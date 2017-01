Donald Trump: Der Widerstand hat erst begonnen

Donald Trump ist noch nicht im Amt, da formiert sich von allen Seiten Widerstand. Der Graben zwischen Trump-Anhängern und -Gegnern dürfte sich noch verbreitern.

Das liberale Amerika nimmt wehmütig Abschied von Barack Obama und zeigt seinem Nachfolger die Zähne. Die ersten Demonstrationen gegen den künftigen Präsidenten sind schon gelaufen. Am Samstag protestierten Bürgerrechtler in Washington gegen Donald Trump. Am Sonntag wollten landesweit die Freunde der Krankenversicherung „Obamacare“ auf die Straße gehen.

Schriftsteller wollten auf den Stufen der Bibliothek im Zentrum von New York öffentliche Lesungen gegen Trump veranstalten. Der Populist, der am kommenden Freitag als 45. Präsident der USA den Amtseid schwören wird, gibt sich davon unbeeindruckt und legt sich sogar mit einem Helden aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung an.

Der US-Bürgerrechtler John Lewis will nicht an Donald Trumps Amtseinführung teilnehmen. Foto: AFP

Der Streit zwischen dem 70 Jahre alten Bald-Präsidenten Trump und dem 76 Jahre alten Bürgerrechtler John Lewis lässt ahnen, dass sich der Graben zwischen Trump-Anhängern und Trump-Gegnern in der US-Gesellschaft noch verbreitern dürfte. Der Afro-Amerikaner Lewis aus dem Südstaat Georgia, der seit 30 Jahren für die Demokraten im US-Kongress sitzt, erklärte jetzt als erster prominenter Politiker: „Ich sehe diesen designierten Präsidenten nicht als legitimen Präsidenten an.“ Der Grund dafür seien die Hackerangriffe aus Russland, die zu Trumps Wahlsieg beigetragen hätten, so Lewis. Er werde deswegen nicht an der sogenannten Inaugurationsfeier am Freitag teilnehmen. Diesem Boykott wollen sich auch andere Abgeordnete der Demokraten anschließen.

Das Wort des Bürgerrechtlers Lewis hat vor allem unter Afro-Amerikanern großes Gewicht. Der Mann aus Georgia spielte vor 50 Jahren an der Seite von Martin Luther King eine Schlüsselrolle im Kampf um die Aufhebung der Rassentrennung. Sein Engagement für die Bürgerrechte hat seither nicht nachgelassen.

Die Reaktion Trumps kam prompt in Form eines Twitter-Gewitters. Lewis, so schrieb der designierte Präsident, solle sich besser damit beschäftigen, die Lebensbedingungen der Menschen in seinem Wahlbezirk zu verbessern. Die Gegend sei in einem „fürchterlichen Zustand“, sie zerfalle und sei verseucht mit Kriminalität. Doch der Abgeordnete Lewis, so Trump weiter, „rede, rede, rede“ nur, handle aber nicht: „Traurig!“

In diesem Jahr ist alles anders

Die Debatte, ob von Moskau beauftragte Computer-Hacker zugunsten Trumps in den Wahlkampf eingegriffen und russische Geheimdienste die Kandidaten bespitzelt haben, wird in den USA erbittert geführt. Vorläufiger Höhepunkt war ein vergangene Woche öffentlich gewordenes Geheimdossier, in dem behauptet wird, die Russen seien im Besitz von kompromittierendem Material, mit dem sie den künftigen Präsidenten erpressen könnten. Beweise dafür sind noch nicht aufgetaucht, und Trump hat die Geschichte ebenso erbost zurückgewiesen wie Moskau. Doch der Streit geht weiter und hat zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Trump und den US-Geheimdiensten geführt. Jetzt will sogar der Geheimdienstausschuss des US-Senats die Anschuldigungen prüfen.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Übergangsphasen von einem zum nächsten Präsidenten waren in den vergangenen Jahrzehnten in den USA pompöse Spektakel, feierlich und fröhlich. Politischer Streit wurde, so gut es eben ging, Zeit vermieden. Obwohl Washington eine Hochburg der Demokraten ist, wurden selbst republikanische Präsidenten für gewöhnlich in der Vergangenheit als neue Einwohner der US-Hauptstadt beklatscht. In diesem Jahr ist jedoch alles anders.

282 Wahlversprechen von Donald Trump

Der unwahrscheinlichste aller Kandidaten hat dank des Wahlsystems gewonnen, obwohl landesweit 2,8 Millionen Stimmen mehr für seine Konkurrentin Hillary Clinton abgegeben wurden. Das Unwissen darüber, welche seiner vielen Pläne und Ideen Trump umsetzen wird, hat Verunsicherung bei vielen Amerikanern ausgelöst. Die Zeitung „Washington Post“ hat 282 Wahlversprechen gezählt. Sie reichen von Ankündigungen, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen und US-Firmen am Wegzug ins Ausland zu hindern, bis hin zu dem Satz: „Ich werde der größte Arbeitsplatzbeschaffer sein, den Gott jemals erschaffen hat.“

Doch in den wenigsten Fällen hat Trump bislang Details verraten. Seine designierten Minister haben ihm zwar schon mitunter widersprochen, aber es ist völlig unklar, ob sie sich durchsetzen können, wenn Trump erst einmal vereidigt ist. Dazu kam ein niveauloser Tonfall, wie ihn noch selten ein Präsident mit ins Weiße Haus gebracht hat.

So weint das liberale Amerika den Obamas nach und begrüßt Trump mit einem Wehklagen. Für den Tag der Amtseinführung rufen Gruppen im Internet zu Demonstrationen auf, deren Ziel es sein soll, die Zeremonie zu stören oder zu einem vorzeitigen Ende zu bringen. Am Tag nach der Amtseinführung werden bis zu 200 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem „Marsch der Frauen auf Washington“ erwartet.

Es zeichnet sich außerdem ab, dass sich deutlich weniger Menschen als in den vergangenen Jahren die Zeremonie ansehen wollen. Obamas erste Inauguration im Jahr 2009 zog 1,8 Millionen Besucher auf die Museumsmeile in der Stadtmitte von Washington. Es war ein Volksfest. Das soll in diesem Jahr ausfallen, wenn es nach den Trump-Gegnern geht.