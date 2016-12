Donald Trump: Blinde Gier

Geltungssucht in Person: Donald Trump. Foto: dpa

Der Journalist David Cay Johnston vernichtet in seinem Buch „Die Akte Trump“ die Mythen und Fantasien des Finanzjongleurs. Er kennt den Präsident in spe seit Jahren.

Es war ein unangenehmes Erwachen am Morgen des 9. November. Über den Bildschirm flimmerten die Grafiken aus dem CNN-Wahlstudio. Und die verkündeten, dass Donald Trump soeben zum US-Präsidenten gewählt worden war. Was die meisten professionellen Beobachter nicht für möglich gehalten hatten, war plötzlich Realität. Ein Immobilien- und Casinomogul, ein Großmaul sondergleichen und Steueroptimierer vor dem Herrn hatte die Wähler davon überzeugen können, dass er der richtige Mann sei, um die Vereinigten Staaten von Amerika „wieder groß zu machen“.

Seine Kritiker hoffen seither, dass das Amt den Mann mehr prägen wird, als der Mann das Amt. Die vergangenen Wochen wecken daran aber Zweifel, und das Buch „Die Akte Trump“ des renommierten US-Investigativjournalisten David Cay Johnston tut noch mehr: Es zerstört – gelinge gesagt – jede Hoffnung, jede Illusion, dass sich Trump wandeln könnte.

Johnston begleitet Trump seit 1988 als Journalist. Im Juni jenes Jahres zog er nach Atlantic City, um über die dort erblühende Casino-Branche zu schreiben, und schon wenige Tage später traf er zum ersten Mal den künftigen US-Präsidenten. „Er war völlig von sich eingenommen“, erinnert sich Johnston. „Wie ich nach kurzer Zeit von anderen Leuten in der Stadt erfuhr, hatte er jedoch so gut wie keine Ahnung vom Casino-Geschäft.“

Mit diesem Satz beginnt der Autor die Demontage des Mythos Trump. Faktenreich belegt und flott erzählt, hinterfragt er dessen Geschäftssinn, zweifelt an dessen Milliardärsstatus und weist daraufhin, dass der designierte 45. Präsident der Vereinigten Staaten nur noch ein Firmenimperium besitzt, weil die US-Regierung – ausgerechnet! – ihn mal vor den Banken rettete. Hier schreibt ein Journalist, der sein Handwerk wirklich beherrscht.

Das an Anekdoten reiche Buch findet an Trump nichts, aber auch gar nichts gut. Auf mehr als 300 Seiten wird eine haarsträubende Begebenheit an die nächste gereiht. Über das Politikverständnis von Trump sagen seine Wahlkämpfe 2000, 2012 und 2016 eine Menge aus. Der Showman, der er ohne jeden Zweifel ist, hat alle drei zu seinem wirtschaftlichen Vorteil genutzt.

Wahlspenden eingesackt

2000 organisierte er seine Wahlkampfauftritte laut Johnston rund um Vorträge, die er bei Veranstaltungen des Motivationstrainers Tony Robbins für eine fürstliche Entlohnung hielt. So konnte er die Reisekosten (in seiner Boeing 727) mit Kampagnengeldern finanzieren. 2012 ging es Trump, so vermutet der Autor aufgrund von Indizien, vor allem darum, öffentlich wieder präsenter zu sein, um das Ende seiner Fernsehshow „The Apprentice“ (wo angehende Geschäftsleute sich einen Platz als Aushängeschild eines Trump-Projekts erstreiten dürfen) im gnadenlosen Quotenkrieg des US-Fernsehens zu verhindern.

Für den Wahlkampf 2016 schließlich bestellte er einen Gutteil der nötigen Dienstleistungen bei seinen eigenen Firmen. Damit flossen die Wahlspenden letztlich in Trumps eigene Tasche. Dieses Vorgehen mag man geschickt oder moralisch fragwürdig finden. Es zeigt aber, so Johnston, dass es Trump am Ende immer nur ums Geld geht – und natürlich um Macht und Glamour.

Wirklich fragwürdig aber ist die Nähe von Trump zu allerlei dubiosen Personen. In dem Buch werden „lebenslange Verbindungen mit einem bedeutenden Kokainhändler, mit Gangstern und Mafia-Vertrauten, mit Hochstaplern und Betrügern“ beschrieben. Darüberhinaus geht es um Mitarbeiter, die nicht bezahlt wurden, Bauarbeiter, die ohne Schutz in durch Asbest verseuchten Gebäuden arbeiteten, unzählige Gerichtsprozesse und Familienstreitigkeiten.

Mehr dazu

Ein Beispiel besonderer Herzlosigkeit ist die Geschichte, wie die Familie über das Erbe des Patriarchen Fred Trump stritt. Ein Familienteil kam dabei zu kurz und klagte. Die Reaktion: Ihre zum Trump-Reich gehörende Krankenversicherung kündigte die Versorgung auf. Das gefährdete akut das Leben des schwerkranken Großneffen von Donald Trump, dessen Behandlung um die 300 000 Dollar pro Jahr kostete. Von Journalisten darauf angesprochen, reagierte Trump kühl: „Warum sollten wir die Behandlung bezahlen?“

So wird in dem Buch Stück für Stück ein Mosaik eines geltungssüchtigen, skrupellosen Menschen zusammengesetzt, der sich in erster Linie für Geld interessiert, Rache predigt, seine Mitmenschen über den Tisch zieht und sich für politische Zusammenhänge und Fakten kaum interessiert. Trump macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Dafür setzt er seine ganze wirtschaftliche Potenz und sein Gespür für den Medienzirkus ein. Und er kommt damit durch.