Nach Trump-Interview: Die Autoindustrie bleibt reserviert

BMW ist nicht die einzige deutsche Firma, die in Trumps Fokus steht. Doch seine Drohungen verfangen nicht. Die deutschen Konzerne können die technische, logistische und auch juristische Realität klar vorrechnen.

Wenige Tage vor seiner Amtsübernahme fährt der neue US-Präsident Donald Trump deutschen Autobauern bedrohlich an den Wagen. „Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen“, kündigte der 70-jährige im Interview der „Bild“ an.

Steinmeier mahnt Trump zur Einhaltung internationaler Abkommen

Derzeit werden für in Deutschland gefertigte Pkw in die USA 2,5 Prozent Importzoll gezahlt. Bei Geländewagen sind es 25 Prozent. BMW wird von Trump namentlich aufs Korn genommen. Die Münchner bauen gerade ein neues Werk in Mexiko, das auch in die USA liefern soll. „Ich würde BMW sagen, wenn Sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können Sie das vergessen“, droht Trump.

Die Münchner sind aber nicht gewillt, ihre Produktionspläne zu ändern. „Wir bauen unser Werk im mexikanischen San Luis Potosi planmäßig weiter“, stellte ein Konzernsprecher klar. 2019 würden dort die ersten, für den Weltmarkt und damit auch für die USA bestimmten 3er BMW vom Band rollen. „Die BMW Group ist in den USA zuhause“, betonen die Münchner gleichzeitig. Sie verweisen auf ihr weltweit größtes Werk Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina, wo 2016 rund 411.000 Fahrzeuge auch für Märkte außerhalb der USA vom Band gelaufen sind.

Trumps Strafzoll-Drohung drückt Dax ins Minus

Über alle eigenen Marken und Modellreihen hinweg hat BMW voriges Jahr in den USA dagegen nur gut 365.000 Autos verkauft. „Wir sind damit aus den USA heraus Netto-Exporteur“, betont BMW. Darüber hinaus werde der neue BMW-Geländewagen X7 ab 2018 ebenfalls in Spartanburg gebaut mit dann 450.000 Autos Produktionskapazität jährlich.

Ob Trump sich von solchen Realitäten beeindrucken lässt, ist fraglich. BMW ist nicht der erste Autohersteller, den er ins Visier nimmt. Bereits mit Strafzöllen gedroht hat er dem japanischen Toyota-Konzern und dem US-Autobauer General Motors, sollten sie Wagen für den US-Markt in Mexiko bauen. Schon reagiert hat Ford. Nach Trumps Kritik hat der US-Konzern eine für Mexiko geplante Milliardeninvestition gestrichen und steckt stattdessen rund 700 Millionen Dollar in eine Fabrik in den USA.

Kritik an Trumps Äußerungen

BMW ist unter den Deutschen nicht die einzige Firma, die in Trumps Fokus steht. Unfair sei auch, dass an New Yorks 5th Avenue jeder einen Mercedes vor der Tür stehen hat, auf Deutschlands Straßen aber kaum Chevrolets aus US-Produktion zu sehen seien, lamentiert Trump. „Es ist eine Einbahnstraße“, wettert er und will das per Strafzoll ändern.

Daimler enthält sich indessen hinsichtlich Trump jedes Kommentars. „Wir sagen dazu nichts“, winkt ein Konzernsprecher ab. Mercedes baut zusammen mit Nissan in Mexiko ein neues Werk. Das soll ab 2018 teils auch in die USA exportieren. Mit dem Werk Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama betreiben auch die Stuttgarter bereits ein großes US-Werk mit einer Kapazität von 300.000 Autos jährlich. VW wiederum ist sowohl in Mexiko als auch den USA mit einem Werk präsent. Insgesamt haben deutsche Autobauer 2016 in den USA nach Zahlen des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA) 1,33 Millionen Autos verkauft und in den USA dabei 850.000 gebaut. Deutsche Konzerne sind also Netto-Importeure.

Mehr dazu

VDA-Präsident Matthias Wissmann verweist darauf, dass Zollschranken erst vom US-Kongress abgesegnet werden müssten. Dort dürfte es erheblichen Widerstand gegen Trumps Pläne geben, hofft der deutsche Autolobbyist. Investitionsentscheidungen in der Autoindustrie seien zudem langfristig geplant und könnten nicht von heute auf morgen über Bord geworfen werden. BMW wie Daimler investieren jeweils eine Milliardensumme in ihre neuen mexikanischen Werke.

Ob sich VDA und deutsche Autoindustrie nun bemühen, mit Trump ins Gespräch zu kommen, will in der Branche niemand sagen. Clemens Fuest ruft genau dazu auf. „Wir sollten den Dialog mit Trump suchen, um die weitere Entwicklung seiner wirtschaftspolitischen Pläne positiv zu beeinflussen“, sagt der Chef des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Denn es bestehe die Gefahr, dass Trumps Politik die angekündigten Ziele nicht erreicht und er dann Sündenböcke sucht. „Das könnte die deutsche Wirtschaft mit ihren hohen Exportüberschüssen sein“, warnt Fuest.