Tatort, ARD: Ach, wär’ es ruhig, das Vaterland

„Wacht am Rhein“, das Kölner Pendant zum HR-Tatort vom vergangenen Sonntag, ist eine komplizierte Geschichte über besorgte Bürger, Ausländer und die üblichen Scharfmacher.

Wer im Frankfurter Tatort „Land in dieser Zeit“ am vergangenen Sonntag zwischen Lechts und Rinks konfus wurde, kann es sich im Kölner WDR-Tatort „Wacht am Rhein“ an diesem Sonntag gleich noch einmal erklären lassen. Dabei ähnelt sich nicht nur das Thema, sondern auch die Herangehensweise.

Das Publikum weiß mehr als die Polizei, für die Lösung müssen verfluchte Zufälle bemüht werden, penibel wird darauf geachtet, dass die Schuld nicht zu einfach, aber doch eindeutig verteilt ist. Der Hauptunterschied: Statt Ernst Jandl zu rezitieren, betreiben die Kölner jene Volksaufklärung, die einen erschreckt, weil sie offenbar notwendig ist, und zugleich immer ein bisschen auf die Nerven fällt – muss man in Köln wirklich noch mal flugs erklären, was es noch gleich mit der Kölner Silvesternacht auf sich hatte?

Keine Sperenzchen diesmal, aber auch Jürgen Werner hat eine ordentlich komplizierte Geschichte gebaut. Statt in Frankfurt sind jetzt in Köln Bürger besorgt über den Zustand in einem Viertel mit hohem Ausländeranteil. Als Bürgerwehr („Wacht am Rhein“ – gleich wird aus dem Lied zitiert, und Ballauf kommentiert das sicherheitshalber noch mit Abscheu) zieht man nachts um die Häuser, semiprofessionell ausgestattet, aber fatal ineffizient. Ein Mann aus Marokko ist dabei, eine alleinerziehende Mutter, nicht nur die üblichen Scharfmacher, die aber natürlich auch, hier vertreten durch Sylvester Groth.

Eine irrsinnige Eskalation

In der Eingangsszene geht das böse schief, und Regisseur Sebastian Ko zeigt gepflegt und intensiv, wie unübersichtlich ein nächtlicher Einsatz von Dilettanten wohl ablaufen mag. Ein Bürgerwehrler ist tot, der mutmaßliche Täter entspringt. Was bisher geschah und künftighin geschieht, liegt ausschließlich daran, dass hier niemand die Polizei einschaltet.

Ballauf und Schenk, Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, ermitteln nüchtern und defensiv, das Drehbuch plädiert dringend dafür, das Gewaltmonopol des Staates ernst zu nehmen. Denn was „Wacht am Rhein“ schildert, ist eine irrsinnige Eskalation. Ballauf wird in ihrem Verlauf von nordafrikanischen Kleinkriminellen zusammengeschlagen (irgendwie passiert ihm glücklicherweise nichts), sein Kollege Tobias (Patrick Abozen) von gewaltbereiten Bürgerwehrlern für einen fahrradklauenden Ausländer gehalten und übel angegangen. Es wäre weit angenehmer, wenn das im echten Leben so unwahrscheinlich wäre, wie es hier durch die Anhäufung, Überdeutlichkeit und sorgfältige Symmetrie bisweilen wirkt. Angesichts der Wucht der Ereignisse fällt es zusehends schwer, die Argumente der Bürgerwehrler (fremd im eigenen Land, das Übliche) ernst zu nehmen. Einigen von ihnen geht das ebenso. Aber wer das Recht verlässt, der ist erledigt, hat ein Größerer gesagt.

Während in Frankfurt alles im Sande verlief, gibt es am Ende von „Wacht am Rhein“ Festnahmen in großem Stil. Die melancholische Schlusssequenz zeigt, wie unfassbar sinnlos die Schuld ist – die justiziable und die moralische –, die Menschen hier auf sich genommen haben.

Und wer ist der Saxofonist am Straßenrand, bei dem sich Ballauf und Schenk nicht sicher sind, ob er es wirklich ist? Klaus Doldinger persönlich, der Mann, ohne den man nicht merken würde, dass der Tatort anfängt. Wie Schule ohne Schulglocke. Unmöglich.