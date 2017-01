US-Präsident: Was Donald Trump schnell ändern kann - und was nicht

Von "Obamacare" über Kohle-Comeback bis zum Bau einer Mauer zu Mexiko: Donald Trump hat vieles für seine ersten Tage als US-Präsident angekündigt. Allerdings ist nur wenig wirklich möglich.

Washington –

Donald Trumps Ansage war unmissverständlich. Über Twitter, wie üblich, teilte er am Donnerstag den Amerikanern mit: „Die Reise beginnt, und ich werde sehr hart arbeiten und kämpfen, um sie zu einer großartigen Reise für das amerikanische Volk zu machen.“ In seiner umstrittenen Antrittsrede (hier im Wortlaut) am Freitag legte Trump nach: "Die Zeit für leeres Gerede ist vorbei. Nun kommt die Stunde des Handelns".

Der Milliardär hat es eilig. Schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit wird er dem Vernehmen nach alles daran setzen, dass die Abbrucharbeiten am politischen Vermächtnis seines Vorgängers Barack Obama so schnell wie möglich anlaufen. Ein Überblick:

Einwanderung und Grenzen: Trump will nach eigenen Worten schon am kommenden Montag anordnen, dass die Grenzen noch stärker als bisher geschützt werden sollen. Details hat der neue US-Präsident allerdings noch nicht verraten. Nach Medienberichten könnte er aber schnell einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien verhängen. Außerdem sollen die Visaprogramme für legale Einwanderer auf den Prüfstand kommen. Auch das könnte Trump schon in den ersten Amtstagen anordnen. Er könnte auch die Abschiebung illegaler Einwanderer, die in den USA straffällig geworden sind, beschleunigen. In Gefahr ist auch Obamas Entscheidung, Kinder illegaler Einwanderer besser vor Deportation zu schützen. Langfristig plant Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, braucht dazu allerdings Geld vom Kongress. Das könnte das Projekt zumindest verlangsamen.

Wirtschaft blickt mit Sorge auf Amtseinführung von Trump

Handel: Zu den ersten Amtshandlungen Trumps dürfte es gehören, das unterschriftsreife Freihandelsabkommen der USA mit Pazifikanrainerstaaten in den Papierkorb zu werfen. Auch Nafta, das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada, steht infrage. Der geplante Handelspakt TTIP zwischen der EU und den USA wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu Ende verhandelt. Trump will den Ausstieg der Briten aus der EU nutzen. Er setzt auf bilaterale Abkommen, nicht mehr wie Obama auf multinationale Verträge. Zudem droht er Unternehmen, die im Ausland produzieren, mit hohen Importzöllen.

Energie: Umweltschutzauflagen aus der Obama-Ära sind Trump ein gewaltiger Dorn im Auge. Er nennt diese Verordnungen Jobkiller. Statt auf erneuerbare Energien setzt Trump auf Kohle, Öl und Erdgas aus heimischen Quellen. Er will die Keystone-Pipeline bauen lassen. Unklar ist, wie schnell Trump diese Pläne umsetzen kann. In den ersten 100 Tagen dürfte ihm das nicht gelingen, denn in vielen Fällen bräuchte es neue Gesetze.

Schild an der Grenze zwischen den USA und Mexiko: Langfristig plant Trump den Bau einer Mauer, braucht dazu allerdings Geld vom Kongress. Foto: rtr

Krankenversicherung: Trump hat zwar versprochen, „Obamacare“ am ersten Amtstag abzuschaffen. Er hat allerdings im Wahlkampf nicht gesagt, dass er dazu den Kongress braucht. Dort haben Trumps Republikaner zwar die Mehrheit. Sie sind sich auch mit dem neuen Präsidenten einig, dass „Obamacare“ abgeschafft gehört. Doch das Parlament arbeitet langsam. Es könnte also Monate dauern, bis eine Ersatzregelung gefunden ist. Die Demokraten, obwohl in der Minderheit, werden mit Verfahrenstricks versuchen, das Schleifen des Versicherungsschutzes so lange wie möglich zu verzögern.

Abwehr von Cyberattacken: Trump will drei Monate nach der Amtsübernahme einen neuen Plan zur Abwehr von Cyberattacken durch Computerhacker vorlegen. Das ihm das gelingt, wird nicht angezweifelt. Unklar ist, wie die neuen Abwehrmaßnahmen aussehen werden. Die USA gehören bereits zu den Staaten mit der größten Erstschlagskapazität im Cyberkrieg. Aber auch das hat nicht verhindern können, dass Hacker während des Wahlkampfs Computer der beiden großen Parteien attackiert haben. Das führte zuletzt zu einem heftigen Streit zwischen Trump und den US-Geheimdiensten.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Mehr dazu

Fazit: Trump kann in seinen ersten Amtstagen viele öffentlichkeitswirksame Federstriche machen und damit seinen Wählerinnen und Wählern den Eindruck vermitteln, er sei ein entscheidungsstarker Präsident. Wie genau seine Politik aussehen wird, lässt sich allerdings derzeit noch nicht sagen. Zwar kann Trump auf republikanische Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses vertrauen. Doch ein Beispiel aus den ersten Amtstagen seines Vorgängers Barack Obama macht deutlich, dass das mitunter nicht ausreicht: Im Januar 2009 kündigte Obama an, dass das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba binnen Jahresfrist geschlossen werde. Obama verfügte damals über ähnlich komfortabel wirkende Mehrheiten im Kongress. Doch das Lager gibt es immer noch. Die Mehrheit der Abgeordneten meuterte und wollte dem Präsidenten nicht folgen. Das kann auch Trump drohen.