USA: Trump: Russland steckt hinter Hackerangriffen

Der designierte US-Präsident Donald Trump sieht Russland als Drahtzieher der Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes. Die Kontrolle über sein Firmenimperium überlasse er seinen Söhnen. Der Mauerbau an der Südgrenze soll zeitnah beginnen - die Kosten solle Mexiko tragen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump trat am Mittwoch zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr in New York vor die Presse. Er thematisierte vor allem die Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfs und den Umgang mit dem möglichen Interessenkonflikts wegen seines Firmenimperiums.

Der künftige Präsident machte klar, er sehe Russland hinter den Hackerangriffen während des Präsidentschaftswahlkampfes. "Es war Russland", sagte Trump am Mittwoch auf eine entsprechende Frage eines Reporters. Er sei aber auch der Meinung, dass es noch von anderen Ländern Hackerangriffe auf die USA gegeben habe. Als Reaktion kündigte Trump binnen 90 Tagen nach Amtsantritt ein Programm an, wie die USA künftig besser vor Hackerangriffen geschützt werden sollen. "Jeder hackt uns", sagte Trump am Mittwoch in New York. "Russland, China, alle."

Trump hatte bislang Zweifel an der Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste geäußert, wonach Russland hinter den Angriffen auf Computer der Demokraten stand. Die Dienste werfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, sich damit in den Wahlkampf eingemischt zu haben, und die Wahl von Trump favorisiert zu haben.

Er habe zudem die Geheimdienste seines eigenen Landes im Verdacht, Informationen über das angebliche russische Dossier mit belastendem Material lanciert zu haben. Derartige Durchstechereien seien "schändlich" und "illegal", sagte Trump weiter. "Es ist wirklich sehr traurig, wenn solche Geheimdiensterkenntnisse an die Medien lanciert werden", sagte der Rechtspopulist. "Es ist ein Skandal, dass es zugelassen wurde, dass solche Informationen durchgestochen werden. Es sind falsche Berichte. Es sind Lügengeschichten." Die Medienberichte über die angeblichen russischen Informationen über Trumps Privat- und Geschäftsleben hatten seit Dienstagabend großen Wirbel verursacht. Sie warfen die Frage auf, ob der künftige US-Präsident durch Russland erpressbar sei.

Trump hatte sich in den vergangenen Wochen für ein besseres Verhältnis zu Russland ausgesprochen. "Wir werden sehen, was ich für ein Verhältnis zu Russland haben werde", sagte Trump am Mittwoch. Es sei nicht sicher, wie das aussehen werde. Er hoffe, dass er mit Putin auskommen werde. "Ich hoffe, ich komme mit Putin klar. Kann gut sein, dass nicht."

Der designierte Präsident konstatierte zudem, dass Russland vor Amerika unter seiner Führung "weit größeren Respekt" haben werde, als in der Amtszeit seiner Vorgänger. Auch für China, Japan und Mexiko würde dies gelten.

Innenpolitisch präsentierte sich Trump als Macher. Für die USA will Trump der größte Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein. Er wiederholte damit ein entsprechendes Versprechen aus dem Wahlkampf: "Wir werden der größte Arbeitsplatzbeschaffer sein, den Gott je geschaffen hat. Daran glaube ich. Das versichere ich Ihnen." Er werde sehr hart daran arbeiten, sagte Trump. "Wir habe eine Bewegung, die niemand erwartet hat", sagte Trump. Es habe viele Gespräche mit Unternehmen gegeben. Fords Entschluss, nicht in Mexiko, sondern in Amerika zu investieren, sei ein erstes Ergebnis dieser Gespräche. Trump hoffe, dass auch der Autokonzern General Motors seine Strategien überdenken werde.

Trump bekräftigte erneut seine Ablehnung für Barack Obamas Gesundheitsreform. "Obamacare ist ein komplettes Desaster", sagte er auf Nachfrage einer Journalistin. Das Gesundheitssystem, das eine der Herzensangelegenheiten des scheidenden Präsidenten Obama ist, solle mit einem anderen System ersetzt werden. Dieses neue System solle weitaus billiger werden und die Gesundheitsversorgung effizienter abdecken, versprach Trump.

Für die Pharmaindustrie hat Trump scharfe Kritik übrig. Er kündigte einen härteren Kurs bei Preisverhandlungen für Medikamente an. Unter seiner Regierung werde hart verhandelt, kündigte Trump am Mittwoch vor Journalisten in New York mit Blick auf staatliche Gesundheitsprogramme an. "Wir werden mit der Zeit Milliarden Dollar einsparen." Er warf den Unternehmen vor, in ihren Preisforderungen an den Staat "über Leichen zu gehen". Dies werde sich unter seiner Regierung ändern. Zudem kritisierte er, dass viele Firmen im Ausland produzierten.

Mexiko soll Mauerbau finanzieren

Angesprochen auf seine Pläne zur Abschottung der USA von Mexiko, betonte Trump erneut: "Wir werden eine Mauer bauen". Der Bau solle umgehend beginne. Trump wolle damit nicht ein Jahr oder eineinhalb Jahre warten. Mexiko werde die Kosten entweder mit einer Steuer oder einer direkten Zahlung übernehmen. Mit dem Bau der Mauer sollen Migranten abgewehrt werden.

Jüngste Vorwürfe in Zusammenhang mit seinen Verbindungen nach Russland hat Trump scharf zurückgewiesen. Die Medienberichte darüber seien "Unsinn", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in New York. "Das sind alles Falschnachrichten, es ist alles erfundenes Zeug, es ist nicht passiert."

Seine Steuererklärung will der künftige Präsident weiter nicht veröffentlichen. "Die einzigen, die sich Gedanken um meine Steuern machen, sind Journalisten", sagte Trump empört auf entsprechende Frage einer Journalistin. "Ich wurde gewählt!", betont der künftige US-Präsident. Seine Unternehmen würden künftig von seinen Söhnen geleitet werden, kündigte Trump an. Sein Firmenimperium werde eine Struktur haben, die ihn komplett vom Management enthebe. Seine Anwältin Sheri Dillon sagte in der Pressekonferenz, die Amerikaner könnten sicher sein, dass Trump als Präsident eine Kollision mit seinen Interessen als Immobilienunternehmer vermeiden werde. Die Einnahmen seiner Firmen, die von ausländischen Regierungen stammen, werde Trump spenden, kündigte Dillon an. Das Geld soll an das US-Finanzministerium und damit an den Staatshaushalt gehen. "Wir versuchen, auch nur den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden", sagte Dillon.

Während der Konferenz bliebt auch die Medienschelte nicht aus. Trump beklagt, dass es sich bei einigen Medienorganisationen um "fake news" (erfundene Nachrichten) handele. Einige Vertreter dieser Medien säßen auch in seiner Pressekonferenz. Der designierte US-Präsident lieferte sich ein hartes Gefecht mit Journalisten und drohte den Medien mit Sanktionen. Die Online-Plattform BuzzFeed bezeichnete er als "einen versagenden Haufen Müll". Dem CNN-Reporter Jim Acosta attestierte Trump: "Du bist Fake-News."

Acosta hatte mehrfach versucht, eine Frage an Trump zu stellen, dieser wies ihn aber wiederholt zurück ließ die Frage schließlich nicht zu. Das Wortgefecht zwischen beiden wurde zum vielbeachteten Thema in sozialen Medien. Der Reporter erklärte später auf CNN, Trumps Sprecher Sean Spicer habe angedroht, ihn aus dem Raum werfen zu lassen, falls er weiter versuche, seine Frage zu stellen.

Im Vorfeld der Pressekonferenz hatte sich Trump via Twitter zu Wort gemeldet. Dort kritisierte er im Zusammenhang mit dem umstrittenen Russland-Bericht die Arbeit der US-Geheimdienste, die zugelassen hätten, dass "diese Falschmeldungen" an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Dies sei ein letzter Versuch, ihm zu schaden, schreibt er auf Twitter. "Leben wir in Nazi-Deutschland?". Während seines Presse-Statements griff der Präsident dieses Thema erneut auf und erklärte, der Russland-Bericht sei möglicherweise von den Geheimdiensten herausgegeben worden.

Trump wird das Amt des US-Präsidenten am am 20. Januar übernehmen.

Proteste vor Trump Tower

Vor dem New Yorker Trump Tower ist es während der Pressekonferenz des künftigen US-Prädidenten Donald Trump zu Protesten gekommen. Mehrere Grüppchen von Demonstranten versammelten sich am Mittwoch vor dem Hochhaus in Manhattan, in dem die Pressekonferenz stattfand, und riefen teils lautstark Anti-Trump-Slogans.

Zudem hielten sie Plakate in die Höhe, auf denen unter anderem "Schmeißt Trump in die Tonne" stand. Unter die Dutzenden Demonstranten, Schaulustigen und Journalisten auf der noblen Fifth Avenue waren auch einzelne Trump-Befürworter.

Die Polizei hatte den Bereich um den Eingang des Wolkenkratzers allerdings weiträumig abgesperrt und ließ Proteste nur auf der anderen Straßenseite zu. (nle/dpa/afp/rtr)