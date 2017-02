Ukrainekonflikt: „Ein wertloses Stück Papier“

Zwei Jahre nach dem Minsker Abkommen setzen es die Konfliktparteien nach wie vor nicht um. Die Kompromissbereitschaft zwischen Kiew und den Rebellen ist nahezu null.

Tage und Nächte waren blutig, Haubitzen, Granat- und Raketenwerfer trommelten, die Panzer der prorussischen Rebellen stürmten Debalzewo, in der Stadt blieben die ersten Leichen auf der Straße liegen. Am Sonntag vor zwei Jahren, am 12. Februar, wurde das Friedensabkommen Minsk II unterzeichnet. Ausgehandelt von den Führern Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine, sah es als erste, entscheidende Maßnahme einen vollständigen Waffenstillstand im Donbass ab dem 15. Februar vor.

Kaum ein Waffenstillstand ist so schnell und gründlich gebrochen worden. Die Rebellen wollten vor der Waffenruhe unbedingt noch den ukrainischen Frontvorsprung Debalzewo beseitigen, die Ukrainer eine verheerende Niederlage wie im September 2014 bei Ilowajsk abwenden. Die Kämpfe ebbten erst nach dem 18. Februar ab, die Separatisten hatten Debalzewo erobert, den ukrainischen Verteidigern war zuvor der Ausbruch aus der löchrigen Umzingelung gelungen.

Minsk hat das große Schlachten beendet. Aber die Konfliktparteien drücken sich seit zwei Jahren darum, seine 13 Punkte umzusetzen. Das Abkommen selbst scheint inzwischen einer Lösung des chronisch gewordenen Konfliktes im Weg zu stehen.

Statt Waffenstillstand herrscht Sitzkrieg, beide Seiten feuern nicht nur mit leichten Kalibern von weniger als 100 Millimetern, die Minsk im Frontgebiet erlaubt. Erst in der vergangenen Woche schwollen die Schießereien wieder zu einer Kanonade aus schweren Geschützen an. Die unbewaffneten OSZE-Beobachter, die die Waffenruhe kontrollieren sollen, sind machtlos. „Wie gut man ein Abkommen findet, hängt davon ab, in welchem Schützengraben man sitzt“, erklärt ein ukrainischer Infanterist grinsend die Stimmung an der Front. „Gut ist ein Abkommen, das uns erlaubt, sie zu beschießen, und ihnen verbietet, zurückzuschießen. Die drüben sehen das genau umgekehrt.“

Immerhin gab es Erfolge beim Gefangenenaustausch, Hunderte Menschen auf beiden Seiten kamen frei, aber noch immer sollen Hunderte weiterhin in Gefangenschaft sein.

Die Wiederherstellung der sozialen und wirtschaftlichen Kontakte, die Minsk II fordert, ist längst ins Gegenteil gekippt. Die Bankverbindungen sind gründlich zerrissen, Rentner kommen im Rebellengebiet nicht an ihre Rente, in Donezker Supermärkten gibt es kaum noch ukrainische Lebensmittel.

Mit schikanös langsamer Abfertigung an den Kontrollpunkten erschweren Ukrainer wie Rebellen den Menschen, die Demarkationslinie zu überqueren. Nach Minsk II hätten schon 2015 die Lokalwahlen im Donbass stattfinden sollen. Bis heute sind sie nicht in Sicht. Es gibt niemanden, der ukrainische Parteipolitiker im Wahlkampf auf dem Boden der Rebellen beschützen könnte.

Umgekehrt schiebt das ukrainische Parlament nicht nur den Erlass der in Minsk festgeschriebenen Amnestie für alle Beteiligten vor sich her, sondern vor allem die Verfassungsreform zur dort geforderten Föderalisierung des ukrainischen Staates.

Die Idee ist bei fast allen Parteien extrem unpopulär. Es werde nie eine Föderalisierung der Ukraine geben, erklärte Präsident Petro Poroschenko erst am Mittwoch. Kiews politische Elite befürchtet, Moskau könnte einen ukrainischen Bundesstaat über ein Vetorecht der Rebellenrepubliken unter seine Kontrolle bringen.

Aber auch die Gegenseite ignoriert Minsk glatt. Die Rebellenrepubliken haben den Rubel als Währung eingeführt, eigene Pässe und eine staatliche Bürokratie, die keinerlei Interesse an ihrer Abschaffung zeigt. Weder entwaffnen die Rebellen ihre Verbände noch schicken sie Russlands Freiwillige und Berufssoldaten oder die aus Russland gelieferten Waffen nach Hause. Und wenn von der Übergabe der Grenze zu Russland an die ukrainische Regierung die Rede ist, verkünden Rebellen wie Russen einmütig, die Kontrolle über die Grenze würden dann die neu geschaffene Polizei der Separatistenrepubliken übernehmen. „Ihr glaubt doch nicht etwa, Russland würde je wieder aus dem Donbass herausgehen“, formuliert der kremlnahe russische Politologe Sergei Markow die Meinung, die Donezk und Moskau eint.

Beide Seiten betrachten Minsk II als sehr schwaches Dokument. Ihm fehlen jegliche Sanktionsmechanismen für Verstöße, vor allem fehlt eine robuste Friedenstruppe, die die Front, aber auch die Sicherheitslage in den Rebellengebieten kontrollieren könnte. „Minsk II ist dasselbe wie das Budapester Memorandum“, sagt der ukrainische Freiwillige und Blogger Sergej Zoologowitsch. Im Budapester Memorandum hatten sich die USA, Großbritannien und Russland 1994 verpflichtet, die Unantastbarkeit der ukrainischen Grenzen zu achten. „Ein wertloses Stück Papier.“