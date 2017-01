Künftiger US-Präsident: Trump erwägt, Sanktionen gegen Russland aufzuheben

Falls Russland mit den USA kooperiere ist der künftige US-Präsident Donalds Trump bereit, die Sanktionen gegen das Land auf den Prüfstand zu stellen. Trump rügt zudem einen bekannten US-Bürgerrechtler.

Der künftige US-Präsident Donald Trump will die kürzlich verhängten Sanktionen gegen Russland auf den Prüfstand stellen. Gleichzeitig kritisiert er einen bekannten US-Bürgerrechtler, weil der nicht zu Trumps Amtseinführung kommen will.

Zwar wolle er die Strafmaßnahmen vorerst aufrechterhalten, sagte Trump dem "Wall Street Journal" zu den Sanktionen gegen Russland. Falls Moskau aber mit den USA kooperiere, sei er zu einer Rücknahme der Strafmaßnahmen bereit. Einem Bericht zufolge lud Russland Trump an der amtierenden US-Regierung vorbei zu den Syrien-Gesprächen in Kasachstan ein.

Die US-Sanktionen sollen nach den Worten Trumps "zumindest für eine gewisse Zeit" in Kraft bleiben. Er deutete in dem am Freitag veröffentlichten Interview aber an, eine Aufhebung der Strafmaßnahmen in Betracht zu ziehen, falls Moskau strategische Ziele der USA wie den Kampf gegen den Dschihadismus unterstützt. Zudem erklärte er seine Bereitschaft, nach seiner Amtseinführung am 20. Januar Russlands Staatschef Wladimir Putin zu treffen.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte als Reaktion auf Hacker-Angriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs eine Reihe von Sanktionen gegen Russland erlassen. Die US-Geheimdienste werfen Moskau eine Cyber-Kampagne zugunsten von Trump vor. Der Kreml weist die Anschuldigungen zurück.

Auch Trump, der die Beziehung zwischen den USA und Russland verbessern will und auf eine Zusammenarbeit im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hofft, hatte die Erkenntnisse der Geheimdienste zunächst in Frage gestellt. Am Mittwoch erklärte er schließlich, auch er vermute Russland hinter den Hacker-Angriffen. Eine Beeinflussung der Wahl zu seinen Gunsten schließt Trump aber aus.

Einladung sorgt für Irritationen

Für Irritationen sorgte derweil ein Bericht der "Washington Post", wonach Russland Trumps Team zu den geplanten Syrien-Gesprächen in Kasachstan eingeladen hat, ohne die amtierende US-Regierung einzubeziehen. Demnach wurde die Einladung Ende Dezember in einem Telefonat des russischen Botschafters in den USA, Sergej Kisljak, mit Michael Flynn ausgesprochen, der als Trumps Nationaler Sicherheitsberater nominiert ist.

Der aktuelle US-Außenamtssprecher Mark Toner sagte am Freitag, eine "formelle Einladung" an die US-Regierung zu dem Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana liege nicht vor. Falls diese aber eingehen sollte, werde die scheidende Regierung der künftigen "sicherlich empfehlen", der Einladung Folge zu leisten.

"Trump nicht legitim gewählt"

Die Gespräche in Astana werden unter der Federführung Russlands, der Türkei und des Iran vorbereitet. Sie sollen am 23. Januar stattfinden, drei Tage nach Trumps Amtsantritt und gut zwei Wochen vor geplanten Friedensverhandlungen unter UN-Schirmherrschaft in Genf. Die türkische Regierung hatte sich am Freitag für eine Teilnahme der USA an den Treffen in Astana ausgesprochen.

Der US-Bürgerrechtler John Lewis will nicht an Donald Trumps Amtseinführung teilnehmen. Foto: AFP

Die Ankündigung des bekannten US-Bürgerrechtlers und Abgeordneten John Lewis, er werde nicht an Donald Trumps Amtseinführung teilnehmen, ist dem künftigen US-Präsidenten übel aufgestoßen: Lewis solle sich lieber um seinen Wahlkreis im Bundesstaat Georgia kümmern, der in einem "furchtbaren Zustand" und "kriminalitätsverseucht" sei, empfahl Trump dem 76-jährigen Abgeordneten, der seit 30 Jahren im Parlament sitzt, am Samstag via Twitter-Kurzbotschaft.

Mindestens acht demokratische Abgeordnete haben bislang angekündigt, nicht an der Amtseinführung des 45. US-Präsidenten am kommenden Freitag teilzunehmen. Er sehe Trump nicht als legitim gewählten Präsidenten an, sagte Lewis dem Sender NBC in einer Talk-Show, die am Sonntag ausgestrahlt werden sollte: "Die Russen haben dazu beigetragen, das dieser Mann gewählt wurde." Es werde das erste Mal seit 1987 sein, dass er der Amtseinführung eines Präsidenten fernbleibe. (afp)