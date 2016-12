Neujahrsgrüße: Trump wünscht "Liebe" und feiert mit Stallone

Natürlich via Twitter sendet Donald Trump seine Neujahrsgrüße - und natürlich - verzichtet der künftige US-Präsident dabei nicht auf Provokationen.

Washington –

Er bleibt sich treu: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat via Twitter provozierende Neujahrsgrüße verschickt. "Ein glückliches neues Jahr allen, so auch meinen vielen Feinden und jenen, die mich bekämpft und so schwer verloren haben, dass sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen", schrieb der Republikaner am Samstag. Trump fügte am Ende noch hinzu: "Liebe!"

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. Dezember 2016

Der Rechtspopulist übernimmt am 20. Januar das Amt von US-Präsident Barack Obama. Der Kandidat der Republikaner hatte die Wahl im November gegen seine Rivalin Hillary Clinton von den Demokraten in einem extrem harten, von persönlichen Attacken geprägten Wahlkampf gewonnen. Zuletzt warf Trump dem scheidenden Präsidenten Obama vor, "aufrührerische" Reden zu halten und den Amtswechsel im Weißen Haus zu erschweren.

Den Jahreswechsel verbringt Trump in seiner Ferienanlage Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida). Am Silvesterabend wollte er eine Party für 800 Gäste mit Dinner und Tanz schmeißen. Eingeladen war unter anderem Filmstar Sylvester Stallone. (dpa/afp/FR)