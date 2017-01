Neuer Präsident : Das macht Trump so gefährlich

Der neue Präsident Donald Trump sehe sich als „Vertreter und Führer eines Volksaufstands“, sagt der USA-Experte Bastian Hermisson. Ein Gespräch über die Stimmung in Washington D.C.

Herr Hermisson, wir haben nach der Wahl Donald Trumps miteinander gesprochen. Damals waren Sie sehr beunruhigt. Die Besorgnis hat nach der Inaugurationsrede vermutlich zugenommen, oder?

Ich empfehle Jedem, die Amtseinführungsrede von Donald Trump im Wortlaut zu lesen. Das hat nichts mit Mäßigung zu tun, sondern ist eher die entfesselte, ungeschminkte Form des Donald Trump aus dem Wahlkampf. Trump scheint panische Angst zu haben, dass seine Legitimität als US-Präsident infrage gestellt wird, von der politischen Opposition, von den Medien, von der eigenen Partei. Daher setzt er auf ein Narrativ, das alle diese Akteure de-legitimiert. In Verbindung mit seinem radikalen Nationalismus macht ihn das brandgefährlich.

Trumps Rede mutete an wie die Rede eines Diktators, der das Volk gegen seine gewählten Vertreter in Stellung bringt. Man hatte jedenfalls nicht den Eindruck, dass er sich an die demokratischen Spielregeln in jedem Fall gebunden fühlt.

Die Rede war unmissverständlich. Trump sieht sich als legitimer Vertreter und Führer eines Volksaufstands, gesegnet und autorisiert von Gott, getragen von einem durch Blut verbundenes Volk, der dieses in ein neues goldenes Zeitalter führen wird. Alle Institutionen zwischen ihm und dieser Bewegung sind korrupt und müssen sich dem Willen des Volkes, also Trumps, widmen. Patriotismus ist der wichtigste Wert, der die Gesellschaft zusammen hält. Und Patriotismus ist nur das, was sich in Solidarität mit dem geknechteten Volk respektive Trump als deren Vertreter ausdrückt.

Die USA befinden sich in einem dystopischen Ausnahmezustand, der Radikalität und Konflikt unausweichlich macht. Alliierte gibt es nicht in der Welt, sondern nur Konkurrenten, gegen welche die USA ihre nationalen Interessen durchsetzen müssen. Das ist eine Rhetorik, die ihresgleichen sucht und an das Europa der 1930er Jahre erinnert.

Zur Person Bastian Hermisson ist Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. « zurück 1 | 1 weiter »

Wie ist jetzt die Stimmung in der Stadt? Niedergeschlagen oder kämpferisch? In Washington sind ja 90 Prozent der Einwohner gegen Trump.

An diesem Wochenende auf jeden Fall kämpferisch. Die USA haben eine äußerst lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft. Der Women’s March, die Frauendemonstration in Washington, war mit geschätzten 600000 Teilnehmenden die größte Demonstration bei einer Inauguration aller Zeiten. Im ganzen Land gab es hunderte massive Proteste in allen großen Städten. Die Frage ist, wie lange das anhält und wie schlagkräftig das politisch wird.

Der Widerstand gegen Trump kommt aus sehr unterschiedlichen Lagern. Frauenrechtlerinnen, nicht-dokumentierte Einwanderer, Bürgerrechtler, Umweltaktivisten. Es ist offen, ob diese es schaffen werden, die Leidenschaft ihres jeweiligen Widerstands gegen Donald Trump in eine effektive nationale politische Bewegung zu übersetzen.

Ist mit Konfrontationen zwischen Trump-Anhängern und Trump-Gegnern zu rechnen?

Es gibt auf beiden Seiten kleine Grüppchen mit Gewaltpotenzial, da kann immer etwas passieren. Es gab schon am Tag der Inauguration kleinere gewaltsame Ausschreitungen. Das sind aber Randerscheinungen und wird das Wochenende vermutlich nicht dominieren.

Was raten Sie den Europäern? Wie geht man mit so einem US-Präsidenten um?

Einerseits wird es wichtig sein, der Radikalität des neuen Präsidenten zum Trotz, zu versuchen, Einfluss auf die kommende Administration zu gewinnen. Es gibt innerhalb des Kabinetts unterschiedliche Gruppen, die sich nicht einig sind. Das könnte Spielräume eröffnen. Auch im US-Kongress wird der Präsident keine uneingeschränkte Unterstützung haben, da könnte es konstruktive Zusammenarbeit geben. Zum Zweiten wird es wichtig sein, verstärkt auf die US-amerikanische Zivilgesellschaft und Opposition zuzugehen. Wir haben heute auf den Straßen gesehen, welches Widerstandspotenzial es in diesem Land gibt. Und zum Dritten wird es unerlässlich sein, Europa selbst zu stärken, diplomatisch, sicherheitspolitisch und wirtschaftlich den eigenen Laden zusammenzuhalten.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Haben Gespräche da überhaupt noch einen Sinn? Oder muss Europa gegenhalten?

Dialog ist immer notwendig. Wir sprechen ja auch mit Putin, Erdogan, Al Sisi und Co. Es wird aber mit Sicherheit zu Situationen kommen, in denen Europa gegenhalten muss, seine eigenen Interessen, demokratische Werte und die Grundpfeiler der liberalen offenen Weltordnung verteidigen muss. Dabei wird es auf die Stärke und das Selbstbewusstsein Europas ankommen. Die Europäische Union ist immer noch die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Das allein ist ein Aspekt, den auch der Geschäftsmann Donald Trump schwerlich wird ignorieren können.

Das Gespräch führte Markus Decker