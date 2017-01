US-Präsident: Trump ernennt Schwiegersohn zum Berater

Donald Trump ernennt offenbar seinen Schwiegersohn zu einem seiner einflussreichsten Berater. Schon im Wahlkampf war Jared Kushner eine wichtige Stütze.

Donald Trump macht nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu einem seiner einflussreichsten Berater als Präsident. Der 36 Jahre alte Ehemann von Trumps Tochter Ivanka soll als Senior Adviser ins Weiße Haus kommen, berichteten unter anderem die "Washington Post" und der Sender NBC am Montag.

Trumps Personalentscheidungen Strategie: Der frühere Chef der Webseite Breitbart, Stephen Bannon, ist die umstrittenste Figur in Trumps Zirkel. Breitbart hat sich unter Bannon zur digitalen Plattform einer ultrarechten Bewegung weißer Nationalisten entwickelt. Hasserfüllte Kommentare auf Einwanderer und Afro-Amerikaner im Besonderen und Liberale im Allgemeinen sind dort ebenso zu finden wie faktenfreie Angriffe auf Trump-Konkurrentin Hillary Clinton. Bannon, Harvard-Absolvent und ehemaliger Investmentbanker, hat mit dem Establishment der Republikaner vollständig gebrochen. Foto: AFP Foto: AFP « zurück 1 | 16 weiter »

Kushner war bereits während des Wahlkampfes eine feste Größe in Trumps Beraterteam. Er hatte sich vor allem um die digitale Strategie des Wahlkampfes gekümmert. Kushner ist Spross einer orthodox jüdischen Familie und gilt als einflussreicher Ratgeber Trumps in der Nahostpolitik. Kushners Vater Charles ist wie Donald Trump eine Größe in der New Yorker Immobilienszene. (dpa)