Trump zu Hackerangriffen: „Ich weiß Dinge, die andere nicht wissen“

Weiß was: Donald Trump mit seiner Ehefrau Melania in seiner Ferienanlage Mar-a-Lago in Palm Beach. Foto: dpa

Der künftige US-Präsident Donald Trump kündigt für Dienstag oder Mittwoch neue Enthüllungen zu den Hackerangriffen während des Wahlkampfs an. Vorwürfe gegen Russland hält er für „unfair“.

Der künftige US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Zweifel an US-Geheimdiensterkenntnissen, nach denen Russland mit einer Cyber-Attacke die Präsidentschaftswahl in den USA zu beeinflussen versucht hat. Gleichzeitig stellt er eine Enthüllung zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen während des Wahlkampfs in Aussicht. Dahinter könnte jemand anders stecken, sagte Trump am Samstag zu Journalisten vor dem Beginn von Neujahresfeiern auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida. "Außerdem weiß ich Dinge, die andere nicht wissen, daher können wir uns nicht sicher sein." Auf die Frage, um welche Informationen es sich handle, sagte er: "Sie werden es am Dienstag oder Mittwoch erfahren."

Trump hält die Hacker-Vorwürfe gegen Russland für "unfair", solange daran Zweifel bestünden. Wer solche "schwerwiegenden" Vorwürfe erhebe, müsse "sicher sein". Trump erinnerte daran, dass die US-Geheimdienste vor dem Irak-Krieg die irrige Behauptung aufgestellt hatten, die Regierung in Bagdad verfüge über Massenvernichtungswaffen. Die daraufhin beschlossene Invasion sei ein "Desaster" gewesen. Cyber-Kriminalität sei sehr schwer zu beweisen. Insgesamt zeigte sich Trump skeptisch hinsichtlich der Möglichkeiten zum Schutz gegen Cyber-Attacken. "Kein Computer ist sicher", sagte Trump. Wer etwas "wirklich Wichtiges" mitzuteilen habe, solle es lieber mit traditioneller Post versenden.

Stromversorger attackiert

Der Streit um Hacker-Angriffe im US-Wahlkampf hatte zuletzt eine Eiszeit in den Beziehungen zwischen Washington und Moskau heraufbeschworen. Obama verkündete am Donnerstag die Ausweisung von 35 als Agenten verdächtigten russischen Diplomaten. Trump erklärte daraufhin, es sei "Zeit für unser Land, zu größeren und wichtigeren Dingen überzugehen".

Russischen Hackern gelang es unterdessen nach Informationen der "Washington Post", ins Netzwerk eines Stromversorgers in den USA einzudringen. Die US-Behörden hätten das gefundene Schadprogramm einer großangelegten russischen Hackerattacke zugeordnet, berichtete die Zeitung am Freitag. Im System des städtischen Stromversorgers in Burlington im Bundesstaat Vermont sei ein Code entdeckt worden, der der russischen Hackerattacke namens "Grizzly Steppe" zugeordnet werden könne.

Mehr dazu

Das Schadprogramm wurde nach Angaben des Stromversorgers auf einem Laptop gefunden, der nicht mit dem Stromnetz in Burlington verbunden war. Alle US-Bürger sollten "alarmiert und empört" sein, dass der russische Präsident Wladimir Putin, "einer der größten Gangster weltweit", versucht habe, das Stromversorgungsnetz zu hacken, erklärte der Gouverneur von Vermont, Peter Shumlin. (afp/rtr)