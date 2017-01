Donald Trump: "Es ist unsere Absicht, Sie nie anzulügen"

Sean Spicer, Sprecher von US-Präsident Donald Trump, hat einen komplexen Auftrag. Denn sein Chef pflegt eine feindselige Einstellung gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien.

Zwei Gesichter hat Sean Spicer der US-Öffentlichkeit in seinen ersten Tagen im Amt gezeigt. Am Tag nach der Vereidigung von Donald Trump rügt der Pressesprecher die Medien bei seinem ersten Auftritt im Briefing-Raum des Weißen Hauses in barschem Ton dafür, absichtlich falsch über den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten zu berichten. Zwei Tage später ist der 45-Jährige dann an selber Stelle die Freundlichkeit in Person: Er wünsche sich eine "gesunde Beziehung" zum Pressekorps, beteuert er.

Die kontrastreichen ersten Auftritte von Trumps Medienmann spiegeln die Komplexität seiner Aufgabe wider. Spicer vertritt einen Chef, der eine feindselige Einstellung gegenüber den sogenannten Mainstream-Medien pflegt. Gleichwohl muss er natürlich alles dafür tun, um denselben Medien die Trump-Sicht auf die Dinge zu verkaufen.

Lächelnd und scherzend gibt sich Spicer also am Montag. Gleich zu Beginn witzelt er: Den Titel als bislang beliebtester Pressesprecher des Weißen Hauses, den das Pressekorps seinem Vorgänger Josh Earnest verliehen hatte, werde er diesem nicht streitig machen - zumindest "für die nächsten paar Tage". Und dann umgarnt er regelrecht die Journalisten: "Unsere Absicht ist niemals, Sie zu belügen."

US-Präsident Donald Trump. Foto: dpa

Zwei Tage zuvor ist er von seinem Chef vorgeschickt worden, um eine wütende Beschwerde darüber vorzutragen, dass die Zuschauerzahlen während der Vereidigung gezielt heruntergespielt worden seien: "Das war die größte Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat. Punkt", verkündet der Sprecher in autoritärem Ton.

Die Bilder belegen allerdings, dass deutlich weniger Menschen in Washington versammelt waren als acht Jahre zuvor bei der Vereidigung von Barack Obama. Spicer sucht sich deshalb bei seinem zweiten Auftritt herauszuwinden - nun behauptet er, nicht nur die Menge in der Hauptstadt, sondern das Fernseh- und Internetpublikum mitgemeint zu haben.

Mehr dazu

Sein versöhnliches Gebaren wird die Sorgen des Pressekorps, dass die Trump-Regierung ihnen die Berichterstattung massiv erschweren könnte, freilich kaum zerstreuen. Klar bleibt, dass sie es in Spicer mit einem überaus robusten Repräsentanten seines Chefs zu tun haben.

Schließlich hatte der Sprecher schon zwei Wochen zuvor bei Trumps Pressekonferenz einen aggressiven Auftritt hingelegt. Nach der Veranstaltung krallte er sich einen Reporter des von Trump besonders verabscheuten Senders CNN, der ebenso lautstark wie vergeblich darauf insistiert hatte, eine Frage loswerden zu dürfen. Er habe den Journalisten gewarnt, dass er ihn bei einer Wiederholung seines Verhaltens "aus dem Raum entfernen lassen" werde, berichtete Spicer.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Sein Job ist aber nicht nur wegen der Journalisten, sondern auch wegen des Chefs kompliziert. Trump erledigt einen Großteil seiner Kommunikation mit der Öffentlichkeit bekanntlich selbst, über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Und so will er es nach eigener Ansage auch künftig halten.

Spicer aber hat zugegeben, zumindest bislang in Trumps Twitterei nicht eingebunden gewesen zu sein. Erschwerend hinzu kommt die Neigung des Chefs zu zugespitzten und in sich widersprüchlichen Statements - Spicer wird sie nun in seinen regelmäßigen Briefings erklären müssen.

Bei dieser komplexen Herausforderung wird er aber von seiner Routine profitieren können. Der Marineoffizier der Reserve war sechs Jahre lang Sprecher der republikanischen Parteizentrale, davor Sprecher für Handelsfragen unter Präsident George W. Bush, Kommunikationschef des Haushaltsausschusses im Repräsentantenhaus sowie der Republikaner in der Kongresskammer.

Am Montag legte sich Spicer schon einmal schwer ins Zeug, um plausibel zu machen, warum der Präsident zum Start in das Amt ausgerechnet einen Streit mit den Medien angezettelt hat. In der Berichterstattung gebe es den ständigen Versuch, Trumps "enormen Rückhalt" in der Bevölkerung kleinzureden - und das sei "unglaublich frustrierend", klagt Spicer. (afp)