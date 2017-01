Maischberger, ARD: Die "Rocky-Horror-Trump-Show"

Von Timo Lehmann

Am Freitag wird Donald Trump verteidigt. In der ersten Talksendung des Jahres diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Zukunft mit dem neuen Staatsoberhaupt.

„Trump macht Ernst: Muss die Welt vor ihm zittern?“, fragte sich die ARD-Talkshow am späten Mittwochabend. Schon am Freitag wird der umstrittene Wahlgewinner nun offiziell zum 45. Präsidenten verteidigt. Was ist zu befürchten von dem polterigen US-Entertainer, der nun das wichtigste Amt der Welt antreten wird?

Gäste der Sendung: Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio), Jürgen Trittin, B’90/Grüne (Bundestagsabgeordneter), Alexander Graf Lambsdorff, FDP (Vizepräsident des EU-Parlaments), Ron Williams (amerikanischer Schauspieler), Harald Kujat (ehemaliger Nato-General), Frederic Prinz von Anhalt (Trump-Anhänger).

Macht Trump jetzt ernst?

„Der redet, wie er twittert und twittert, wie er redet“, sagt die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Seine Interviews seien eine „Rocky-Horror-Trump-Show“, nur alles andere als lustig. In der Pflicht sieht Hassel ihre Kollegen in den USA. „Alle Journalisten, die da was von sich halten, gehen jetzt recherchieren.“

Jürgen Trittin will Trump nicht nur als Geisteskranken mit schlechtem Benehmen abtun. „Sein Verhalten ist Kalkül“, seine Wähler wollen die schrägen Auftritte, damit habe er gewonnen. Leidträger seien die Minderheiten, die Donald Trump aufs Übelste beschimpfe. Der amerikanische Schauspieler Ron Williams hält Trump für „einen Zocker“, der nur mit heißer Luft deale.

Wie soll Deutschland auf Trump reagieren?

FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff hält die Aussage Frank-Walter Steinmeiers, Trump sei ein Hassprediger, für einen Fehler. „Psychologische Analysen werden die Zusammenarbeit weiter erschweren.“ Es ginge darum, den Atlantik nicht breiter zu machen, als er ist.

Ähnlich sieht das der ehemalige Nato General Harald Kujat, der dafür plädiert, mit ständigen „Bewertungen und Verachtung“ aufzuhören. Zwar sei Trump keine sympathische Persönlichkeit, trotzdem sei er nun Anführer von Deutschlands wichtigstem Verbündeten. „Wir müssen ihm die Chance geben zu handeln.“ Hassel rät zur Besonnenheit: „Die deutsche Politik soll sich nicht treiben lassen und über jedes Stöcken springen.“

Was will der Trumpwähler?

Zugeschaltet per Videoübertragung spricht der Trump-Anhänger Frederic Prinz von Anhalt aus Los Angeles. Die Infrastruktur in den USA sei katastrophal, bemängelt er, man brauche „einen Geschäftsmann, der Geld nach Amerika holt.“ Politik sei ein Geschäft. Der Prinz selbst wolle sich als Generalkonsul für Deutschland vorschlagen.

Die Politiker Lambsdorf und Trittin halten dagegen: Politik ist mehr als nur Deals. Statt den Sumpf trocken zu legen, habe der Republikaner nur Lobbyisten in seine Regierung berufen, erwidert Trittin.

Wird Donald Trump die Nato schwächen?

Im Interview sagt Donald Trump, die Nato sei obsolet. General Kujat sagt, tatsächlich habe Trump aber viel differenzierte Ansichten. Im Bündnisfall werde auch auf Trump Verlass sein. Eine weitere Erhöhung der Verteidigungskosten hält Trittin für nicht haltbar. „Europa gibt drei Mal so viel Geld für Verteidigung aus wie Russland.“

Will Trump den Handelskrieg?

Einerseits kündigt Trump an, die Finanzmärkte zu deregulieren, die eigene Industrie im Land will er mit Restriktionen schützen, plant gar Strafzölle für Autos, die in Mexiko produziert werden. Trittin rät „zur Ruhe“, und Selbstbewusstsein, es gebe ein gegenseitiges Interesse am Import- und Exportgeschäft.

Wie wird die US-Opposition reagieren?

Ron Williams glaubt, die Demokraten werden in den kommenden Jahren Aufwind erfahren. Schon am Wochenende sind Großmärsche nach Washington geplant. „Es geht wieder um was.“