürokratie, aus den Hormonen, aus dem sozialen Umfeld und aus der vielleicht vorschnellen Liebe zu einem fremden Kind. Genauso gelingt es, ein kompliziertes, teils widersprüchliches Gemisch aus Gefühlen (Sehnsucht, Liebe, Verzweiflung, Angst, Resignation) jederzeit klar zu halten. Es gibt keine einfachen Botschaften und keine Bösewichte – es gibt nur die monatelange Abnutzung und die Figuren, die dem Druck irgendwann vielleicht nicht mehr standhalten. Das macht „Wunschkinder“ so erfrischend ehrlich und realistisch – und zu einem der besten Fernsehfilme in diesem noch jungen Jahr, das diese hohe Qualität hoffentlich noch häufiger zeigen kann.