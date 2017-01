Live-Ticker: Amtseinführung Donald Trump: Viele Festnahmen bei Anti-Trump-Protesten

Donald Trump ist neuer Präsident der USA +++ Neue US-Regierung kündigt Entwicklung von modernem Raketenabwehrsystem an +++ Trump-Gegner werden von der Polizei abgeführt +++ Proteste vor Trump Tower +++

Washington –

Was im Sommer 2015 kaum jemand für möglich hielt, ist nun Fakt. Donald Trump ist Präsident der USA. Die Zeremonie zur Amtseinführung des 70-jährigen Immobilienmagnaten und seines Stellvertreters Mike Pence im Ticker:

«America first.» - «Amerika zuerst» (Der neue US-Präsident Donald Trump in seiner Antrittsrede.)

19.28 Uhr: Trumps Regierung erklärt, an den Plänen für einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko festzuhalten.

19.24 Uhr: Trumps Regierung kritisiert auf der Website des Weißen Hauses eine "gefährliche Anti-Polizei-Stimmung in Amerika". Die Strafverfolgung in den USA müsse verstärkt werden.

19.20 Uhr: Kurz nach Trumps Vereidigung kündigt dessen Regierung auf der Internetseite des Weißen Hauses an, ein modernes Raketenabwehrsystem zu entwickeln. Dieses sei als Schutz gegen Raketenangriffe von Staaten wie Iran oder Nordkorea gedacht.

19.16 Uhr: Auch in New York kam es während der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten zu Protesten und Tumulten gekommen. Mehrere Gruppen von Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag (Ortszeit) vor dem Trump Tower in Manhattan und protestierten mit Plakaten und Sprechchören gegen Trump. Eine Gruppe schaffte es kurzzeitig, die noble Fifth Avenue zu blockieren, bis sie von einem großen Polizeiaufgebot wieder von der Straße verdrängt wurde. «Trauer in Amerika» oder einfach nur «Nein!» stand auf den Plakaten. Eine Gruppe trug einen Trump-Kopf aus Pappe, der durchgestrichen war. Zwei Frauen hielten ein Plakat, auf dem sie sich beim vorherigen Präsidenten Barack Obama bedankten. Vereinzelt mischten sich auch Trump-Befürworter unter die Menge.

Trump-Gegner versuchen Vereidigungsfeierlichkeiten zu stören

19.11 Uhr: "Ein 16 Minuten langer Schlussstrich unter das Amerika Barack Obamas" - Analyse der ersten Rede des 45. US-Präsidenten.

18.59 Uhr: Bei Anti-Trump-Protesten am Rande der Vereidigung des Präsidenten sind nach Angaben der Polizei "zahlreiche" Menschen festgenommen worden. Einigen werde vorgeworfen, randaliert zu haben. Zwei Polizisten hätten leichtere Verletzungen erlitten. Polizeifahrzeuge seien beschädigt worden.

18.26 Uhr: Mit dem "Star Spangled Banner", der US-Nationalhymne, endet die offizielle Zeremonie.

Trump legt den Amtseid ab

18.24 Uhr: Barack Obama beendete seinen letzten Auftritt mit der Wiederholung seines Mottos "Yes we can". Genauso verfährt Trump: Der neue US-Präsident beendet seine erste Rede im Amt mit der Wiederholung seines Wahlkampfversprechens. "Zusammen werden wir Amerika wieder großartig machen."

18.18 Uhr: Trump appelliert an den Patriotismus aller Amerikaner, unabhängig von ihrer Hautfarbe.

18.16 Uhr: Trump kündigt an, mit der Welt vereint den radikalen Islam zu bekämpfen. Der neue US-Präsident sagte, man werde den radikal-islamischen Terrorismus vom Antlitz der Erde verschwinden lassen.

18.12 Uhr: In der US-Politik gilt künftig die Parole "nur Amerika zuerst". Das verkündete der neue US-Präsident Donald Trump nach seiner Vereidigung am Freitag in seiner Antrittsrede auf den Stufen des Kapitols. Es gälten fortan zwei Regeln: "Kauft amerikanisch, stellt amerikanisch ein".

18.09 Uhr: Trump kritisiert, es seien Billionen Dollar in Übersee ausgegeben worden, während in der Heimat die Infrastruktur gelitten habe.

18.08 Uhr: Trump sagt, die USA hätten viel zu lange unter Verbrechen, Drogen und Bandenkriminalität gelitten. "Dieses amerikanische Gemetzel hört heute auf."

18.07 Uhr: Trump kündigte einschneidende Veränderungen in Washington an. Zu lange hätten Politiker profitiert und das Establishment, aber nicht die einfachen Leute, die ihre Arbeit verloren hätten. «Das ändert sich alles, jetzt beginnt es, genau hier», sagte Trump. «Das ist Euer Moment, das ist Euer Tag. Die USA sind Euer Land.» Dieser 20. Januar werde in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem das Volk die Macht zurückerhalte.

18.05 Uhr: Trump plädiert in seiner Rede zur Amtseinführung an seine Mitbürger, "die USA für das ganze Volk wieder aufzubauen". Die Macht soll von Washington an das Volk zurückgegeben werden.

18.02 Uhr: Es folgt eine Rede des neuen US-Präsidenten - die Donald Trump angeblich selbst geschrieben haben soll.

18.01 Uhr: Es ist soweit: Donald Trump wurde als US-Präsident vereidigt. Der 70-Jährige schwor gleich auf zwei Bibeln - auf seine eigene und auf die des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln. Der Oberste Verfassungsrichter der USA, John Roberts, nahm dem 70-jährigen Republikaner auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ab.

18.00 Uhr: Donald Trump ist an der Reihe.

17.56 Uhr: Während die Vereidigung auf den Höhepunkt zusteuert, gibt Neuigkeiten von den Zwischenfällen: Laut einem Fernsehsender wurden zwei Washingtoner Polizisten bei einer Anti-Trump-Demonstration verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

17.55 Uhr: Mike Pence hat es geschafft: Er wurde als Vizepräsident vereidigt. Der Verfassungsrichter Clarence Thomas nahm dem 57-jährigen Ex-Gouverneur von Indiana am Freitag auf den Stufen des Kapitols in Washington den Amtseid ab.

17.51 Uhr: Noch laufen die letzten Reden, wir nutzen die Zeit für einem schrägen Nebenaspekt: Schon jetzt laufen bei britischen Anbietern die Wetten, wie lange Donald Trump im Weißen Haus bleiben wird. Die britische Wettseite «Ladbrokes» gibt Wettquoten von eins zu zwei, dass Trump im Jahr 2020 nicht wiedergewählt wird. Die Quoten dafür, dass er während seiner ersten Amtszeit das Weiße Haus durch Rücktritt oder ein Amtsenthebungsverfahren verlassen muss, stehen ausgeglichen bei eins zu eins. Für eine volle Amtszeit stehen die Quoten bei sechs zu vier, für zwei volle Amtszeiten bei sieben zu zwei - also eine Wahrscheinlichkeit von 22 Prozent.

17.50 Uhr: Die Amtseinführung von Donald Trump hängt ein wenig hinter dem Zeitplan her. Der Höhepunkt steht aber kurz bevor

17.41 Uhr: Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen ein Flugzeug, das mit einem mutmaßlich gegen Donald Trump gerichteten Banner über den Hudson River in New York fliegt. Auf dem Spruchband war zu lesen: «We outnumber him! Resist!» (Wir sind in der Überzahl! Wehrt euch!), wie auf den von mehreren Twitter-Accounts veröffentlichten Bildern zu sehen war. Viele Nutzer bezogen die Botschaft auf Trumps anstehende Amtseinführung als US-Präsident.

The plane came around again a bit lower, allowed me to get a wider shot. "We outnumber him! Resist!" #nyc #hoboken #Inauguration pic.twitter.com/YDxgEFPO47 — Alex Wellerstein (@wellerstein) 20. Januar 2017

17.22 Uhr: Es gibt weitere Berichte über Ausschreitungen und Zusammenstöße zwischen Trump-Gegnern und der Polizei. Auf Bildern waren am Freitag schwer beschädigte Autos zu sehen. Die «Washington Post» berichtete von Demonstranten in Washington, die Fensterscheiben einwarfen. Die Polizei setzte demnach Reizgas in der Nähe des Kapitols ein. Unter anderem der US-Sender ABC verbreitete einen Videoclip, der Rangeleien zeigte.

17.15 Uhr: Der künftige US-Präsident Donald Trump ist zur Vereidigungszeremonie am Kapitol in Washington eingetroffen. Er wurde von seinem Vorgänger Barack Obama begleitet. Trump soll gegen 18.00 Uhr MEZ vor der Westfassade des Kapitols, dem Sitz des US-Kongresses, den Amtseid ablegen. Danach hält er seine Antrittsrede.

17.05 Uhr: Hillary Clinton teilt über Twitter mit, dass sie an Trumps Amtseinführung aus Respekt vor der Demokratie und deren Werte teilnimmt. "Ich werde nie aufhören, an unser Land und seine Zukunft zu glauben."

16.59 Uhr: Donald Trump und Barack Obama haben sich auf den Weg zum Kapitol in Washington gemacht. Dort sollte Trump am Freitag um 11.47 Uhr (Ortszeit) als 45. Präsident der USA vereidigt werden. Barack und Michelle Obama hatten Donald und Melania Trump am Morgen im Weißen Haus empfangen

16.52 Uhr: Die neue First Lady Melania Trump ist bei den Feierlichkeiten zur Amtseinführung ihres Ehemannes in einem Look aufgetreten, der Beobachter an die frühere Präsidentengattin Jacqueline "Jackie" Kennedy erinnerte. Das einstige Fotomodel trug am Freitag ein hellblaues, bis zu den Knie reichendes Kaschmirkleid von Ralph Lauren mit einer gleichfarbigen Bolerojacke, deren Kragen sich hoch und eng um ihren Hals schloss.

Im "Jackie" Kennedy-Look: Die neue First Lady Melania Trump mit ihrem Mann Donald Trump. Foto: AFP

16.38 Uhr: Vermummte Demonstranten werfen in Washington Schaufenster am Rande der Feierlichkeiten zur Amtseinführung Trumps ein. Auch Fenster einer Filiale der Bank of America und Autoscheiben werden zertrümmert.

16.32 Uhr: Hillary Clinton, unterlegene Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, ist zur Amtseinführung von Donald Trump am Kapitol eingetroffen. Sie wurde begleitet von ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton. Die 69-Jährige hatte die Präsidentschaftswahl am 8. November überraschend gegen Trump verloren.

Trump-Gegner protestieren in Washington. Foto: AFP

16.05 Uhr: Mexikos Regierung dringt auf einen raschen Termin für ein Treffen mit Trump. Kommende Woche werde es auf hoher Ebene bilaterale Gespräche in Washington geben, sagt Außenminister Luis Videgaray. Ein direktes Zusammentreffen Trumps mit Präsident Enrique Pena Nieto erwarte er dann wenige Tage oder Wochen danach. Trump will das Freihandelsabkommen Nafta auf den Prüfstand stellen und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen.