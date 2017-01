Maischberger, ARD: Die SPD im Neustartmodus?

Von Timo Lehmann

Frisches Gesicht in Berlin oder Groko-Erfahrener aus dem Eliteraumschiff Brüssel? Sandra Maischbergers Gäste zeichneten ein gemischtes Bild über den Kanzlerkandidaten Schulz.

Erst am Wochenende will Martin Schulz erklären, wie er die SPD programmatisch aufstellen will – egal, bei Maischberger diskutierte man trotzdem schon mal. Anlässlich der Personal-Rochade bei der SPD änderte man kurzfristig den Titel der Sendung: „Alles auf Schulz: Kann er Merkel stürzen?“

Thema Nummer Eins: Sigmar Gabriel. Mit seiner spektakulären Entscheidung, seinen Freund und Genossen Schulz nicht nur den Vortritt für die Kandidatur zu überlassen, sondern gleichzeitig seinen geliebten SPD-Vorsitz zu räumen, erhält er Respekt auch von Kritikern: „Der hängt mit Herz und Seele an seiner Politik. Ich ziehe den Hut“, räumt die Gewerkschafterin und SPD-Mitglied Susanne Neumann ein. Gleichzeitig glaubt sie, mit dem Personalwechsel sei es nicht getan, man müsse man an die inhaltliche Programmatik.

Ähnlich sieht das Sahra Wagenknecht: „Die SPD ist nicht wegen Sigmar Gabriel im Umfragetief, sondern weil sie nicht mehr dafür steht, wofür sie mal gegründet wurde“. Martin Schulz komme aus dem gleichen Parteiflügel wie Gabriel, wo solle da ein Aufbruch sein, fragt Wagenknecht.

Dem entgegen hält der Stern-Journalist Ulrich Jörges: „Schulz ist wie weine weiße Leinwand.“ Völlig unverbraucht sei Schulz in Berlin, ganz im Gegensatz zum Groko-Genossen Gabriel. In der Bevölkerung gebe es eine Sehnsucht nach neuen Gesichtern, jetzt müsse es Schulz nur schaffen, seine Beliebtheitswerte auch in SPD-Kreuze umzuwandeln.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nennt die Kandidatenkür das „letztes Aufgebot“ der SPD. Vor allem die EU-Vergangenheit des designierten SPD-Chefs deutet er kritisch. Schulz stehe für ein „mehr Europa, nicht für ein besseres“. Es sei Angela Merkel gewesen, die verhindert hatte, dass deutsche Sparer für die Schulden Griechenlands haften müssen. Schulz wolle Vergemeinschaftung, die Schuldenunion.

Mit welchen Inhalten wird Schulz auf Überzeugungstour gehen? Susanne Neumann will von ihrer Partei konkrete politische Antworten zu befristeten Verträgen, zur Leiharbeit und Altersarmut. Malu Dreyer verspricht eine „soziale Agenda“, man wolle nun auch das durchsetzen, was man mit der Union in der großen Koalition nicht geschafft habe. „Es ist nicht das erste Mal, dass die SPD in Wahlkampfzeiten das Thema soziale Gerechtigkeit entdeckt“, kontert Sarah Wagenknecht.

Der Welt-Journalist Dirk Schümer sieht die Sozialdemokratie in ganz Europa in der Abwärtsspirale. Es gebe eine „Krise des Sozialstaats“, die SPD könne ihre Versprechen der sozialen Sicherung im globalisierten Zeitalter nicht mehr einhalten. Schulz sei als Kandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten bereits gescheitert, sein Gang nach Berlin, noch dazu chancenlos, sei ein Karriereschritt rückwärts. Er hält das Thema Einwanderung für wahlentscheidend in diesem Jahr.

„Hoffentlich wird das ein Wahlkampf, in dem nicht nur auf die AfD gestarrt wird“, wünscht sich hingegen Jörges, fügt hinzu: Schulz sei der erste „wirkliche Präsident des EU-Parlaments“ gewesen, der sich für die Rechte des demokratischsten Gremiums in Brüssel stark machte. Mit Schulz werde es im Wahljahr 2017 in jedem Fall spannender als erwartet.