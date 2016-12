TV-Kritik: Nuhr 2016 – Der Jahresrückblick: Das Jahr der Lügen

Von David Segler

Dieter Nuhr versucht sich an einer kompletten satirischen Rückschau auf 2016. Doch die ist zu überladen und nur stellenweise komisch.

Es war einmal, vor vielleicht einem Dutzend Jahren, da war Dieter Nuhr auf der Höhe der Zeit. Seine Programme „Ich bin's nuhr“ oder der Zusammenschnitt „Nuhr vom Feinsten“ waren präzise und pointierte Beobachtungen des Alltags. Nuhr war damals in nur Ansätzen politisch, verstand es aber auf gewitzte Weise die Absurditäten des Menschseins darzustellen. Man konnte an den besten Stellen sogar richtig was lernen. In den vergangenen Jahren ist er, so einigen Meinungen zufolge, in vorhersehbare Comedy abgerutscht; er hat inzwischen sechsmal den Comedypreis auf RTL moderiert, arbeitet öfter mit Mario Barth zusammen, in dessen Show „Mario Barth deckt auf.“ Das war ehedem nicht Nuhrs Niveau.

Nun gibt es wie jedes Jahr seinen Jahresrückblick, nicht auf RTL, sondern in der ARD. Er beginnt logischerweise mit einem Einspieler, in dem Nuhr erklärt, dass er die Sendung aufgezeichnet hatte, als Berlin von der Terrorattacke getroffen wurde, diese deswegen nicht erwähnen könne. Der Jahresrückblick sei trotzdem „sehr lustig“ geworden, und das findet Nuhr gerade nach solchen Ereignissen richtig und wichtig.

Doch er übernimmt sich. Vielleicht war die Aufzeichnung im Friedrichstadtpalast länger, in der ARD dauert die Sendung eine Stunde, und Nuhr versucht wirklich jedes Thema anzusprechen, das irgendwie in den Medien 2016 vorkam – inklusive Pokémon Go, was völlig überflüssig ist. Das Programm besteht also in einem Wust aus Halbsätzen und holprig gebauten Übergängen. Nur selten ist Nuhr wirklich präzise und komisch. Dann zum Beispiel, wenn er herausstellt, dass in Frankreich jetzt die gleichen erzkonservativen Menschen am Strand die Burka als Bedrohung sähen, die damals den Bikini als zügellose Verrohung der Gesellschaft anprangerten. Hier wird der Wahnsinn und der Mangel an Logik mancher politischen Ansichten deutlich.

Die Sendung: „Nuhr 2016 – Der Jahresrückblick" Sendetermin: ARD, 22.12., 22.00 Uhr

Gar nicht recht wird ihm hingegen gewesen sein, dass Jan Böhmermann dieses Jahr so viel Aufmerksamkeit zuteil wurde. Denn mit dem ZDF-Satiriker hatte Nuhr noch im Sommer einen Disput auf Facebook und Twitter, nachdem Böhmermann ihn wegen eines seiner Meinung nach unpassenden Griechenland-Kommentars angegangen war. Nuhr hatte damals die offene konstruktive Auseinandersetzung vermieden – und Böhmermanns Kommentare einfach gelöscht. In dem Jahresrückblick geht er auf die „Staatsaffäre“ ein, ohne Böhmermanns Namen zu erwähnen. Seltsam.

Es hätte ihm gut getan, sich nur einige Themen herauszupicken und diese präzise zu zerlegen, anstatt gefühlt wirklich alles einmal erwähnt zu haben. Der Versuch, das alles unter dem großen Thema „Das Jahr der Lügen“ zusammenzufügen, überzeugt nicht. Den Wahlsieg Donald Trumps handelt er zum Beispiel mit dem Argument ab, die Leute seien scharf auf einen Präsidenten gewesen, unter dessen Ägide man getrost Frauen überall hinfassen dürfe. Komisch oder peinlich? Die viel komplexere Wahrheit passt wohl auch nicht in einen heiter apostrophierten Jahresrückblick, in dem sogar die Trennung der Lombardis Platz findet. Manchmal muss man eben Prioritäten setzen.