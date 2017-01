Live-Ticker: Amtseinführung Donald Trump: Trump fährt an leeren Tribünen vorbei

Nach Vereidigung und Parade hat der neue US-Präsidenten Donald Trump das Weiße Haus erreicht +++ Neue US-Regierung kündigt Entwicklung von modernem Raketenabwehrsystem an +++ Trump-Gegner werden von der Polizei abgeführt +++

Washington –

Was im Sommer 2015 kaum jemand für möglich hielt, ist nun Fakt. Donald Trump ist Präsident der USA. Lesen Sie hier die Ereignisse am Tag der Amtseinführung.

23.15 Uhr: Donald Trump hat zum Ende einer Parade vom Kapitol das Weiße Haus erreicht. Kurz zuvor stieg er am Freitag am Ende der etwa drei Kilometer langen Strecke ein zweites Mal aus dem Fahrzeug und ging an der Seite seiner Frau Melania zu Fuß.

22.56 Uhr: Mittlerweile ist Trump längst wieder in seiner Limousine und nähert sich dem Weißen Haus. Dabei bietet sich ein ungewöhnliches Bild: Zumindest in einigen Abschnitten sind die Zuschauertribünen beinahe komplett verlassen - einzig Soldaten und Polizisten sind dort zu sehen. Ob das eine direkte Folge von Absperrungen infolge der Zwischenfälle mit Trump-Gegnern ist - oder schlicht an diesen Stellen keine Zuschauer hinwollten, ist unklar.

Eine Limousine geht in Flammen auf. Foto: AFP

22.51 Uhr: Die Anti-Trump-Proteste nehmen wieder zu. In Washington wurde eine schwarze Limousine in Brand gesetzt. Dunkle Rauchschwaden steigen zum Himmel hoch.

Donald J. Trump karşıtları #Washington'da araçları bir bir ateşe veriyor. #TrumpPresidente pic.twitter.com/lDdSnvT2mx — Yusuf Özdemir

22.34 Uhr: Donald Trump hat kleine Teile der Parade zu seiner Amtseinführung zu Fuß zurückgelegt. Begleitet von seiner Frau Melania und dem gemeinsamen Sohn Barron stieg der 70-Jährige am Freitag nahe seines Hotels für kurze Zeit aus dem Wagen. Die Parade führt vom Kapitol über drei Kilometer zum Weißen Haus, auch die letzten Meter ging die Familie zu Fuß. Die Strecke war von Zehntausenden Menschen gesäumt.

21.55 Uhr: In Washington hat die Parade begonnen, die den frisch vereidigten US-Präsidenten Donald Trump vom Kapitol zum Weißen Haus führt. Der prachtvolle Zug startete mit einstündiger Verspätung und sollte etwa 90 Minuten dauern. Die Strecke ist von Zehntausenden Menschen gesäumt. Direkt zuvor hatte Trump eine Truppenparade abgenommen. Nach der Parade steht für Donald und Melania Trump am Abend (Ortszeit) der Besuch dreier Bälle an. Diese bilden den Abschluss des offiziellen Tages.

21.47 Uhr: In seiner ersten Rede als US-Präsident erwähnte Donald Trump seine einstige Konkurrentin Hillary Clinton nicht. Beim Mittagessen holte der neue US-Präsident das nach: Trump dankte Clinton für ihre Teilnahme an seiner Amtseinführung. Er habe sich geehrt gefühlt, als er gehört habe, dass sie kommen werde, sagte Trump. Er habe sehr viel Respekt für die 69-Jährige und ihren Mann Bill Clinton. Beide waren bei dem Mittagessen anwesend, bei dem es auch zu einem kurzen Handschlag zwischen beiden kam.

Handschlag: Hillary Clinton und Donald Trump. Foto: REUTERS

21.35 Uhr: Die Machtübergabe in den USA ist auch bei dem vom neuen US-Präsidenten Donald Trump so rege genutzten Kurzmitteilungsdienst Twitter erfolgt: Trump übernahm am Freitag von seinem Amtsvorgänger Barack Obama das offizielle Twitter-Konto @POTUS. Es war die erste "Machtübergabe" bei dem Online-Dienst, denn erst unter Obama war das offizielle Twitter-Konto des US-Präsidenten eingeführt worden.

Binnen einer Stunde hatte Trumps neues Twitter-Konto bereits 4,3 Millionen Abonnenten. Der frisch vereidigte US-Präsident nutzte aber vorerst sein persönliches Konto @realDonaldTrump weiter, das mehr als 20 Millionen Abonnenten hat.

21.01 Uhr: Für die neue US-Regierung soll außenpolitisch der Kampf gegen radikale Islamisten höchste Priorität haben. Dies geht aus einem Dokument hervor, das nach der Vereidigung von Trump auf der Website des Präsidialamts veröffentlicht wurde.

20.53 Uhr: Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, kritisiert Trumps "Wahlkampfrhetorik mit unverhohlen nationalistischen Tönen". Der neue Präsident habe zudem keine Klarheit darüber gebracht, wie seine Politik konkret aussehen solle, sagt Hardt der "Welt" einem Vorabbericht zufolge. Weitere Reaktionen lesen Sie hier.

20.39 Uhr: Die Anti-Trump-Proteste verlaufen dem Polizeichef von Washington zufolge überwiegend friedlich - trotz rund 95 Festnahmen.

20.34 Uhr: Viel diskutiert - hier zum Nachlesen: Die komplette Antrittsrede von US-Präsident Donald Trump zum Nachlesen.

20.22 Uhr: Update zu den Anti-Trump-Protesten: Allein in Washington sind dabei nach einem CNN-Bericht mehr als 90 Menschen festgenommen worden.

20.11 Uhr: Die erste Rede von US-Präsident Donald Trump sorgt bei deutschen Politikern für Enttäuschung - und Sorgen. "Ich glaube, wir müssen uns warm anziehen", sagt etwa Vize-Kanzler Sigmar Gabriel. In Russland wird die Rede dagegen positiv wahrgenommen.

19.58 Uhr: Mexikos Präsident will sich im Umgang mit der neuen US-Regierung von nationalen Interessen leiten lassen. Kanadas Regierung zeigt sich zuversichtlich, dass Trump die Vorteile der Zusammenarbeit erkennen wird.

19.36 Uhr: Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen gratuliert Trump. "Demokratie ist das, was Taiwan und die USA verbindet", twittert sie wenige Minuten, nachdem Trump den Amtseid abgelegt hat. Sie freue sich darauf, die Freundschaft und die Partnerschaft mit den USA voranzubringen.

19.32 Uhr: Donald Trump hat seine ersten Anordnungen im Amt unterzeichnet. Es handelte sich um die formalen Nominierungen für sein Kabinett. Darunter war auch die Sonderregelung für seinen Verteidigungsminister James Mattis. Der Kongress hatte einer Ausnahmegenehmigung zustimmen müssen, damit der pensionierte Vier-Sterne-General den Posten inne haben kann. Ex-Militärs müssen eigentlich eine sieben Jahre lange Pause nach dem aktiven Dienst einlegen, um an der Spitze des Pentagons stehen zu können. Mattis ging 2013 in den Ruhestand.

19.28 Uhr: Trumps Regierung erklärt, an den Plänen für einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko festzuhalten.

19.24 Uhr: Trumps Regierung kritisiert auf der Website des Weißen Hauses eine "gefährliche Anti-Polizei-Stimmung in Amerika". Die Strafverfolgung in den USA müsse verstärkt werden.

19.20 Uhr: Kurz nach Trumps Vereidigung kündigt dessen Regierung auf der Internetseite des Weißen Hauses an, ein modernes Raketenabwehrsystem zu entwickeln. Dieses sei als Schutz gegen Raketenangriffe von Staaten wie Iran oder Nordkorea gedacht.

Zahlreiche Demonstranten in Washington wurden festgenommen. Foto: AFP

19.16 Uhr: Auch in New York kam es während der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten zu Protesten und Tumulten gekommen. Mehrere Gruppen von Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag (Ortszeit) vor dem Trump Tower in Manhattan und protestierten mit Plakaten und Sprechchören gegen Trump. Eine Gruppe schaffte es kurzzeitig, die noble Fifth Avenue zu blockieren, bis sie von einem großen Polizeiaufgebot wieder von der Straße verdrängt wurde. «Trauer in Amerika» oder einfach nur «Nein!» stand auf den Plakaten. Eine Gruppe trug einen Trump-Kopf aus Pappe, der durchgestrichen war. Zwei Frauen hielten ein Plakat, auf dem sie sich beim vorherigen Präsidenten Barack Obama bedankten. Vereinzelt mischten sich auch Trump-Befürworter unter die Menge.

Trump-Gegner versuchen Vereidigungsfeierlichkeiten zu stören

19.11 Uhr: "Ein 16 Minuten langer Schlussstrich unter das Amerika Barack Obamas" - Analyse der ersten Rede des 45. US-Präsidenten.

18.59 Uhr: Bei Anti-Trump-Protesten am Rande der Vereidigung des Präsidenten sind nach Angaben der Polizei "zahlreiche" Menschen festgenommen worden. Einigen werde vorgeworfen, randaliert zu haben. Zwei Polizisten hätten leichtere Verletzungen erlitten. Polizeifahrzeuge seien beschädigt worden.

18.26 Uhr: Mit dem "Star Spangled Banner", der US-Nationalhymne, endet die offizielle Zeremonie.

18.24 Uhr: Barack Obama beendete seinen letzten Auftritt mit der Wiederholung seines Mottos "Yes we can". Genauso verfährt Trump: Der neue US-Präsident beendet seine erste Rede im Amt mit der Wiederholung seines Wahlkampfversprechens. "Zusammen werden wir Amerika wieder großartig machen."