Kriegsrückkehrer: Ukraines tickende Zeitbombe

Von Inna Hartwich

Aus dem Krieg in den friedlichen Alltag: Vielen Soldaten aus dem umkämpften Donbass fällt die Rückkehr schwer. Der ukrainische Staat ist den Traumata mancher Kämpfer nicht gewachsen.

Papa, hast du jemanden getötet?“ Der Sechsjährige steht da und schaut seinen Vater mit großen, ja erwartungsvollen Augen an. „Nein“, sagt der Vater. Ein knappes, ein schnell dahergenuscheltes Wort. „Papa, und wenn der Feind vor dir gestanden hätte, hättest du ihn getötet?“, fragt der Sohn. In der Kinderwelt des Erstklässlers scheint vieles einfach. Der Krieg, der Feind, der Held. Artjom Tschech erinnert sich genau an diese Szene, als er, kaum von der Front in der Ostukraine heimgekommen, von seinem Sohn gelöchert wurde. „Was sagt man da? Wie sagt man es? Man ist ja selbst so vollkommen durcheinander.“ Tschech schaut in einem Kiewer Café umher, verstummt. Wie er so oft verstummt, weil ihm bestimmte Bilder durch den Kopf gehen: von seinen Kameraden, von Artillerie-Geschossen, von der Stille ukrainischer Felder. Von Gefechten rund um Luhansk, wo er, der Schmächtige, einige Monate Dienst in der ukrainischen Armee leisten musste. „Nie hätte ich gedacht, ein Gewehr in die Hand nehmen zu müssen. Der Krieg war im Fernsehen, immer weit weg. Wir sind doch Europa, hier passiert so etwas nicht. Ich war so naiv“, sagt der 31-Jährige und schaut wieder unruhig umher.

Seit Juli ist Tschech wieder zu Hause in Kiew, bei Frau, Sohn, Mutter. Seine Welt ist eine andere geworden. Er ist ein anderer geworden. Einer, der versucht, aus dem Krieg zurück im friedlichen Alltag anzukommen. Jeden Tag aufs Neue. Es fällt ihm schwer. Er sieht die fröhlichen Gesichter in den Straßen, sieht Menschen Kaffee trinken, sieht sie feiern. „Was wissen sie eigentlich vom Krieg?“, fragt er sich dann. Eine Art Aggression steigt in ihm hoch. „Sie wissen nichts, sie wollen nichts davon hören. Der Krieg ist für sie eine knappe Nachricht bei Facebook.“ Tschech weiß, dass er vielen damit Unrecht tut. Er fühlt sich hilflos in solchen Momenten.

Der Krieg in der Ostukraine dauert immer noch an, obwohl eigentlich Waffenstillstand herrscht. Nahezu jeden Tag gibt es in der sogenannten ATO, der Zone der Anti-Terror-Operation, wie die Kiewer Regierung den Einsatz in den von pro-russischen Separatisten besetzten Gebieten im Donbass nennt, Verletzte, nicht selten auch Tote. Viele der Kriegsrückkehrer leiden an Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), das wissenschaftliche Zentrum für humanitäre Probleme der ukrainischen Streitkräfte schätzt den Anteil auf 80 Prozent.

Der Staat ist dem Problem oft nicht gewachsen. Zwar wird die Notwendigkeit psychologischer Hilfe in verschiedenen Regierungspapieren sehr detailliert beschrieben, bis diese Hilfe allerdings bei den Betroffenen ankomme, so erzählen es Sozialarbeiter in der Ukraine, dauere es teils Monate. Zu spät für jemanden, der an sich und der Welt verzweifelt. „Fast jede größere ukrainische Stadt hat eine Anlaufstelle für Veteranen, und sei es in einer Abteilung eines gewöhnlichen Krankenhauses. Allerdings steht dort oft die körperliche Gesundheit der Betroffenen im Vordergrund. Manchmal fehlen Psychologen, manchmal sind sie nicht genug qualifiziert“, sagt Halyna Zyhanenko vom Psychologischen Krisendienst in Kiew. Die Nichtregierungsorganisation war im Zuge der Maidan-Proteste im Dezember vor drei Jahren entstanden – auf Basis von Freiwilligenarbeit. Mittlerweile bekommt der Krisendienst, der in 19 ukrainischen Städten Büros unterhält, für seine Projekte für Binnenflüchtlinge, für zurückgekehrte Soldaten, für Hinterbliebene Gelder von internationalen Organisationen, lokalen Institutionen und der Kirche. Zyhanenko fuhr in die umkämpften Gebiete, gab psychologische Trainings für Soldaten („Wie komme ich in Stresssituationen zurecht? Wie kann ich Schlaf finden? Was mache ich bei Panikattacken?“), stellte Fragen, die einige dieser Soldaten so sehr aufwühlten, dass sie später um Einzelberatung baten.

Für Filmemacher Wlad Demtschenko ist der Krieg in der Ostukraine zu einem „Magneten“ geworden. Foto: Inna Hartwich

Die Kämpfer seien mit einer Grenzerfahrung konfrontiert, bei der nicht klar sei, was richtig und was falsch ist, viele kämen nur schlecht damit zurecht, erklärt sie. „Wir dürfen aber nicht pathologisieren, nicht jeder leidet an Traumata“, sagt die Kiewer Psychologin, die gerade dabei ist, Wechselbeziehungen zwischen Kriegsrückkehrern und der Gesellschaft in der Ukraine zu erforschen. Andere Psychologen im Land sprechen von einer tickenden Zeitbombe, die womöglich erst in zwei Jahrzehnten explodieren könnte, bekämen Soldaten keine Gesprächstherapien und Aufklärungsgespräche vor, während und nach deren Einsatz.

Manche zieht es immer wieder in den Kampf, weil sie sich ein Leben ohne den Krieg nicht mehr vorstellen können. „Es ist einfacher, an der Front angesehen, geachtet und bewundert zu werden als zu Hause seine dreckigen Socken zu waschen“, sagt Wlad Demtschenko, ein Filmemacher aus Kiew, der zunächst mit seiner Kamera in die Ostukraine ging und später mit dem radikal-nationalistischen „Rechten Sektor“ in den Kampf gegen die Separatisten zog. Der Krieg ist für ihn zu einem „Magneten“ geworden. „Es zieht mich immer wieder hin.“

Eine psychologische Beratung nach der Rückkehr aus dem Kampfgebiet ist in der Ukraine, im Gegensatz zum Beispiel zu Dänemark, Israel oder den USA, nicht verpflichtend. „Nach dem Einsatz bekam ich ein Papier, in dem gefragt wurde, ob ich eine psychosoziale Unterstützung wünsche. Ich habe ,Nein‘ angekreuzt“, erzählt Artjom Tschech. „Vielleicht hätte ich mich für ein ,Ja‘ entscheiden sollen.“ Tschech hatte einst Bücher geschrieben, ein junges, gefeiertes Nachwuchstalent in der Ukraine. Er unterstützte die Proteste auf dem Maidan, schaute entsetzt der Krim-Annexion durch Russland zu, verschlang Nachrichten zu den Aufständen in der Ostukraine. „Ich konnte den Krieg nicht vom Sofa aus beobachten. Ich wollte dorthin, wollte mein Land verteidigen.“ Er meldete sich bei der Armee, wurde in den Kampf geschickt. Ein Held sein, ja! So viele Menschen sprechen in der Ukraine von „Helden“. „An der Front lernt man auch die Kehrseite der Medaille kennen: Menschen, die sich besinnungslos besaufen und dann herumschießen. Menschen, die nicht genug vorbereitet sind für den Kampf. Ukrainische Helden... Aber wer will schon die Wahrheit hören?“

Tschech schrieb auch an der Front, kurze Berichte, Kolumnen, ein Blog. Über das Alltagsleben zwischen den Kampfhandlungen, über seine „neue Familie“, das Team aus vier Männern. „In Kiew kannte ich nur Akademiker, im Krieg kam ich mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt. Das müsste alles einmal aufgeschrieben werden, jedes Leben ist ein Buch.“ Seine Gedanken schweifen ab, wieder ist er still.

Etwas Ernsthaftes wolle er nun veröffentlichen, Literarisches über seinen Einsatz. Es laufe allerdings nur schleppend voran. Manchmal sitzt er tagelang da und starrt die Wände seiner Küche an, er schläft schlecht, will kaum jemanden sehen. Etwas anzupacken ist eine übergroße Last geworden. Dass er den sechsjährigen Sohn zur Schule bringt und aus der Schule abholt, strukturiert seinen Alltag. Das Geld verdient momentan seine Frau, die Mutter steckt ihnen etwas zu. Das Überleben als Schriftsteller sei in der Ukraine ohnehin nicht einfach, wenn der internationale Erfolg, wie ihn Serhij Zhadan, Andrej Kurkow oder Oksana Sabuschko – die wohl bekanntesten Autoren des Landes – genießen, ausbleibe. „Ich schreibe jetzt eine Zombie-Geschichte für meinen Sohn und seine Freunde. Das macht Spaß“, sagt Tschech und lächelt kurz. Dieses „Märchen für Kinder“ und der Rückhalt in der Familie helfen ihm bei der „Resozialisierung“, wie er es nennt.

Nicht jeder kann darauf zählen. Viele Ehen gehen seit dem Maidan und den Folgen in die Brüche, die Männer verlieren ihren Job, finden vermeintlichen Halt im Alkohol und in anderen Drogen. „Das Wichtigste ist, den Veteranen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, gehört und gebraucht zu werden“, sagt Psychologin Zyhanenko. Etwas, das sich eigentlich jeder wünscht. Nicht nur die Rückkehrer aus dem Krieg um den Osten der Ukraine.